Ανοιχτή πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης στον Μαρκ Κιούμπαν

Η ΚΑΕ Άρης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στον Μαρκ Κιούμπαν, διασφαλίζοντας ότι μια θέση θα τον περιμένει πάντα στο Nick Galis Hall. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ένα αποθεωτικό post του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου στον λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο εξέφραζε τον θαυμασμό του για την ατμόσφαιρα που επικράτησε στην έδρα του Άρη κατά τη διάρκεια της νίκης της ομάδας επί της Μπούργκος. Ο πρώην ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, ο οποίος πλέον διατηρεί ένα μικρό ποσοστό μετοχών, είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο θαυμασμός του Κιούμπαν για το Nick Galis Hall

Η αφορμή για την πρόσκληση δόθηκε από ένα αποθεωτικό post του Μαρκ Κιούμπαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό το post, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος εξέφραζε τον ενθουσιασμό του και τον θαυμασμό του για την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Nick Galis Hall κατά τη διάρκεια της νίκης του Άρη επί της Μπούργκος. Η ανάρτηση αυτή τράβηξε την προσοχή, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει η έδρα του Άρη.

Προφανώς, ο πρώην ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, ο οποίος πλέον διατηρεί ένα μικρό ποσοστό μετοχών στην ομάδα, δεν πληροφορήθηκε πρόσφατα για την ύπαρξη μιας εκ των πιο θρυλικών μπασκετικών εδρών της Ευρώπης. Ως ένθερμος φίλαθλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Κιούμπαν διαθέτει πολύ περισσότερες γνώσεις για αυτό από τη συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, γεγονός που καθιστά τον δημόσιο θαυμασμό του ιδιαίτερα σημαντικό.

Ο ρόλος του στο μπάσκετ και η διορατικότητά του

Ο Μαρκ Κιούμπαν διατηρεί έναν νευραλγικό ρόλο στην αμερικανική ομοσπονδία μπάσκετ, κάτι που υπογραμμίζει τη βαθιά του γνώση και την ενεργό του εμπλοκή στον χώρο. Η διορατικότητά του φάνηκε και στο παρελθόν, καθώς υπήρξε, ίσως, ο πρώτος ιδιοκτήτης ομάδας του ΝΒΑ που επέλεξε έναν Ευρωπαίο παίκτη, τον Ντιρκ Νοβίτσκι, για να τον αναδείξει σε franchise player στην ομάδα του, τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο 68χρονος επιχειρηματίας είναι γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα και τις ιδιορρυθμίες του. Παλαιότερες ενέργειές του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, έχουν συχνά αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης στα ενδότερα του ΝΒΑ, αποκαλύπτοντας έναν συχνά αντιφατικό χαρακτήρα στην προσέγγισή του στα μπασκετικά ζητήματα.

Οι αντιφατικές του θέσεις για το ευρωπαϊκό μπάσκετ

Ως προς την κουλτούρα του μπάσκετ, ο Μαρκ Κιούμπαν έχει δείξει στιγμές αντιφατικού χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, αναγνωρίζει το ευρωπαϊκό ταλέντο και την ανάγκη του ΝΒΑ να επενδύσει σε αυτό, κάτι που φάνηκε και με την επιλογή του Νοβίτσκι. Από την άλλη πλευρά, είχε εκφράσει έντονες αμφιβολίες για το εγχείρημα διεύρυνσης των μπασκετικών συνόρων του ΝΒΑ μέσω του NBA Europe, το οποίο μάλιστα είχε απορρίψει.

Για τον λόγο αυτό, το πρόσφατο story του στο Instagram, με τον αποθεωτικό του σχολιασμό για την ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall, εξέπληξε πολλούς ή, τουλάχιστον, στοιχειοθετεί μια σημαντική είδηση, δεδομένων των προηγούμενων θέσεών του.

Η επιφυλακτικότητα για το NBA Europe

Σχετικά με το εγχείρημα του NBA Europe, πολλοί ισχυρίζονται τους τελευταίους μήνες ότι προχωρούν σε αποκαλύψεις. Ωστόσο, ο Μαρκ Κιούμπαν ήταν αυτός που είχε καταθέσει συγκεκριμένα νούμερα και είχε εμφανιστεί επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το εγχείρημα, σε συνέντευξη που είχε δώσει τον περασμένο Μάιο. Είχε τονίσει τη διαφορετική ευρωπαϊκή κουλτούρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αν δώσω 500 εκατομμύρια δολάρια ή ακόμη ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να μπω σε μια αγορά, μπορεί αυτή να με μισήσει από την πρώτη μέρα και να με απορρίψουν αν αλλάξω τον τρόπο λειτουργίας».

Ο Κιούμπαν είχε ταχθεί υπέρ ενός διαφορετικού μοντέλου, της εξαγοράς μιας μη φημισμένης ομάδας του ΝΒΑ με πλάνο σταδιακής ανέλιξής της. Από εκείνη τη συνέντευξη έως σήμερα μεσολάβησαν πέντε ολόκληροι μήνες. Οι τότε τοποθετήσεις του δεν πρέπει να εκληφθούν ως υποτίμηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά ως μια εκτίμηση ότι τα απαιτούμενα χρήματα για το NBA Europe είναι πολλά.

Η ανοιχτή πρόσκληση και η πιθανή αποδοχή

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΑΕ Άρης απηύθυνε την ανοιχτή της πρόσκληση στον 68χρονο δισεκατομμυριούχο, σημειώνοντας ότι μια θέση θα τον περιμένει πάντα στο Nick Galis Hall. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να ζήσει ο ίδιος, δια ζώσης, την ατμόσφαιρα που τόσο θαύμασε μέσα από τα social media.

Δεδομένου του απρόβλεπτου χαρακτήρα του Κιούμπαν, δεν αποκλείεται να αποδεχθεί την πρόσκληση. Ήδη, ο Αμερικανός επιχειρηματίας έχει γίνει ακόλουθος των λογαριασμών της ΚΑΕ Άρης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta