Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία για το περιστατικό στη Μπολόνια

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο πολύπειρος προπονητής του Ολυμπιακού, απαλλάχθηκε πλήρως από κάθε κατηγορία από τον αθλητικό δικαστή της Euroleague. Η απόφαση αυτή αφορά την καταγγελία που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, την 1η Οκτωβρίου του 2026.

Το συμβάν μετά το τέλος του αγώνα

Το επίμαχο περιστατικό συνέβη αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα μεταξύ Βίρτους Μπολόνια και Ολυμπιακού. Η ιταλική ομάδα είχε εξασφαλίσει τη νίκη χάρη σε ένα εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο του Καρ, το οποίο σημειώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Μετά την επίτευξη του νικητήριου καλαθιού, οι παίκτες της Βίρτους Μπολόνια άρχισαν να πανηγυρίζουν έντονα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των πανηγυρισμών, οι παίκτες της ιταλικής ομάδας έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Έλληνας τεχνικός του Ολυμπιακού προσπάθησε να τους απωθήσει από πάνω του, μία κίνηση που αποτέλεσε και το επίκεντρο της μετέπειτα καταγγελίας.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Μετά το συμβάν, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην υποβολή καταγγελίας κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η καταγγελία αυτή αφορούσε τη συμπεριφορά του προπονητή, χαρακτηρίζοντάς την ως βίαιη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητούσε την εξέταση του περιστατικού και την επιβολή κυρώσεων στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τις ενέργειές του.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στον αθλητικό δικαστή της Euroleague, ο οποίος ανέλαβε να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το αν υπήρχε βάση στους ισχυρισμούς περί βίαιης συμπεριφοράς του Έλληνα τεχνικού.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή

Ο αθλητικός δικαστής της Euroleague, αφού εξέτασε την υπόθεση, αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή του Γιώργου Μπαρτζώκα από κάθε κατηγορία. Η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κρίθηκε αβάσιμη και έπεσε στο κενό. Αυτή η απόφαση σημαίνει ότι ο πολύπειρος προπονητής δεν θα αντιμετωπίσει καμία ποινή ή κύρωση για το περιστατικό στη Μπολόνια.

Ένα σημαντικό στοιχείο που συνέβαλε στην απόφαση αυτή ήταν η στάση της Βίρτους Μπολόνια. Η ιταλική ομάδα, η οποία ήταν άμεσα εμπλεκόμενη στο περιστατικό, κατέθεσε υπέρ του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενισχύοντας τη θέση του και υποστηρίζοντας την αθωότητά του.

Το οπτικό υλικό και οι ισχυρισμοί

Στην απόφαση του αθλητικού δικαστή επισημάνθηκε ότι το οπτικό υλικό που τέθηκε υπόψη του δεν επιβεβαίωνε τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν στην καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, δηλαδή ο Ολυμπιακός, είχε ενημερώσει πως τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους δεν απέδειξαν τους ισχυρισμούς της καταγγελίας.

Ειδικότερα, από την ανάλυση του οπτικού υλικού προέκυψε ότι οι παίκτες της ιταλικής ομάδας ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, και όχι το αντίθετο. Αυτή η διαπίστωση ήταν καθοριστική για την απαλλαγή του Έλληνα τεχνικού, καθώς αντέκρουε την κατηγορία περί βίαιης συμπεριφοράς εκ μέρους του.

Η τοποθέτηση του προπονητή

Πριν από την ανακοίνωση της απόφασης του αθλητικού δικαστή, ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τοποθετηθεί σχετικά με το συμβάν. Αυτό συνέβη στο πλαίσιο της media day του Ολυμπιακού, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από το παιχνίδι της ομάδας με την Αναντολού Εφές. Η τοποθέτησή του αυτή ήρθε σε μια περίοδο που το περιστατικό βρισκόταν ακόμα υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko