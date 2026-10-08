Οι φίλοι του ΟΦΗ εξάντλησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Οι φίλοι του ΟΦΗ έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον επερχόμενο αγώνα της ομάδας τους με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να εξαντλήσουν άμεσα τα αρχικά διαθέσιμα εισιτήρια. Συγκεκριμένα, τα 500 εισιτήρια που είχαν παραχωρηθεί από την πλευρά των πρωταθλητών έγιναν ανάρπαστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανταποκρίθηκε στην αυξημένη ζήτηση και προχώρησε στην παραχώρηση επιπλέον 60 εισιτηρίων για τους φιλοξενούμενους.

Η αρχική διάθεση και η άμεση εξάντληση των εισιτηρίων

Οι φίλοι του ΟΦΗ, γνωστοί και ως Ομιλίτες, έδειξαν από την πρώτη στιγμή την πρόθεσή τους να στηρίξουν την ομάδα τους στον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα. Τα 500 εισιτήρια που είχαν τεθεί αρχικά στη διάθεσή τους για την αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια εξαντλήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή η άμεση εξάντληση υπογραμμίζει το πάθος και την αφοσίωση των Κρητικών φιλάθλων προς την ομάδα τους.

Τα εισιτήρια αυτά αφορούσαν τη θύρα 48 της Allwyn Arena, του γηπέδου όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Η υψηλή ζήτηση από τους φίλους των Κυπελλούχων, όπως αναφέρεται, οδήγησε στην άμεση εξάντληση του αρχικού αριθμού των εισιτηρίων, δημιουργώντας την ανάγκη για περαιτέρω διάθεση.

Η ανταπόκριση της ΑΕΚ και τα επιπλέον κομμάτια

Αντιλαμβανόμενη το μεγάλο ενδιαφέρον των φιλάθλων του ΟΦΗ, η πλευρά της ΑΕΚ, οι πρωταθλητές της Super League, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα για περισσότερα εισιτήρια. Ο Δικέφαλος, όπως συχνά αναφέρεται η ΑΕΚ, παραχώρησε επιπλέον 60 εισιτήρια στους Κρητικούς. Αυτή η κίνηση δίνει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους φιλάθλους του ΟΦΗ να παρακολουθήσουν από κοντά τον επερχόμενο αγώνα.

Τα νέα αυτά εισιτήρια προορίζονται για τη θύρα 46 του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεδομένης της προηγούμενης ζήτησης, αναμένεται ότι και αυτά τα 60 εισιτήρια θα γίνουν ανάρπαστα με συνοπτικές διαδικασίες. Η διάθεση επιπλέον εισιτηρίων αποτελεί μια πρακτική που ακολουθεί η ΑΕΚ σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η πολιτική φιλοξενίας μεταξύ των ομάδων

Η ΑΕΚ έχει καθιερώσει μια πολιτική που συνηθίζει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των φιλοξενούμενων ομάδων για την παραχώρηση εισιτηρίων. Αυτή η στάση συμβάλλει στη διατήρηση καλών σχέσεων και στη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας φιλοξενίας μεταξύ των συλλόγων και των οπαδών τους. Η παροχή επιπλέον εισιτηρίων στον ΟΦΗ εντάσσεται σε αυτή τη γενικότερη φιλοσοφία.

Στο πλαίσιο αυτής της αμοιβαίας σχέσης και του αθλητικού πνεύματος, οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να τύχουν ανάλογης φιλοξενίας όταν η ομάδα τους αγωνιστεί εκτός έδρας, και συγκεκριμένα στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η ανταλλαγή φιλοξενίας αποτελεί μια κοινή και ευπρόσδεκτη πρακτική στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την αθλητική κουλτούρα.

Η μεγάλη ζήτηση και το sold out της ΑΕΚ

Η συνολική ζήτηση για τον επερχόμενο αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν εξαιρετικά υψηλή, οδηγώντας σε ένα ακόμα sold out για τους Ενωσίτες. Οι φίλοι της ΑΕΚ γέμισαν τις εξέδρες του γηπέδου τους, όπως συνηθίζουν σε κάθε εντός έδρας αναμέτρηση. Η παρουσία των φιλάθλων και των δύο ομάδων αναμένεται να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Παρά το γεγονός ότι οι Ενωσίτες εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια για τις δικές τους θύρες, στις εξέδρες θα βρεθούν και αρκετοί φίλοι του ΟΦΗ, οι οποίοι θα στηρίξουν την ομάδα τους. Η παρουσία των φιλοξενούμενων φιλάθλων, αρχικά με τα 500 εισιτήρια και στη συνέχεια με τα επιπλέον 60, θα προσδώσει έναν ιδιαίτερο τόνο στην ατμόσφαιρα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta