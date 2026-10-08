Ολυμπιακός: Sold out για τα ταξίδια σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πλήρη εξάντληση των θέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια των φιλάθλων της στην Ισπανία. Η ανακοίνωση αφορά τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις της EuroLeague, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Οι φίλαθλοι του «Θρύλου» θα δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, στηρίζοντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια.

Η «διαβολοβδομάδα» του Ολυμπιακού στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μία απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague, ταξιδεύοντας στην Ισπανία για δύο κρίσιμα παιχνίδια. Η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βαλένθια, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00.

Ακολουθεί, λίγες ημέρες αργότερα, η αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, η οποία θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου, στις 21:30. Και οι δύο αναμετρήσεις χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να αγωνιστούν σε δύο από τις πιο «καυτές» έδρες της διοργάνωσης.

Η επίσημη ανακοίνωση για το sold out

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του sold out για το οργανωμένο ταξίδι των φιλάθλων της στην Ισπανία. Το ταξίδι, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Together We Fly», καλύπτει την περίοδο από τις 12 έως τις 17 Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας και τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση των Πειραιωτών ανέφερε χαρακτηριστικά: «SOLD OUT το Βαλένθια - Βαρκελώνη! Το ταξίδι για Βαλένθια - Βαρκελώνη (12–17 Οκτωβρίου) με το Together We Fly είναι SOLD OUT!». Η φράση αυτή επιβεβαιώνει την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου, ο οποίος εξάντλησε τις διαθέσιμες θέσεις για να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας.

Η έμπρακτη στήριξη των φιλάθλων

Οι φίλαθλοι του «Θρύλου» θα έχουν για άλλη μια φορά την ευκαιρία να προσφέρουν την έμπρακτη στήριξή τους στην ομάδα, σε δύο πολύ δύσκολα εκτός έδρας ματς. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την ικανοποίησή της, τονίζοντας ότι η ομάδα δεν θα είναι μόνη της στις δύο αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν επί ισπανικού εδάφους.

Οι φίλαθλοι θα δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, με στόχο να στηρίξουν με τη φωνή και τον παλμό τους τους παίκτες. Η υποστήριξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική τόσο στον αγώνα με τη Βαλένθια όσο και στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, προσφέροντας ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ευχαριστίες για την τεράστια ανταπόκριση

Η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε θερμές ευχαριστίες προς τους φιλάθλους για την τεράστια ανταπόκριση που έδειξαν. Η διαρκής και δυναμική στήριξη που προσφέρουν στην ομάδα, όχι μόνο στη φετινή σεζόν αλλά και σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης, αναγνωρίζεται ως πολύτιμη.

Η αφοσίωση του κόσμου, που ταξιδεύει για να βρεθεί στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια μακριά από την έδρα τους, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta