Ο ΣΕΠΚ ζητά την εφαρμογή του νόμου για την πιστοποίηση προπονητών με το δελτίο ταυτότητας

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, απευθυνόμενος στα σωματεία με θέμα την πιστοποίηση των προπονητών και τον τρόπο ελέγχου του Δελτίου Ταυτότητας στο φύλλο αγώνα. Μέσω αυτής της ενημέρωσης, ο ΣΕΠΚ καθιστά σαφές ότι το Δελτίο Ταυτότητας που εκδίδει αποτελεί το αποκλειστικό στοιχείο πιστοποίησης και ταυτοποίησης για τους προπονητές στους επίσημους αγώνες καλαθοσφαίρισης. Ο Σύνδεσμος ζητά την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος νόμου, τονίζοντας τη σημασία της ορθής διαδικασίας.

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΚ για τους προπονητές

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, γνωστός ως ΣΕΠΚ, ενημέρωσε επίσημα τα σωματεία για τις απαιτήσεις που αφορούν τη συμμετοχή των προπονητών στους επίσημους αγώνες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο προπονητής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε αγώνες όλων των κατηγοριών, με εξαίρεση την Greek Basket League, οφείλει να προσκομίζει το Δελτίο Ταυτότητας του ΣΕΠΚ.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι το συγκεκριμένο δελτίο είναι το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για την πιστοποίηση και την ταυτοποίηση του προπονητή. Η θέση αυτή του ΣΕΠΚ έρχεται μετά από ενημέρωση που έλαβε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προς τα σωματεία, σχετικά με την πιστοποίηση των προπονητών και τον έλεγχο του δελτίου ταυτότητας στο φύλλο αγώνα.

Το δελτίο ταυτότητας ως μοναδικό στοιχείο πιστοποίησης

Ο ΣΕΠΚ υπογραμμίζει με έμφαση ότι το Δελτίο Ταυτότητας που εκδίδει αποτελεί το αποκλειστικό στοιχείο πιστοποίησης και ταυτοποίησης του προπονητή κατά τη διάρκεια των επίσημων αγώνων. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι όλοι οι προπονητές που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις έχουν το δικαίωμα να λάβουν αυτό το Δελτίο Ταυτότητας, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του ΣΕΠΚ ή όχι. Αυτή η διευκρίνιση έχει επαναληφθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα.

Ο Σύνδεσμος δηλώνει ξεκάθαρα την επιθυμία του για την τήρηση του νόμου, χωρίς καμία παρέκκλιση. Επομένως, η προσκόμιση του Δελτίου Ταυτότητας του ΣΕΠΚ είναι υποχρεωτική για κάθε προπονητή που επιθυμεί να συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες, σε όλες τις κατηγορίες πλην της Greek Basket League.

Νομικό πλαίσιο και προϋποθέσεις έκδοσης

Η υποχρέωση προσκόμισης του Δελτίου Ταυτότητας προπονητή βασίζεται στο άρθρο 31 του νόμου 2725/99, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το συγκεκριμένο δελτίο εκδίδεται από τον ΣΕΠΚ και πρέπει να αναγράφεται στο φύλλο αγώνα, λειτουργώντας ως το μοναδικό στοιχείο πιστοποίησης και ταυτοποίησης του προπονητή.

Η έκδοση του δελτίου προϋποθέτει την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα, απαιτείται ο προπονητής να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή και το όνομά του να είναι αναρτημένο στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ). Επιπλέον, το δελτίο πρέπει να περιλαμβάνει φωτογραφία για την ταυτοποίηση του προσώπου.

Ο ΣΕΠΚ τονίζει ότι το δελτίο ταυτότητας προπονητή δεν αποτελεί ένα απλό τυπικό στοιχείο. Αντιθέτως, σε αυτό ενσωματώνεται η γνώση και η επάρκεια του ατόμου που αναλαμβάνει να διδάξει το άθλημα, να διαπαιδαγωγήσει και να καθοδηγήσει τους αθλητές.

Ο ρόλος της ΓΓΑ και ο έλεγχος ταυτότητας

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διατηρεί μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία ενημερώνεται σε καθημερινή βάση από το αρχείο του ΣΕΠΚ. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, καταγράφονται οι προπονητές που έχουν λάβει δελτίο προπονητή. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την επικαιροποίηση των στοιχείων και την άμεση πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες.

Ο έλεγχος και η ταυτοποίηση του προσώπου που δηλώνεται ως προπονητής πραγματοποιείται συνδυαστικά. Αφενός, γίνεται μέσω της προσκόμισης του δελτίου προπονητή στα αρμόδια όργανα του αγώνα, και αφετέρου, μέσω της διασταύρωσης των στοιχείων με την ψηφιακή πλατφόρμα της ΓΓΑ. Έτσι, διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η νομιμότητα της παρουσίας του προπονητή στον αγώνα.

Η σημασία της συμμετοχής στον ΣΕΠΚ

Όσον αφορά τη συμμετοχή των προπονητών στον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, αυτή γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Οι βασικοί άξονες είναι η σύμπνοια μεταξύ των προπονητών, η συνεχής επιμόρφωση και ο συνδικαλισμός, που αποσκοπεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

Ο ΣΕΠΚ διευκρινίζει ότι η συμμετοχή στον Σύνδεσμο δεν αποσκοπεί σε συντεχνιακούς ή τυπολατρικούς λόγους, ούτε στη δημιουργία σχέσεων εξαρτήσεως. Επιπλέον, αναφέρεται ότι μόνο κατά τους τελευταίους μήνες, οι Έλληνες προπονητές που είναι μέλη του ΣΕΠΚ είχαν το δικαίωμα να επωφεληθούν από παροχές εντελώς δωρεάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta