Μεγάλος διαγωνισμός Novasports με έπαθλο ένα πλήρως υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H

Ένας μεγάλος διαγωνισμός με θέμα την EuroLeague, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στον χώρο του μπάσκετ, βρίσκεται σε εξέλιξη, διοργανωμένος από το Novasports.gr και την OMODA & JAECOO. Το έπαθλο για τον τυχερό νικητή είναι ένα πλήρως υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H Select, το οποίο έχει αξία 26.900 ευρώ. Οι φίλοι του μπάσκετ έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να διεκδικήσουν αυτό το σύγχρονο όχημα.

Η έναρξη και η διάρκεια του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε ταυτόχρονα με το τζάμπολ της EuroLeague, στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να απολαμβάνουν την EuroLeague αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Η διαδικασία συμμετοχής θα παραμείνει ενεργή για αρκετό διάστημα, καθώς ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του έτους 2026.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και προσβάσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους. Αρχικά, απαιτείται μια επίσκεψη στον λογαριασμό Instagram του Novasports. Εκεί, οι χρήστες πρέπει να αναζητήσουν το σχετικό post του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες οφείλουν να κάνουν follow στους λογαριασμούς @novasportsgr και @omodajaecoogreece στο Instagram. Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει την απάντηση σε μια ερώτηση που αφορά την EuroLeague. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα παραπάνω βήματα, συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο.

Το μεγάλο έπαθλο: JAECOO 5 SHS-H Select

Το μεγάλο έπαθλο του διαγωνισμού, το SUV JAECOO 5 SHS-H Select, αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες προτάσεις στην κατηγορία του. Στην έκδοση SHS-H, το όχημα αξιοποιεί την εξελιγμένη τεχνολογία Super Hybrid System (SHS). Αυτό το σύστημα συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi με ηλεκτρική υποβοήθηση, προσφέροντας συνολική ισχύ 224 ίππων.

Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογίας είναι άμεση απόκριση κατά την οδήγηση, αθόρυβη λειτουργία στις καθημερινές μετακινήσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, μόλις 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Επιπλέον, η συνδυαστική αυτονομία του μοντέλου ξεπερνά τα 905 χιλιόμετρα (WLTP), καθιστώντας το ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για μακρινά ταξίδια, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση.

Σύγχρονος σχεδιασμός και χαρακτηριστικά εσωτερικού

Στο εσωτερικό του, το JAECOO 5 SHS-H προσφέρει μια σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία. Διαθέτει κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών. Η δυνατότητα διασύνδεσης είναι πλήρης, καθώς υποστηρίζει Apple CarPlay® και Android Auto®.

Η άνεση των επιβατών ενισχύεται από τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, το θερμαινόμενο τιμόνι και τον διζωνικό αυτόματο κλιματισμό. Για την ασφάλεια και την ευκολία στην καθημερινή μετακίνηση, το όχημα περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές υποβοήθησης, καθώς και 20 προηγμένα συστήματα ασφάλειας ADAS. Τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου συμπληρώνουν οι προβολείς LED και οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Η Pet-Friendly φιλοσοφία του JAECOO 5

Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του νέου JAECOO 5 είναι η Pet-Friendly φιλοσοφία του. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα καθίσματα φέρουν πιστοποίηση TÜV SÜD, γεγονός που εγγυάται χαμηλές εκπομπές VOC, αντιβακτηριακή προστασία σε ποσοστό 99,9% και αυξημένη αντοχή στη φθορά. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν σε ένα πιο υγιεινό και ανθεκτικό περιβάλλον για τους επιβάτες.

Παράλληλα, διατίθεται μια σειρά εξειδικευμένων αξεσουάρ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις με κατοικίδια. Αυτά τα αξεσουάρ προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και πρακτικότητα στην καθημερινότητα των ιδιοκτητών και των τετράποδων φίλων τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki