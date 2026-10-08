Τα εισιτήρια για τον αγώνα Περιστέρι – Ηρακλής

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα της 2ης αγωνιστικής της GBL απέναντι στον Ηρακλή. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου, στις 15:00, στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι φίλοι της ομάδας μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους τόσο ηλεκτρονικά όσο και από τα εκδοτήρια του γηπέδου, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αγορά και την είσοδο.

Ημερομηνία και τηλεοπτική κάλυψη

Ο αγώνας μεταξύ Περιστερίου και Ηρακλή αποτελεί μέρος της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL. Η αναμέτρηση έχει οριστεί να διεξαχθεί το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, με την ώρα έναρξης να είναι στις 15:00 το μεσημέρι.

Οι φίλαθλοι που δεν θα καταφέρουν να βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα. Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα πραγματοποιηθεί από το κανάλι SPORT FM TV, προσφέροντας πλήρη κάλυψη του παιχνιδιού.

Διαδικασία αγοράς εισιτηρίων

Η ΚΑΕ Περιστέρι ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τους τρόπους διάθεσης των εισιτηρίων. Η πώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει ηλεκτρονικά, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν τη θέση τους από νωρίς.

Η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της πλατφόρμας εισιτηρίων Cometogether. Αυτή η επιλογή προσφέρει ευκολία και ταχύτητα στην αγορά, αποφεύγοντας την αναμονή στα εκδοτήρια.

Για όσους προτιμούν την παραδοσιακή μέθοδο αγοράς, τα εκδοτήρια θα λειτουργήσουν και στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Το γήπεδο βρίσκεται στη διεύθυνση Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, στην περιοχή του Περιστερίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων από τα εκδοτήρια του γηπέδου θα ξεκινήσει το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Θα παραμείνουν ανοιχτά έως την ώρα έναρξης του αγώνα, δίνοντας επαρκή χρόνο στους φιλάθλους να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους.

Απαραίτητα στοιχεία για την είσοδο

Για την έκδοση των εισιτηρίων, οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσκομίσουν συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία. Είναι υποχρεωτική η δήλωση του ΑΜΚΑ, ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Η είσοδος στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων του κατόχου του εισιτηρίου. Αυτή η ταυτοποίηση θα γίνει μέσω της επίσημης εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet για την ταυτοποίηση των στοιχείων αποτελεί μέρος της ισχύουσας νομοθεσίας, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή προσέλευση των φιλάθλων στον αγώνα.

Η αγωνιστική κατάσταση των ομάδων

Οι δύο ομάδες, Περιστέρι και Ηρακλής, εισέρχονται στην 2η αγωνιστική έχοντας διαφορετική ψυχολογία από τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Το Περιστέρι, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ξανθόπουλου, ξεκίνησε τη σεζόν με νίκη. Η ομάδα κατάφερε να επικρατήσει του Προμηθέα στον πρώτο αγώνα, δείχνοντας θετικά σημάδια για τη συνέχεια.

Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής δεν είχε το επιθυμητό ξεκίνημα. Στην πρεμιέρα της GBL, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στην έδρα του Ηρακλή, στο Ιβανώφειο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta