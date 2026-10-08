Η Μακάμπι επιθυμεί κεκλεισμένων των θυρών τους αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμεί να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών οι επικείμενοι αγώνες της με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Η ισραηλινή ομάδα φέρεται να είναι έτοιμη να μεταφέρει την έδρα της στην Κύπρο, με το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό να αποτελεί την πιθανή επιλογή. Η επιθυμία αυτή πηγάζει από την εκτίμηση ότι η παρουσία φιλάθλων των ελληνικών ομάδων στο νησί θα μετέτρεπε τους αγώνες σε εκτός έδρας αναμετρήσεις για τη Μακάμπι. Προς το παρόν, πάντως, καμία οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί σχετικά με την παρουσία κοινού στα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Η επιθυμία της Μακάμπι για κεκλεισμένων των θυρών αγώνες

Σύμφωνα με αναφορές της Meridian Sport, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει εκφράσει την επιθυμία της οι αναμετρήσεις της με τις ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, να διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτή η πρόθεση αφορά τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει η ισραηλινή ομάδα, εφόσον μεταφέρει την έδρα της στην Κύπρο.

Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι η διεξαγωγή των αγώνων με ανοιχτές τις θύρες στην Κύπρο θα δημιουργούσε ένα περιβάλλον που θα ήταν σαν να παίζουν εκτός έδρας. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην προσδοκία σημαντικής παρουσίας φιλάθλων των ελληνικών ομάδων στο κυπριακό γήπεδο, κάτι που θα αναιρούσε το πλεονέκτημα της έδρας για τη Μακάμπι.

Η πιθανή μετακόμιση στην Κύπρο

Η «ομάδα του λαού», όπως αποκαλείται η Μακάμπι, φέρεται να είναι έτοιμη να μετακομίσει προσωρινά στην Κύπρο για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων της. Η επιλογή της Κύπρου ως εναλλακτικής έδρας αποτελεί μια λύση για τις ανάγκες της ομάδας.

Η Λεμεσός έχει αναφερθεί ως η πόλη που θα φιλοξενήσει τη Μακάμπι, με συγκεκριμένο αθλητικό χώρο να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η μεταφορά της έδρας αποτελεί μέρος των σχεδιασμών της ομάδας για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» ως έδρα

Το κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό είναι ο χώρος που φέρεται να προκρίνεται από τη Μακάμπι για να χρησιμοποιηθεί ως νέα της έδρα. Πρόκειται για μια γνωστή αθλητική εγκατάσταση, η οποία έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν σημαντικές διοργανώσεις.

Στο συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο είχαν διεξαχθεί και τα παιχνίδια για το προηγούμενο Eurobasket, γεγονός που υποδηλώνει την καταλληλότητα και την επάρκειά του για τη φιλοξενία αγώνων υψηλού επιπέδου, όπως αυτοί της Euroleague.

Το σκεπτικό των Ισραηλινών για το κοινό

Η βασική αιτία πίσω από την επιθυμία της Μακάμπι για κεκλεισμένων των θυρών αγώνες με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρεται, είναι η ανησυχία για την ισχυρή παρουσία φιλάθλων των ελληνικών ομάδων στην Κύπρο. Οι Ισραηλινοί εκτιμούν ότι οι φίλαθλοι αυτοί θα δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα που θα ευνοούσε τους αντιπάλους τους.

Η «ομάδα του λαού» θεωρεί ότι, αν οι αγώνες γίνουν με κόσμο, το πλεονέκτημα της έδρας θα χαθεί, καθώς οι φίλαθλοι των ελληνικών συλλόγων που διαμένουν στην Κύπρο ή θα ταξιδέψουν εκεί, θα δημιουργούσαν ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό των εκτός έδρας αναμετρήσεων για τη Μακάμπι.

Εκκρεμεί η τελική απόφαση

Παρά τις επιθυμίες και τους σχεδιασμούς της Μακάμπι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμα τίποτα δεν είναι οριστικό σχετικά με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων αγώνων. Δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση για το αν οι αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία κοινού ή κεκλεισμένων των θυρών.

Οι εξελίξεις παραμένουν ανοιχτές, και αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων της Μακάμπι στην Euroleague, ειδικά όσον αφορά τις αναμετρήσεις με τις δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta