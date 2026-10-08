Ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία στο CAS για τον τελικό του κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Το πρωί της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάνη της Ελβετίας. Αντικείμενο της συζήτησης είναι τα γεγονότα που συνέβησαν στον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON) του 2025, ο οποίος διεξήχθη ανάμεσα στις εθνικές ομάδες της Σενεγάλης και του Μαρόκου. Η διαδικασία αυτή έρχεται σχεδόν εννέα μήνες μετά τον χαοτικό αγώνα που διεξήχθη στο Ραμπάτ.

Η έναρξη της διαδικασίας στη Λωζάνη

Οι ομοσπονδίες ποδοσφαίρου της Σενεγάλης και του Μαρόκου, καθώς και η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες το πρωί της Πέμπτης, αυτή τη φορά σε μία αίθουσα ακροάσεων του CAS. Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, ξεκινώντας από τις 9:30 το πρωί.

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων πλευρών θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον μιας τριμελούς επιτροπής. Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο Γάλλος Ζεράλντ Σιμόν, ενώ μέλη της είναι επίσης οι Λουίτζι Φουμαγκάλι και Ούλριχ Χάας. Η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα δεδομένα σχετικά με τα όσα συνέβησαν το βράδυ του τελικού της διοργάνωσης.

Το ιστορικό της διαμάχης

Η διαμάχη που οδήγησε στη σημερινή ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου του 2026. Εκείνη την ημερομηνία, στον τελικό του AFCON 2025, η ομάδα της Σενεγάλης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο για περίπου 16 λεπτά. Η αποχώρηση αυτή έγινε μετά την επικύρωση ενός πέναλτι υπέρ του Μαρόκου από το VAR, το οποίο δόθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Ο Μπραχίμ Ντίαζ αστόχησε στην εκτέλεση του πέναλτι. Αργότερα, στην παράταση, ο Παπέ Γκέιγ σκόραρε το νικητήριο τέρμα για τη Σενεγάλη, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 υπέρ των «Λιονταριών της Τεράνγκα».

Η απόφαση της CAF και η έφεση της Σενεγάλης

Δύο μήνες μετά τον αγώνα, τον Μάρτιο του 2026, η επιτροπή εφέσεων της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) έλαβε μια απόφαση. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι το γκολ που σημείωσε η Σενεγάλη παραβίαζε τους κανονισμούς του τουρνουά. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, η CAF απένειμε τη νίκη στο Μαρόκο με σκορ 3-0, αποδίδοντάς του και τον τίτλο του Κυπελλούχου.

Η Σενεγάλη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης της CAF, άσκησε έφεση κατά αυτής της κρίσης. Η σημερινή διαδικασία στο CAS αποτελεί την επίσημη έναρξη της εξέτασης αυτής της έφεσης.

Τα επιχειρήματα των δύο πλευρών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του Μαρόκου αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις στην περίπτωση αποχώρησης μιας ομάδας από τον αγωνιστικό χώρο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια αυτής της αποχώρησης.

Από την πλευρά της, η Σενεγάλη θα επικαλεστεί την εξουσία του διαιτητή, όπως αυτή ορίζεται στον Κανόνα 5 του IFAB. Ο συγκεκριμένος κανόνας αναφέρει ότι «Οι αποφάσεις του διαιτητή σχετικά με τα γεγονότα του αγώνα είναι οριστικές, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος του αγώνα».

Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης

Η τριμελής επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει μετά την ολοκλήρωση των απογευματινών συζητήσεων. Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής του CAS, Ματιέ Ρεμπ, τόνισε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης. Ο κ. Ρεμπ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν αναμένεται να εκδοθεί την ίδια ημέρα της ακρόασης ή την επόμενη.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Στόχος μας είναι να εκδώσουμε την απόφαση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά την ακρόαση. Η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο, καθώς οι διαιτητές θα πρέπει να εξετάσουν τον φάκελο και να συντάξουν την απόφαση μαζί με το νομικό της σκεπτικό». Πρόσθεσε επίσης ότι η απόφαση μπορεί να χρειαστεί «μερικές ημέρες ή ακόμη και μερικές εβδομάδες».

Με πληροφορίες από: Gazzetta