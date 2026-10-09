Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ματίας Λεσόρ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αντέδρασε άμεσα και δημόσια στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η απάντηση του κ. Γιαννακόπουλου αφορούσε την υπόθεση του Ματίας Λεσόρ, παίκτη του Παναθηναϊκού, και δόθηκε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ έγινε λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, προσδίδοντας άμεσο χαρακτήρα στην τοποθέτησή του.

Η άμεση αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστη την επίσημη ενημέρωση που είχε δημοσιεύσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η αντίδρασή του εκδηλώθηκε με μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον της Φενέρμπαχτσε. Αυτή η κίνηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήρθε ως άμεση απάντηση στα όσα είχαν ανακοινώσει οι Πειραιώτες σχετικά με τον Ματίας Λεσόρ.

Η τοποθέτηση του κ. Γιαννακόπουλου στο Instagram αποτελεί μια σαφή έκφραση της άποψής του για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης των «ερυθρολεύκων». Η δημοσίευση αυτή, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έδωσε συνέχεια στην αθλητική επικαιρότητα, εστιάζοντας στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγάλων συλλόγων.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης στο Instagram

Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε συγκεκριμένες και εμφατικές εκφράσεις για να σχολιάσει την κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε τα εξής: «Φανταστείτε δηλαδή τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο».

Αυτή η δήλωση αποτελεί τον πυρήνα της απάντησής του στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και θέτει εν αμφιβόλω την ερμηνεία των Πειραιωτών για την ενέργειά τους. Ο κ. Γιαννακόπουλος, μέσω αυτής της φράσης, υπονοεί ότι η πράξη που ανακοινώθηκε δεν θα έπρεπε να θεωρείται πράξη «μεγαλοψυχίας», αλλά μάλλον μια ενέργεια που εμπίπτει στα πλαίσια του «απολύτως ανθρώπινου και αυτονόητου».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που προκάλεσε την αντίδραση

Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκλήθηκε από μια επίσημη ενημέρωση που είχε εκδώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην εν λόγω ανακοίνωση, οι Πειραιώτες ανέφεραν λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία του Ματίας Λεσόρ, παίκτη του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι ο Γάλλος καλαθοσφαιριστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σημαντικό σημείο της ανακοίνωσης ήταν η αναφορά ότι η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον προσωπικό γιατρό του κ. Γιώργου Αγγελόπουλου. Επιπλέον, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε ότι η διαδικασία αυτή έγινε μετά από έγκριση και άδεια που είχαν δώσει οι ίδιοι οι «ερυθρόλευκοι». Αυτό το γεγονός αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram.

Το πλαίσιο των δηλώσεων για τον Ματίας Λεσόρ

Η υπόθεση του Ματίας Λεσόρ, του παίκτη του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στο επίκεντρο των πρόσφατων δηλώσεων και ανακοινώσεων μεταξύ των δύο μεγάλων αντιπάλων. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην επίσημη τοποθέτησή της, έδωσε πληροφορίες για τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Λεσόρ. Η επιλογή του προσωπικού ιατρού του κ. Γιώργου Αγγελόπουλου για την πραγματοποίηση της επέμβασης αυτής αποτέλεσε βασικό στοιχείο της ενημέρωσης των Πειραιωτών.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην ανακοίνωσή της, θέλησε να υπογραμμίσει τη χορήγηση της έγκρισής της για την πραγματοποίηση της επέμβασης από τον συγκεκριμένο γιατρό. Αυτή η λεπτομέρεια ήταν που οδήγησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, να τοποθετηθεί δημόσια. Μέσω της ανάρτησής του, ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε την άποψή του για το αν η ενέργεια αυτή συνιστά πράγματι «μεγαλοψυχία» ή αν θα έπρεπε να θεωρείται απλώς ως το «αυτονόητο».

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta