Ο Άρης προετοιμάζεται για τον Βόλο με επιστροφές και απουσίες

Ο Άρης έχει εισέλθει στην τελική φάση της προετοιμασίας του ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο, με το πρόγραμμα των προπονήσεων να επικεντρώνεται πλέον στην τακτική προσέγγιση του αντιπάλου. Στα αγωνιστικά νέα, ο Ομάρ Ρίτσαρντς επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, προσφέροντας μία σημαντική επιστροφή για την ομάδα. Ωστόσο, το τεχνικό επιτελείο του Άρη θα πρέπει να διαχειριστεί τις δεδομένες απουσίες των Μανού Γκαρθία και Γιάννη Γιαννιώτα.

Η προετοιμασία για τον Βόλο

Η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με τον Βόλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη σημερινή προπόνηση, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, να έχει καθαρά χαρακτήρα προετοιμασίας αγώνα. Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, ένα παιχνίδι κατοχής μπάλας με υπεραριθμία, καθώς και την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου, του Βόλου. Αυτές οι ασκήσεις αποτελούν βασικό μέρος των πλάνων του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου για την επερχόμενη αναμέτρηση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η αυριανή προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτωβρίου, θα λάβει χώρα στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αυτή η προπόνηση θα αποτελέσει την τελευταία ουσιαστικά αγωνιστική πρόβα για την ομάδα, επιτρέποντας στον προπονητή να οριστικοποιήσει τα πλάνα του. Η προπόνηση της Πέμπτης στις προπονητικές εγκαταστάσεις είχε επίσης ξεκινήσει με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι κατοχής μπάλας με υπεραριθμία και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.

Επιστροφή και ατομικό πρόγραμμα

Στα θετικά νέα για τον Άρη, ο ποδοσφαιριστής Ομάρ Ρίτσαρντς επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Η παρουσία του κρίνεται σημαντική ενόψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Ρίτσαρντς συμμετείχε κανονικά σε όλες τις ασκήσεις, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Από την άλλη πλευρά, ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου συνέχισε να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Ο ποδοσφαιριστής εργάζεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα, με στόχο την πλήρη αποκατάστασή του. Το ατομικό πρόγραμμα του Ντέλε-Μπασίρου αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την επιστροφή του σε πλήρη αγωνιστική δράση.

Οι δεδομένες απουσίες

Για την αναμέτρηση με τον Βόλο, ο Άρης θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αποτελούν δεδομένες απουσίες. Ο Μανού Γκαρθία παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Το συγκεκριμένο πρόβλημα απαιτεί ειδική διαχείριση και θεραπεία, κρατώντας τον εκτός γηπέδων.

Επιπλέον, ο Γιάννης Γιαννιώτας δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα. Ο ποδοσφαιριστής έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα, γεγονός που τον αναγκάζει να ακολουθεί ένα πρόγραμμα θεραπείας. Η θλάση αυτή τον καθιστά ανίκανο να συμμετάσχει στις προπονήσεις και στον αγώνα, με την αποκατάστασή του να βρίσκεται σε προτεραιότητα.

Τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, εργάζεται εντατικά για την κατάρτιση των πλάνων του ενόψει του αγώνα με τον Βόλο. Η αυριανή προπόνηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα είναι καθοριστική για την τελική διαμόρφωση της ενδεκάδας και της τακτικής προσέγγισης. Ο αγώνας εντός έδρας με τον Βόλο Elabet είναι προγραμματισμένος για τις 11 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη έχουν επικεντρωθεί στην τακτική προσέγγιση του αντιπάλου, ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητικού επιτελείου. Η προπόνηση της Παρασκευής είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta