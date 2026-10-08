Ολυμπιακός: Αλλαγή έδρας για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Πειραιά

Σε αλλαγή της έδρας των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού προχώρησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Οι «ερυθρόλευκες» θα αγωνίζονται πλέον στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμινίων, αντικαθιστώντας το ΣΕΦ, για τις αναμετρήσεις τους στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ γυναικών, την Allwyn WBL 1. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω αναγκών ανακαίνισης του αρχικού γηπέδου.

Η επίσημη ενημέρωση από την ΕΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη μεταβολή της έδρας για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σωματείο Ολυμπιακός ΣΦΠ θα διεξάγει τους εντός έδρας αγώνες του για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμινίων.

Αρχικά, είχε οριστεί ως έδρα το Κλειστό Γυμναστήριο ΣΕΦ, ωστόσο η νέα αυτή ρύθμιση καθιστά το γήπεδο των Καμινίων τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας των αγώνων. Η ενημέρωση της ΕΟΚ είναι σαφής ως προς την αλλαγή αυτή, η οποία τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα διαρκέσει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Λόγοι ανακαίνισης πίσω από την απόφαση

Ο βασικός λόγος που οδήγησε στην αλλαγή της έδρας για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού είναι οι εργασίες ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κλειστό Γυμναστήριο ΣΕΦ. Η ΕΟΚ ανέφερε ρητά ότι η μεταφορά των αγώνων γίνεται «για λόγους ανακαίνισης του γηπέδου».

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας διευκρινίζει ότι η νέα έδρα θα ισχύει «μέχρι νεοτέρας». Αυτό σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες στο ΣΕΦ, ενδέχεται να επανεξεταστεί η επιστροφή της ομάδας στην αρχική της έδρα.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Allwyn WBL 1

Η αλλαγή έδρας αφορά αποκλειστικά τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, το οποίο φέρει την ονομασία Allwyn Women’s Basketball League 1, αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών.

Όλες οι εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας του Πειραιά, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας κατηγορίας, θα διεξάγονται πλέον στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμινίων. Η προσαρμογή στη νέα αυτή έδρα είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος και των αγώνων του Ολυμπιακού.

Το νικηφόρο ξεκίνημα του Ολυμπιακού στη σεζόν

Παρά την προσαρμογή στη νέα έδρα, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού έχει ήδη ξεκινήσει με θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις της για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Πριν από λίγες ημέρες, οι «ερυθρόλευκες» έδωσαν τον πρώτο τους αγώνα στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανσερραϊκού με το εντυπωσιακό σκορ 101-67. Αυτή η νίκη αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα για την ομάδα στην Allwyn Women’s Basketball League 1, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως της προσωρινής αλλαγής έδρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta