Μπαρτζώκας: Το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, αλλά ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης με την Εφές για την Euroleague. Ο κ. Μπαρτζώκας στάθηκε στην απουσία του Μάικ Τζέιμς, καθώς και στις συνθήκες που διαμορφώνονται με τη χρήση της SUNEL Arena ως προσωρινής έδρας. Υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης των φιλάθλων, δεδομένου ότι η ομάδα αγωνίζεται σε ένα γήπεδο που δεν βρίσκεται στον Πειραιά.

Η αναμέτρηση με την Εφές και η απουσία του Τζέιμς

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αναζητήσει την επιστροφή στις νίκες στην Euroleague, αντιμετωπίζοντας την Εφές στην SUNEL Arena. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 9 Οκτωβρίου, στις 21:15, και αποτελεί την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε επίσης στην απουσία του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στους Πειραιώτες. Η απουσία του Τζέιμς αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο ενόψει της αναμέτρησης.

Η νέα έδρα και οι ιδιαιτερότητες της SUNEL Arena

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξέφρασε τις σκέψεις του σχετικά με το γεγονός ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί στην SUNEL Arena. Όπως δήλωσε, πρόκειται για το πρώτο «εντός», σε εισαγωγικά, ματς που θα παίξει η ομάδα, παρόλο που έχουν προηγηθεί 15 με 16 παιχνίδια.

Αυτή η συνθήκη καθιστά την κατάσταση «πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη» για τη φετινή χρονιά, μέχρι την επιστροφή της ομάδας στο ΣΕΦ. Ο κ. Μπαρτζώκας επανέλαβε ότι παίζουν «πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός», τονίζοντας την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Η σημασία της υποστήριξης των φιλάθλων

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της υποστήριξης από τον κόσμο της ομάδας. Ζήτησε από τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από την προσωρινή έδρα.

Όπως δήλωσε, «το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά», γεγονός που απαιτεί από τους φιλάθλους να διανύσουν «αρκετά χιλιόμετρα». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική» και είναι σημαντικό να νιώσουν αυτή την υποστήριξη, καθώς «ό,τι καταφέρνουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί».

Οι δυσκολίες της φετινής χρονιάς και τα logistics

Ο προπονητής περιέγραψε τη φετινή συνθήκη ως «μία πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη». Εξήγησε ότι η επιλογή της έδρας δεν είναι μια απλή απόφαση, καθώς περιλαμβάνει «logistics» και έναν «τεράστιο όγκο» εργασίας για την ομάδα.

Η διοίκηση, όπως τόνισε ο κ. Μπαρτζώκας, έκανε «ό,τι καλύτερο μπορούσε» ώστε να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προπόνησης. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η ομάδα για την καθημερινότητά της χαρακτηρίστηκαν «εκπληκτικές», ωστόσο η πραγματικότητα του να παίζουν «έξω» παραμένει δύσκολη και απαιτεί από όλους να «υπερβάλουν».

Η επιλογή της Αθήνας ως προσωρινή έδρα

Σχετικά με την επιλογή της Αθήνας ως προσωρινής έδρας, έναντι άλλων πιθανών τοποθεσιών όπως η Κύπρος ή η Κρήτη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν ήταν δική του. Επανέλαβε ότι πρόκειται για μία «πολύ δύσκολη συνθήκη».

Ανεξάρτητα από την τοποθεσία, είτε εντός είτε εκτός Αθήνας, η ομάδα θα ήταν «φιλοξενούμενοι στην ουσία». Η διαχείριση αυτών των συνθηκών αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta