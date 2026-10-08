Νέο βίντεο από τον Παναθηναϊκό δείχνει την πρόοδο των έργων στον Βοτανικό

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα νέο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει την πρόοδο των εργασιών στο γήπεδο του Βοτανικού, δείχνοντας ότι το έργο πλησιάζει στην τελική του μορφή. Αυτή η δημοσίευση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αναφορές του δημάρχου Αθηνών, Χάρη Δούκα, σχετικά με την εξέλιξη των κατασκευών στο νέο «σπίτι του τριφυλλιού». Το οπτικό υλικό προσφέρει μια ενημερωμένη εικόνα των έργων, επιβεβαιώνοντας ότι το γήπεδο έχει αρχίσει να παίρνει συγκεκριμένη μορφή.

Η εξέλιξη των εργασιών στον Βοτανικό

Ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, είχε αναφερθεί πρόσφατα για τις εξελίξεις των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οι δηλώσεις του υπογράμμιζαν την ταχύτητα με την οποία προχωρούν τόσο το ποδοσφαιρικό γήπεδο όσο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ακολουθώντας αυτές τις αναφορές, δημοσίευσε ένα βίντεο με εικόνες από τα έργα. Το νέο αυτό υλικό επιβεβαιώνει ότι το «σπίτι του τριφυλλιού» έχει αρχίσει να παίρνει μορφή και ότι η ολοκλήρωσή του πλησιάζει, ώστε ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να εγκατασταθεί στο δικό του γήπεδο.

Το ποδοσφαιρικό γήπεδο παίρνει μορφή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε δώσει ο κ. Δούκας, το ποδοσφαιρικό γήπεδο βρίσκεται στην τελευταία φάση κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων. Αυτοί οι πυλώνες είναι απαραίτητοι για την τοποθέτηση του στεγάστρου, ενός κρίσιμου στοιχείου για την ολοκλήρωση της δομής του γηπέδου.

Παράλληλα, οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά του γηπέδου έχουν ήδη τοποθετηθεί, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την τελική διαμόρφωση του χώρου. Οι εργασίες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και στις βόρειες και νότιες πλευρές, με στόχο την πλήρη ολοκλήρωση όλων των κερκίδων.

Πρόοδος στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, οι οποίες αναμένεται να είναι υπερσύγχρονες. Η θεμελίωση για αυτές τις νέες εγκαταστάσεις έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αποτελώντας ένα κομβικό σημείο για όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Αυτό το βήμα θεωρείται σπουδαίο για την ανάπτυξη και την υποστήριξη των αθλητών και των ομάδων του Ερασιτέχνη, παρέχοντας τους σύγχρονες υποδομές για προπόνηση και αγώνες, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο δήμαρχος Αθηνών.

Συνοδά έργα και υποδομές σε πλήρη εξέλιξη

Πέρα από το κυρίως γήπεδο και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και τα συνοδά έργα υποδομής, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα του συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η οποία αποτελεί βασικό οδικό άξονα, προχωρά με ταχύτητα.

Επιπλέον, η κατασκευή της υπόγειας σήραγγας, της πεζογέφυρας και των χώρων στάθμευσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όλα αυτά τα έργα αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αθλητικού κέντρου, ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φιλάθλων και των αθλητών, όπως είχε τονιστεί.

Η αγωνία των φιλάθλων και η ορατή πρόοδος

Ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, είχε αναγνωρίσει την μεγάλη αγωνία που υπάρχει στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο, είχε τονίσει ότι τα αποτελέσματα των εργασιών είναι πλέον ορατά στην πράξη, καθησυχάζοντας το κοινό για την πορεία του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε».

Η δημοσίευση του νέου βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το οποίο κοινοποιήθηκε και μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας στο Instagram (@fcpanathinaikos), επιβεβαιώνει την πρόοδο και δίνει μια ακόμα πιο σαφή εικόνα της εξέλιξης του «νέου σπιτιού του τριφυλλιού» στον Βοτανικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta