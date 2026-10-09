Ο Ομπράντοβιτς μίλησε για το δώρο του Γιασικεβίτσιους και την ξεχωριστή τους σχέση

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε το φινάλε της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε στο δώρο που του έκανε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε, πριν από το τζάμπολ του αγώνα, προσέφερε στον Σέρβο προπονητή μια γραβάτα, ένα γεγονός που σχολιάστηκε από τους δύο άνδρες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη βαθιά και ξεχωριστή σχέση που συνδέει τους δύο κορυφαίους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ξεχωριστή σχέση των δύο προπονητών

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε με θερμά λόγια για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, τονίζοντας τη μοναδική σχέση που τους ενώνει. «Έχουμε μία πολύ ξεχωριστή σχέση. Πραγματικά ξεχωριστή. Τον αγαπάω. Είμαστε χρόνια μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Η εκτίμηση του Ομπράντοβιτς προς τον Γιασικεβίτσιους είναι εμφανής, καθώς αναγνώρισε την εξαιρετική δουλειά που έχει επιτελέσει ο Λιθουανός προπονητής σε όλες τις ομάδες που έχει εργαστεί.

«Νομίζω έχει κάνει εκπληκτική δουλειά και στην Μπαρτσελόνα και στην Ζαλγκίρις και στην Φενέρ», πρόσθεσε ο «Ζοτς», υπογραμμίζοντας την επιτυχημένη πορεία του πρώην παίκτη του. Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων διεξήχθη σε άριστο κλίμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό που υπάρχει ανάμεσα στους δύο προπονητές.

Το δώρο της πράσινης γραβάτας

Το δώρο που προσέφερε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν μια γραβάτα. Η κίνηση αυτή έγινε πριν την έναρξη του παιχνιδιού στο «T-Center», κατά την είσοδο του προπονητή των «πράσινων». Ο Γιασικεβίτσιους αποκάλυψε το περιεχόμενο της συσκευασίας μετά το τέλος του αγώνα, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την επιλογή του.

«Ήταν μια γραβάτα. Ήθελα να τον φροντίσω. Ήταν από χθες και ήθελα να τον βοηθήσω. Δεν φοράει πολύ συχνά», ανέφερε ο Λιθουανός τεχνικός. Ο Ομπράντοβιτς επιβεβαίωσε το δώρο, λέγοντας: «Με δούλεψε ότι δεν φόρεσα γραβάτα για πρώτη φορά και μου έφερε μία πολύ όμορφη, πράσινη γραβάτα. Αυτός είναι ο Σάρας. Τον ευχαριστώ».

Το δείπνο με παλαίμαχους του Παναθηναϊκού

Η στενή σχέση μεταξύ Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε φανεί και το προηγούμενο βράδυ της αναμέτρησης. Οι δύο προπονητές δειπνήσαν μαζί, σε μια ξεχωριστή συνάντηση που είχε έντονο άρωμα Παναθηναϊκού. Στο δείπνο αυτό, το «παρών» έδωσαν και δύο εμβληματικές μορφές της ιστορίας του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Μάικ Μπατίστ.

Η παρουσία των παλαίμαχων παικτών προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη συνάντηση, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν δημιουργηθεί μέσα από την κοινή τους πορεία στον σύλλογο. Το δείπνο αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους τέσσερις άνδρες να βρεθούν ξανά μαζί, ενισχύοντας τις προσωπικές τους σχέσεις πέρα από τα αγωνιστικά πλαίσια.

Η αναμέτρηση της Euroleague

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης (8/10) στο «T-Center», στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με σκορ 92-74, κάνοντας επίδειξη δύναμης.

Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στο ξεκίνημα της EuroLeague, φιγουράροντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Οι δηλώσεις των δύο προπονητών έγιναν μετά το φινάλε του αγώνα, με τον Ομπράντοβιτς να μιλάει στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, και τον Γιασικεβίτσιους να αποκαλύπτει το περιεχόμενο του δώρου μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η υπόσχεση του «Ζοτς»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του σχετικά με το δώρο και τη σχέση του με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άφησε ένα μικρό «παράθυρο» για μια μελλοντική κίνηση εκ μέρους του. «Τον ευχαριστώ και δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι αλλά θα προσπαθήσω να του ετοιμάσω κάτι», δήλωσε ο Σέρβος προπονητής.

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πρόθεσή του να ανταποδώσει την κίνηση του Γιασικεβίτσιους, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς φιλίας και εκτίμησης που τους συνδέουν. Η αναφορά του «Ζοτς» σε ένα πιθανό «αντίδωρο» προσθέτει μια προσωπική νότα στην ήδη ξεχωριστή σχέση των δύο ανδρών.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta