Ντονάτας Μοτιεγιούνας: Οι λόγοι της επιλογής του ΠΑΟΚ και τα σχόλια για τον Νικ Καλάθη

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος εδώ και λίγες ημέρες αποτελεί παίκτη του ΠΑΟΚ, παραχώρησε δηλώσεις στη Σερβία, όπου βρέθηκε πέρσι αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Ο Λιθουανός αθλητής μίλησε στην ιστοσελίδα «MeridianSport», αναφερόμενος εκτενώς στην απόφασή του να πει το «ναι» στην πρόταση του ΠΑΟΚ. Το ντεμπούτο του με την ελληνική ομάδα αναμένεται σύντομα, ενώ η μεταγραφή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον σερβικό Τύπο, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στην καριέρα του.

Η εμπειρία στον Ερυθρό Αστέρα

Στις δηλώσεις του, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας αναφέρθηκε αρχικά στην περσινή του θητεία στον Ερυθρό Αστέρα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «έφτασα σε μια στιγμή που το κλίμα στην ομάδα δεν ήταν το καλύτερο, όχι λόγω των σχέσεων μεταξύ των παικτών, αλλά λόγω της πίεσης. Δυσκολευόμασταν».

Ο Λιθουανός φόργουορντ τόνισε την προσωπική του προσπάθεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Ήθελα να δείξω ότι, ακόμα και στα 35 μου, έπρεπε να είμαι ο πρώτος που θα βουτούσε για μια διεκδικούμενη μπάλα, ο πρώτος που θα πάλευε», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης μια φιλοσοφική του σκέψη: «Ξέρετε, συνήθως δεν είναι το σκοτάδι μας αυτό που μας καθορίζει περισσότερο, αλλά το φως που λάμπει πιο έντονα πάνω μας».

Οι πρώτες επαφές και η παρακολούθηση του ΠΑΟΚ

Σχετικά με την απόφασή του να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, ο Μοτιεγιούνας εξήγησε τη διαδικασία που ακολούθησε. «Πριν από μερικές εβδομάδες μίλησα με τον κόουτς Τρινκιέρι», αποκάλυψε, περιγράφοντας την αρχική επαφή. Μετά από αυτή την επικοινωνία, ο Λιθουανός παρακολούθησε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, προκειμένου να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ομάδα.

Από την παρακολούθηση των αγώνων, ο Μοτιεγιούνας διαμόρφωσε μια συγκεκριμένη εικόνα για την ελληνική ομάδα. «Είδα τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται, τον τρόπο που στηρίζουν ο ένας τον άλλον, που επικοινωνούν, που μοιράζονται την μπάλα», σημείωσε, τονίζοντας το ομαδικό πνεύμα που επικρατεί.

Η αντίθεση με την προηγούμενη εμπειρία και η φιλοσοφία του

Αυτή η εικόνα του ΠΑΟΚ τον οδήγησε σε μια σαφή σύγκριση με την προηγούμενη εμπειρία του στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μοτιεγιούνας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σκέφτηκα: “Φίλε μου, αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι η κατάσταση στην οποία είχα έρθει πέρσι”». Περιέγραψε περαιτέρω τις συνθήκες στην πρώην ομάδα του, τονίζοντας: «Τότε (σ.σ. στον Ερυθρό Αστέρα) όλοι ήταν νευρικοί με όλα όσα συνέβαιναν και ήταν πολύ δύσκολα».

Ο Λιθουανός αθλητής εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του για την ανάγκη να προσεγγίσει τους παίκτες με «αγάπη. Όχι ψεύτικη, αλλά ειλικρινή, πραγματική αγάπη. Και κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί αν αυτή η αγάπη είναι αληθινή ή προσποιητή», αναδεικνύοντας τη σημασία της αυθεντικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις εντός της ομάδας και την επίδρασή της στην απόδοσή της.

Η επανένωση με τον Νικ Καλάθη

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας αναφέρθηκε και στην κοινή του παρουσία με τον Νικ Καλάθη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, στη Μονακό. Ο Λιθουανός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Έλληνα γκαρντ.

«Είναι ευλογία να έχεις στην ομάδα τον Νικ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μοτιεγιούνας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το να τον αποκαλεί κανείς «απλά καλό παίκτη, είναι λίγο». Ο Λιθουανός περιέγραψε τον Καλάθη ως «έναν απίστευτο παίκτη αλλά και απίστευτο άνθρωπο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta