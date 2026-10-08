Η FIA εντόπισε το πρόβλημα που προκάλεσε το χάος στη Μαλαισία

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ολοκλήρωσε την έρευνα σχετικά με το πρόβλημα λογισμικού που προκάλεσε την ακινητοποίηση πολλών μονοθεσίων πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας κατά τη διάρκεια του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Ενόψει του επερχόμενου Grand Prix Σιγκαπούρης, η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει την προσωρινή διόρθωση που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί στη Σεπάνγκ, ειδικά αν οι καιρικές συνθήκες είναι ανάλογες. Παράλληλα, μια επιπλέον αναβάθμιση του λογισμικού, ειδικά σχεδιασμένη για αγώνες υπό βροχή, αναμένεται να διατεθεί πριν από το Grand Prix ΗΠΑ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου.

Η διερεύνηση του προβλήματος

Το περιστατικό που σημειώθηκε στη Μαλαισία ανέδειξε μια συγκεκριμένη αδυναμία στον τρόπο διαχείρισης της ηλεκτρικής ισχύος των μονάδων ισχύος του 2026. Η δυσλειτουργία αυτή εκδηλώθηκε κυρίως όταν τα μονοθέσια κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ακολουθώντας το αυτοκίνητο ασφαλείας. Η έρευνα της FIA επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στην αναζήτηση της αιτίας που προκάλεσε τη δυσλειτουργία και αφετέρου στις διαδικασίες δοκιμών που εφαρμόζονται.

Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, η FIA προανήγγειλε στενότερη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτοί περιλαμβάνουν τις ομάδες, τους κατασκευαστές των μονοθεσίων, καθώς και τον προμηθευτή της τυποποιημένης ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου. Στόχος είναι η αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων.

Τα ευρήματα και η αιτία της δυσλειτουργίας

Σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα της FIA, το πρόβλημα συνδεόταν άμεσα με τον περιορισμό της ηλεκτρικής ισχύος στα 250 kW, ο οποίος εφαρμόζεται σε συνθήκες βροχής. Διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα συγκεκριμένα τμήματα της πίστας, ο συνδυασμός αυτού του περιορισμού με τις χαμηλές στροφές του κινητήρα είχε ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη απώλεια ισχύος από αυτή που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Η ομοσπονδία εξήγησε λεπτομερώς την κατάσταση, δηλώνοντας: «Η εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα μονοθέσια, τα οποία κινούνταν με χαμηλές στροφές κινητήρα σε συγκεκριμένα τμήματα της πίστας όπου εφαρμοζόταν ο περιορισμός ισχύος των 250 kW, παρουσίασαν απώλεια ισχύος πέρα από την αρχική πρόθεση, η οποία δεν μπορούσε να αποκατασταθεί μέσα σε αυτά τα τμήματα».

Πώς εκδηλώθηκε το σφάλμα

Το σφάλμα στο λογισμικό είχε ως συνέπεια να «κλειδώνει» το ηλεκτρικό σύστημα των μονοθεσίων στα πιο αργά σημεία της πίστας. Αυτό σήμαινε ότι οι οδηγοί στερούνταν την απαραίτητη ηλεκτρική υποστήριξη, η οποία είναι κρίσιμη για να καλύψει την καθυστέρηση απόκρισης του turbo. Ως αποτέλεσμα, όταν οι οδηγοί πατούσαν το γκάζι, δεν λάμβαναν την αναμενόμενη επιτάχυνση, δημιουργώντας έτσι το πρόβλημα που παρατηρήθηκε.

Οι άμεσες ενέργειες στη Σεπάνγκ

Αντιδρώντας άμεσα στο πρόβλημα, η FIA προχώρησε στην εφαρμογή μιας επείγουσας ενημέρωσης λογισμικού κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Σεπάνγκ. Αυτή η ενημέρωση διανεμήθηκε σε όλες τις ομάδες και στους κατασκευαστές των μονοθεσίων, με σκοπό την άμεση εγκατάστασή της πριν από την επανεκκίνηση του αγώνα. Η παρέμβαση αυτή ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση λογισμικού ήρε τους περιορισμούς που συνδέονταν με το όριο των 250 kW σε εκείνα τα μικρά τμήματα της πίστας όπου είχε εντοπιστεί η δυσλειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο, αποκαταστάθηκε η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων και αποφεύχθηκαν περαιτέρω προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Επόμενα βήματα και μελλοντικές αναβαθμίσεις

Η FIA έχει ήδη καθορίσει τα επόμενα βήματα για την οριστική επίλυση του προβλήματος. Η διαμόρφωση του λογισμικού που εφαρμόστηκε επιτυχώς στη Σεπάνγκ θα επανενεργοποιηθεί για το επερχόμενο Grand Prix Σιγκαπούρης, εφόσον οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται είναι παρόμοιες με αυτές που επικρατούσαν στη Μαλαισία. Αυτό θα διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα υπό αντίστοιχες συνθήκες.

Επιπλέον, πριν από τη διεξαγωγή του Grand Prix ΗΠΑ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου στο Όστιν, θα διατεθεί μια νέα και πρόσθετη αναβάθμιση του λογισμικού. Αυτή η ενημέρωση θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για συνθήκες βρεγμένου οδοστρώματος, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και μόνιμη λύση στο ζήτημα της διαχείρισης της ισχύος. Η FIA ανέφερε σχετικά: «Η διαμόρφωση που εφαρμόστηκε στη Σεπάνγκ θα επανενεργοποιηθεί για το Grand Prix Σιγκαπούρης, εφόσον αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, μια νέα ενημέρωση του λογισμικού για συνθήκες βροχής θα διατεθεί για το Grand Prix ΗΠΑ στις 25 Οκτωβρίου».

Με πληροφορίες από: Gazzetta