Ο Τάκης Κορωναίος γιορτάζει τα 74α γενέθλιά του, ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ

Στις 8 Οκτωβρίου 1952, στο Ρέθυμνο, ήρθε στη ζωή ο Τάκης Κορωναίος, μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Ο χαρισματικός σκόρερ, που χαρακτηρίστηκε από τον ΕΣΑΚΕ ως «ο Γκάλης, πριν τον Γκάλης», αποτελεί έναν ζωντανό θρύλο για τον Παναθηναϊκό και το άθλημα γενικότερα. Η πορεία του σημαδεύτηκε από αμέτρητες επιτυχίες και τίτλους, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τα πρώτα βήματα και η καθιέρωση στον Παναθηναϊκό

Η έφεση του Τάκη Κορωναίου στο μπάσκετ φάνηκε από πολύ νωρίς. Σε ηλικία μόλις 13 ετών, έκανε το δελτίο του στον Παναθηναϊκό, έναν σύλλογο με τον οποίο έμελλε να συνδέσει άρρηκτα το όνομά του. Πολύ πριν ενηλικιωθεί, αγωνιζόταν ήδη για λογαριασμό της ανδρικής ομάδας του «τριφυλλιού», δείχνοντας το ταλέντο και την προοπτική του. Η αφοσίωσή του και οι ικανότητές του τον ανέδειξαν σε έναν από τους εμβληματικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Το 1970, ο Κορωναίος έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής μπάσκετ που κέρδισε υποτροφία από αμερικανικό πανεπιστήμιο. Η κίνηση αυτή υπογράμμισε το εξαιρετικό του ταλέντο και άνοιξε νέους δρόμους για τους Έλληνες καλαθοσφαιριστές.

Η εμπειρία στην Αμερική και η κλήση στην Εθνική

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο κολέγιο του Μισισίπι, ο Τάκης Κορωναίος έδειξε πολύ γρήγορα τις ικανότητές του στο αμερικανικό κοινό. Η παρουσία του εκεί τον βοήθησε να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο ως αθλητής.

Το 1972, ήρθε η πρώτη μεγάλη αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο, καθώς κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας. Υπό τις οδηγίες του προπονητή Ρίτσαρντ Ντουκσάιρ, ο Κορωναίος είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στους Βαλκανικούς Αγώνες, που διεξήχθησαν στο Σαράγεβο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας με το εθνόσημο.

Η δυναστεία του Παναθηναϊκού και οι ευρωπαϊκές διακρίσεις

Το 1974, ο Τάκης Κορωναίος επέστρεψε στα πάτρια εδάφη για να φορέσει ξανά την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτή η επιστροφή σηματοδότησε την αρχή μιας περιόδου γεμάτης «αδιανόητα» επιτεύγματα, καθώς η πράσινη φανέλα τον συνόδευσε σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη καριέρα του.

Συνεργαζόμενος με σπουδαίους αθλητές όπως οι Κόντος, Κέφαλος, Παπάζογλου, Κοκολάκης, Ιορδανίδης και Παπαντωνίου, ο Κορωναίος συνέβαλε στη δημιουργία μιας καταπληκτικής ομάδας. Αυτή η ομάδα όχι μόνο έχτισε τη δική της δυναστεία στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά πανηγύρισε και σπουδαία επιτεύγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας το στίγμα της στην ιστορία του αθλήματος.

Περιπλάνηση σε ΠΑΟΚ και Πανιώνιο πριν την οριστική επιστροφή

Το 1985, ο Τάκης Κορωναίος μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η θητεία του στον «Δικέφαλο του Βορρά» δεν χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Εκείνη η περίοδος ήταν δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Παναγιώτης Φασούλας είχε μεταβεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το ρόστερ της ομάδας δεν ήταν εφάμιλλο με αυτό των διεκδικητών του πρωταθλήματος. Μετά από μια μέτρια σεζόν, οι ασπρόμαυροι τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.

Ύστερα από την εμπειρία του στον ΠΑΟΚ, ο Κορωναίος επέστρεψε ξανά στην Αθήνα, αυτή τη φορά για να αγωνιστεί με τα χρώματα του Πανιωνίου. Έμεινε στη Νέα Σμύρνη για τρεις χρονιές, κατά τη διάρκεια των οποίων ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός, παρά την «περασμένη ηλικία του». Το 1989, φόρεσε για μία ακόμη φορά τα πράσινα του Παναθηναϊκού, ολοκληρώνοντας μία τεράστια σταδιοδρομία 25 χρόνων, γεμάτη επιτυχίες και τίτλους.

Μια καριέρα γεμάτη τίτλους και διακρίσεις

Ο Τάκης Κορωναίος αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και, φυσικά, του Παναθηναϊκού. Με το «τριφύλλι», αναδείχθηκε 11 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, κατακτώντας τους τίτλους το 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982 και 1984. Παράλληλα, κατέκτησε 3 φορές το Κύπελλο Ελλάδας, το 1979, το 1982 και το 1983. Όλες αυτές οι σημαντικές επιτυχίες σημειώθηκαν με τον Παναθηναϊκό.

Με το εθνόσημο στο στήθος, ο Κορωναίος αγωνίστηκε συνολικά 150 φορές, καταλαμβάνοντας την 15η θέση στην ιστορική λίστα των συμμετοχών. Σημείωσε 1.832 πόντους, επίδοση που τον κατατάσσει στην 5η θέση της σχετικής λίστας των σκόρερ της Εθνικής. Επιπλέον, με τη γαλανόλευκη, κατέκτησε τρία ασημένια μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ΣΙΣΜ, το 1976, το 1977 και το 1978. Η πηγή αναφέρει επίσης την κατάκτηση του χρυσού, χωρίς να προσδιορίζει το γεγονός, οπότε δεν μπορώ να το αναφέρω πλήρως.

Με πληροφορίες από: Gazzetta