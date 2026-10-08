Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη κόντρα στη Σαλόν με ηγέτη τον Μπάρτλεϊ, αλλά άκουσε και καμπανάκια

Η ΑΕΚ επικράτησε της Σαλόν σε μια αναμέτρηση του Basketball Champions League, επιστρέφοντας από δύσκολη θέση και εξασφαλίζοντας το ροζ φύλλο αγώνα. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Ωστόσο, παρά την επιτυχία, η Ένωση άκουσε αρκετά «καμπανάκια» που χτύπησαν δυνατά, υποδεικνύοντας σημεία που χρήζουν προσοχής.

Η δύσκολη επικράτηση της Ένωσης

Η αναμέτρηση με τη Σαλόν αποδείχθηκε πιο απαιτητική από το αναμενόμενο για την ΑΕΚ, μια ομάδα που θεωρείται πιο ποιοτική και έμπειρη. Οι Φινλανδοί, όπως αναφέρεται, μπήκαν στο παιχνίδι με ένα σαφές πλάνο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην Ένωση από την αρχή. Η Σαλόν έπαιξε όμορφο μπάσκετ, αναπτύσσοντας ωραίες συνεργασίες και έχοντας τον Γουόκερ σε εξαιρετική κατάσταση, γεγονός που δυσκόλεψε ιδιαίτερα την ελληνική ομάδα.

Η ΑΕΚ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, με την πηγή να αναφέρει πως «υπέφερε», ωστόσο κατάφερε να αντέξει στην πίεση. Για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια στο BCL, η Ένωση επέστρεψε από μια φαινομενικά χαμένη κατάσταση, παίρνοντας τελικά τη νίκη. Η Σαλόν έχασε το παιχνίδι στο τέλος, κυρίως λόγω κακών αποφάσεων που πήρε, αλλά και εξαιτίας της τεράστιας ποιότητας που επέδειξε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και η ηγετική του εμφάνιση

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ δεν είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο που είχε ολοκληρώσει την περσινή. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο «Franky B» ήταν απολαυστικός, αναδεικνυόμενος MVP του BCL και πρώτος σκόρερ της GBL. Ήταν ένας «killer» που δεν σταματούσε να επιδεικνύει την ποιότητά του στο παρκέ, και η αναμέτρηση με τη Σαλόν αποτέλεσε την κατάλληλη στιγμή για να υπενθυμίσει σε όλους πόσο σπουδαίος παίκτης είναι και γιατί δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται.

Με ένα απίθανο «takeover», ο Μπάρτλεϊ πήρε την ΑΕΚ από το χέρι και την οδήγησε στη νίκη. Σημείωσε δέκα πόντους στα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα, ενώ πέτυχε και το τρίποντο της ισοφάρισης μόλις 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Η νοοτροπία του «refuse to lose» ήταν εμφανής σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Όπως είχε αναφέρει και το BCL, «Ζούμε στον κόσμο του Φρανκ Μπάρτλεϊ», επιβεβαιώνοντας ότι ο MVP είναι εδώ και η ΑΕΚ είναι τυχερή που διαθέτει έναν παίκτη με τόσο φοβερή ικανότητα στις κρίσιμες καταστάσεις.

Οι κομβικοί παίκτες που συνέβαλαν στη νίκη

Παρόλο που ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έκλεψε την παράσταση με την εκπληκτική του εμφάνιση, υπήρξαν και άλλοι παίκτες που αποδείχθηκαν κομβικοί για την επικράτηση της ΑΕΚ. Χωρίς να φτάσουν στο επίπεδο του, συνέβαλαν σημαντικά στη νίκη με τις ενέργειές τους στο παρκέ. Ένας από αυτούς ήταν ο Ερτέλ, ο οποίος σημείωσε 7 πόντους, πέτυχε το καλάθι της νίκης και μοίρασε 6 ασίστ, χωρίς να κάνει κανένα λάθος. Ο Γάλλος γκαρντ έκανε ένα «ρεσιτάλ» και αναμένεται να γίνεται όλο και καλύτερος όσο περνά ο καιρός.

Επίσης, ο Πίνκνεϊ έδωσε μάχη σε κάθε φάση και σε κάθε κατοχή, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει εγγυημένο συμβόλαιο. Η συνεισφορά του ήταν σημαντική, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους και 10 ριμπάουντ, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή του και την προσπάθειά του σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού.

Τα «καμπανάκια» που χτύπησαν για την Ένωση

Παρά την τελική νίκη και το όμορφο φινάλε της αναμέτρησης, η ΑΕΚ άκουσε πολλά και δυνατά «καμπανάκια» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτά τα σημάδια δεν πρέπει να αγνοηθούν από την ομάδα, καθώς υποδεικνύουν τομείς στους οποίους χρειάζεται βελτίωση. Η δυσκολία της επικράτησης απέναντι σε μια ομάδα που θεωρητικά ήταν κατώτερη, αλλά έδειξε σκληρό πρόσωπο και έπαιξε με πλάνο, αποτελεί ένα από αυτά τα «καμπανάκια».

Η Ένωση, αν και κατάφερε να επιστρέψει από την «κόλαση», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις και υπέφερε για να φτάσει στη νίκη. Αυτή η πορεία, παρά το θετικό αποτέλεσμα, αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω δουλειά και προσαρμογές, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις σε μελλοντικούς αγώνες και να διασφαλιστεί μια πιο σταθερή και πειστική απόδοση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta