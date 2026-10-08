Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο και προκρίθηκε στο Challenge Cup

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο, επικρατώντας της οικοδέσποινας Νάκοβσκι με 3-0 σετ στον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης. Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκες» εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για το Challenge Cup, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η ομάδα έδειξε απόλυτη κυριαρχία καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά που διεξήχθη στη Στρούμιτσα.

Η αήττητη πορεία προς τον τίτλο

Η ομάδα του Ολυμπιακού ταξίδεψε στη Στρούμιτσα με τον τίτλο του μεγάλου φαβορί για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου. Ο στόχος ήταν διπλός: όχι μόνο η κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και η εξασφάλιση της πρόκρισης στο Challenge Cup, έναν ευρωπαϊκό θεσμό που προσφέρει σημαντικές εμπειρίες και προκλήσεις.

Οι «ερυθρόλευκες» απέδειξαν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την ανωτερότητά τους μέσα στο γήπεδο. Κατάφεραν να σημειώσουν τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, επιδεικνύοντας μια εντυπωσιακή σταθερότητα και αποφασιστικότητα. Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχασαν ούτε ένα σετ καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, γεγονός που υπογραμμίζει την κυριαρχία τους.

Η επικράτηση επί της Νάκοβσκι

Στον τελευταίο και καθοριστικό αγώνα, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την οικοδέσποινα Νάκοβσκι. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς πραγματοποίησε έναν «υγιεινό περίπατο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 σετ. Αυτή η νίκη ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειας και της ανωτερότητας που επέδειξαν οι αθλήτριες του Ολυμπιακού.

Τα επιμέρους σκορ των σετ ήταν 12-25, 11-25 και 15-25, αποτυπώνοντας πλήρως τη μεγάλη, σχεδόν τεράστια, διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι «ερυθρόλευκες» έδειξαν σοβαρότητα από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, μη αφήνοντας το παραμικρό περιθώριο αντίστασης στις αντιπάλους τους. Η άνεση με την οποία έφτασαν στο 3-0 και στην πρωτιά ήταν εμφανής.

Το ευρωπαϊκό εισιτήριο και ο επόμενος αντίπαλος

Με την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Challenge Cup, μια σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό το εισιτήριο αποτελεί μια επιβράβευση για την προσπάθεια και την απόδοση της ομάδας και της δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη.

Στην πρώτη φάση του Challenge Cup, οι «ερυθρόλευκες» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια δυνατή ομάδα από την Πορτογαλία, την Μπενφίκα. Ο αγώνας αυτός θα σηματοδοτήσει την έναρξη της ευρωπαϊκής τους περιπέτειας στον θεσμό, με στόχο μια όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού στη Στρούμιτσα

Η παρουσία του Ολυμπιακού στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας, όπου διεξήχθη το Βαλκανικό Κύπελλο, χαρακτηρίστηκε από απόλυτη κυριαρχία. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ τριών νικών σε τρία παιχνίδια, χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Αυτή η επίδοση επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού έναντι των αντιπάλων του και του επέτρεψε να πάρει την πρωτιά στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η σοβαρότητα και η αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι παίκτριες καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ήταν καθοριστικές για την επίτευξη αυτού του στόχου και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta