ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες για το 2027

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2027 θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Ο ελληνικός αγώνας θα αποτελέσει τον έβδομο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA. Το ημερολόγιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, προβλέπει συνολικά 15 αγώνες σε πέντε ηπείρους. Η νέα αγωνιστική περίοδος θα συνοδευτεί και από την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών WRC27.

Το ημερολόγιο του 2027 και οι νέοι κανονισμοί

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα είναι ο 7ος γύρος του WRC σε ένα ημερολόγιο 15 αγώνων. Η σεζόν του 2027 θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή του νέου τεχνικού πλαισίου WRC27. Οι κανονισμοί αυτοί έχουν σχεδιαστεί με βασικό στόχο τη μείωση του κόστους, τη διεύρυνση των συμμετοχών και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για αυτοκινητοβιομηχανίες και ανεξάρτητους κατασκευαστές.

Ο ελληνικός αγώνας διατηρεί τη θέση του στο τέλος Ιουνίου, ακολουθώντας τους τρεις διαδοχικούς ασφάλτινους γύρους που θα διεξαχθούν σε Κροατία, Κανάρια Νησιά και Ιαπωνία. Το Ακρόπολις θα επαναφέρει τα πληρώματα στο χώμα, πριν από τη συνέχεια της ευρωπαϊκής αγωνιστικής περιόδου μέσα στο καλοκαίρι. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα αποτελέσει μέρος αυτής της μετάβασης, διατηρώντας τον απαιτητικό χωμάτινο χαρακτήρα του σε μια χρονιά σημαντικών αλλαγών για το πρωτάθλημα.

Επιστροφές ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου στο WRC

Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο ημερολόγιο είναι η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, για πρώτη φορά από το 1988. Το Ράλλυ Ηνωμένων Πολιτειών έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 26 έως τις 29 Αυγούστου, αποτελώντας τον ενδέκατο γύρο της χρονιάς.

Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο πρόγραμμα του WRC, για πρώτη φορά από το 2019. Ο αγώνας του Ράλλυ Σκωτίας θα φιλοξενηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Ιταλία, ο αγώνας θα έχει ασφάλτινο χαρακτήρα, με ειδικές διαδρομές στην περιοχή του Λάτσιο και σημείο αναφοράς την πόλη της Ρώμης.

Δηλώσεις για το νέο κεφάλαιο του πρωταθλήματος

Ο διευθύνων σύμβουλος της WRC Promoter, Ερίκ Μπουγιέ, δήλωσε σχετικά με τις εξελίξεις: «Το 2027 σηματοδοτεί την αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ και το ημερολόγιο αυτό αντανακλά τη φιλοδοξία μας να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο προσιτό και πραγματικά παγκόσμιο πρωτάθλημα».

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ανέφερε από την πλευρά του ότι «το ημερολόγιο αποτυπώνει την ισχυρή δυναμική του WRC. Οι νέοι αγώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία ενισχύουν το πρωτάθλημα σε χώρες με πλούσια παράδοση στα ράλλυ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μάς προσφέρουν μια συναρπαστική ευκαιρία ανάπτυξης σε μια χώρα όπου το ενδιαφέρον για τα ράλλυ συνεχίζει να αυξάνεται».

Η διεθνής ταυτότητα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Με αφορμή την οριστικοποίηση του ημερολογίου, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στάθηκε στη διεθνή παρουσία της διοργάνωσης και στην προετοιμασία του ελληνικού αγώνα. Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι «το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας και μια διοργάνωση με ξεχωριστή διεθνή ταυτότητα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού πρόσθεσε ότι «η παρουσία του στο διευρυμένο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ για το 2027 δίνει στην» (η δήλωση διακόπτεται εδώ στην πηγή).

Με πληροφορίες από: Gazzetta