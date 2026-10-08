Η απάντηση του Τόνι Πάρκερ στο πανό της Παρί για τον Σιλβέν Φρανσίσκο

Οι φίλαθλοι της Παρί ύψωσαν ένα πανό με αναφορά στον Σιλβέν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας τους με τη Βιλερμπάν για την EuroLeague. Ο ιδιοκτήτης και προπονητής της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ, κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η Βιλερμπάν επικράτησε της Παρί με σκορ 98-96, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στη φετινή διοργάνωση της EuroLeague.

Το πανό των φιλάθλων της Παρί

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ μεταξύ Παρί και Βιλερμπάν, οι φίλαθλοι της πρωτευουσιάνικης ομάδας επέλεξαν να εκφράσουν ένα μήνυμα με ιδιαίτερο τρόπο. Ύψωσαν ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν η φράση «Που είναι ο Σιλβέν;», αναφερόμενοι προφανώς στον Γάλλο γκαρντ Σιλβέν Φρανσίσκο.

Η κίνηση αυτή των φιλάθλων είχε ως στόχο να «πικάρει» τον Τόνι Πάρκερ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και προπονητής της ASVEL, δηλαδή της Βιλερμπάν. Το «πείραγμα» σχετιζόταν με μια συμφωνία που είχε προηγηθεί και αφορούσε τη μεταγραφή του Φρανσίσκο στην ASVEL, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε. Η αποτυχία της συμφωνίας αποδόθηκε σε οικονομικά θέματα που αντιμετώπιζε ο σύλλογος της Λιόν, όπως αναφέρθηκε.

Τελικά, ο Σιλβέν Φρανσίσκο κατέληξε να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, γεγονός που αποτέλεσε το υπόβαθρο για το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν οι οπαδοί της Παρί προς τον Τόνι Πάρκερ και την ομάδα του.

Η αντίδραση του Τόνι Πάρκερ

Ο Τόνι Πάρκερ, ιδιοκτήτης και προπονητής της Βιλερμπάν, δεν έδειξε να επηρεάζεται ιδιαίτερα από το πανό των φιλάθλων της Παρί. Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ανέφερε ότι δεν το είδε καν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο, χαρακτήρισε το γεγονός ως «ωραίο» και δήλωσε ότι αποτελεί «μέρος του παιχνιδιού» του μπάσκετ.

Ο Πάρκερ τόνισε πως το κίνητρό του δεν προέρχεται από τέτοιου είδους «πειράγματα» ή πανό. Αντιθέτως, δήλωσε ότι η δική του κινητήρια δύναμη είναι η «μεγάλη εικόνα» και το γεγονός ότι το γαλλικό μπάσκετ συνεχίζει να προχωρά και να αναπτύσσεται. Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε την προσήλωσή του στην ευρύτερη εξέλιξη του αθλήματος στη Γαλλία.

Η συνάντηση με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην Αθήνα

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Τόνι Πάρκερ αναφέρθηκε και στην προσωπική του επαφή με τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που τον είδε στην Αθήνα, όπου αγωνίζεται πλέον ο Γάλλος γκαρντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για περίπου 30 λεπτά.

Σύμφωνα με τον Πάρκερ, η συζήτησή τους ήταν εποικοδομητική και «όλα είναι καλά» μεταξύ τους, παρά την προηγούμενη αποτυχημένη μεταγραφική συμφωνία. Ο ιδιοκτήτης της Βιλερμπάν ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τις καλύτερες ευχές του στον Σιλβέν Φρανσίσκο για την πορεία του.

Η εξέλιξη του αγώνα στην Euroleague

Πέρα από το περιστατικό με το πανό, ο αγώνας της EuroLeague μεταξύ Παρί και Βιλερμπάν ολοκληρώθηκε με τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας. Η Βιλερμπάν κατάφερε να περάσει από την έδρα της Παρί, επικρατώντας με τελικό σκορ 98-96, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στον πόντο.

Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη Βιλερμπάν, καθώς αποτέλεσε τη δεύτερη επιτυχία της στη φετινή διοργάνωση της EuroLeague. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει την πορεία της ομάδας του Τόνι Πάρκερ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta