Ο Ρομάριο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το λάθος του ήταν που δεν έστειλε νωρίτερα τον Ζεσούς να πάει να γ@@@@@ί»

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομάριο, τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση της κόντρας ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς. Ο πρωταθλητής κόσμου του 1994 τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ του Πορτογάλου σταρ, δηλώνοντας ότι τον πιστεύει πλήρως και τον δικαιώνει για την αντίδρασή του. Παράλληλα, ο Ρομάριο εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του Ζόρζε Ζεσούς, θεωρώντας ότι ο Ρονάλντο αδικήθηκε στην όλη κατάσταση και θα έπρεπε να είχε αντιδράσει ακόμα πιο έντονα.

Η στήριξη στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ρομάριο, μιλώντας για το θέμα που έχει προκύψει, εξέφρασε την ακλόνητη πεποίθησή του ότι ο 41χρονος επιθετικός λέει την αλήθεια. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο του φαίνεται «πολύ αντικειμενικός άνθρωπος». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του Βραζιλιάνου στον Πορτογάλο άσο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος, όπως ανέφερε, είχε σχηματίσει στο παρελθόν μια θετική εικόνα για τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος αναφέρθηκε στην ιστορία όπως την έχει περιγράψει ο «CR7», δηλώνοντας ότι τον δικαιώνει πλήρως για την αντίδρασή του, καθώς θεωρεί πως αδικήθηκε κατάφωρα. «Σύμφωνα με τον Κριστιάνο, ο προπονητής δεν τήρησε τον λόγο του. Και όταν κάποιος δεν τηρεί τον λόγο του, ενεργεί κακόπιστα», τόνισε ο Ρομάριο, προσθέτοντας με έμφαση: «Αν συνέβη αυτό που είπε ο Ρονάλντο, τότε έχει δίκιο».

Η κόντρα με τον Ζόρζε Ζεσούς

Η κόντρα ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον προπονητή του στην Εθνική Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, και ο Ρομάριο έδωσε τη δική του οπτική πάνω στο θέμα, παίρνοντας σαφώς θέση. Ο Βραζιλιάνος υποστήριξε ότι ο Ζεσούς «ντρόπιασε τον Ρονάλντο μπροστά σε όλους», μια δήλωση που αποτυπώνει την σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον Ρομάριο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο «ένιωσε ασέβεια και ένιωσε ότι δεν ήταν σημαντικός», κάτι που τον οδήγησε στην αποχώρηση από την ομάδα. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ψυχολογική διάσταση της διαφωνίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, υπογραμμίζοντας το αίσθημα απαξίωσης που βίωσε ο Πορτογάλος σταρ.

Η προσωπική σχέση με τον Ζεσούς

Παρόλο που ο Ρομάριο επέκρινε έντονα τον Ζόρζε Ζεσούς για τη συμπεριφορά του προς τον Ρονάλντο, παραδέχτηκε ότι είχε μια θετική προσωπική σχέση με τον προπονητή στο παρελθόν. «Μου αρέσει ο Ζόρζε Ζεσούς», δήλωσε ο Βραζιλιάνος, προσθέτοντας μια ενδιαφέρουσα πτυχή στην τοποθέτησή του.

Ο Ρομάριο είχε σχέση μαζί του όταν ο Ζεσούς προπονούσε τη Φλαμένγκο, μια περίοδο κατά την οποία τον συνάντησε «πέντε ή έξι φορές». Ο Βραζιλιάνος θρύλος περιέγραψε τον Ζεσούς ως «πάντα έναν σπουδαίο άνθρωπο» κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεών τους. Το γεγονός αυτό καθιστά την τωρινή του κριτική ακόμα πιο συγκεκριμένη και στοχευμένη στην υπόθεση Ρονάλντο, δείχνοντας ότι η διαφωνία αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη κατάσταση και όχι την εν γένει προσωπικότητα του προπονητή.

Η έντονη αντίδραση του Ρομάριο

Ο Ρομάριο έκλεισε τις δηλώσεις του περιγράφοντας με ιδιαίτερη ένταση πώς θα αντιδρούσε ο ίδιος αν βρισκόταν στη θέση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Δήλωσε ότι ίσως να αντιδρούσε με διαφορετικό τρόπο, αλλά θα έκανε το ίδιο με τον Ρονάλντο όσον αφορά την αποχώρηση. «Πρώτα απ’ όλα, θα είχα χτυπήσει την πόρτα πίσω μου και θα είχα φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «αν ήμουν στη θέση του, θα έκανα το ίδιο», ενισχύοντας τη στήριξή του στον Πορτογάλο σταρ. Ωστόσο, ο Ρομάριο τόνισε ότι πριν φύγει, θα είχε πει στον Ζεσούς: «Πήγαινε στην κόλαση». Κατέληξε με την πολύ σκληρή και αιχμηρή δήλωση: «Το λάθος του δεν ήταν ότι έφυγε. Το λάθος του ήταν που δεν έστειλε νωρίτερα αυτόν τον τύπο να πάει να γ@@@@@ί».

Με πληροφορίες από: Gazzetta