Φυτά που προσφέρουν ανακούφιση από τους πόνους περιόδου

Οι κράμπες, οι πονοκέφαλοι, η κόπωση και οι μεταπτώσεις της διάθεσης καθιστούν ορισμένες ημέρες του μήνα ιδιαίτερα απαιτητικές για πολλές γυναίκες. Ο πόνος περιόδου μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ενόχληση, οδηγώντας σε έντονες κράμπες, αδυναμία συγκέντρωσης και βαθιά κόπωση που δυσκολεύει ακόμα και ένα συνηθισμένο πρόγραμμα.

Η συμβολή της φυτοθεραπείας

Η φυτοθεραπεία αναδεικνύεται ως ένας συμπληρωματικός τρόπος διαχείρισης των συμπτωμάτων του κύκλου, προσφέροντας πιθανή ανακούφιση μέσω της χρήσης συγκεκριμένων φυτών. Επτά φυτά χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για διάφορες ενοχλήσεις που σχετίζονται με την περίοδο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα φυτά αυτά δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις ορμόνες από μόνα τους ούτε να αντικαταστήσουν την ιατρική αντιμετώπιση. Η επιστημονική τεκμηρίωση για τη δράση τους ποικίλλει σημαντικά, εστιάζοντας κυρίως στην πιθανή ανακούφιση συγκεκριμένων ενοχλήσεων.

Τζίντζερ: Αντιφλεγμονώδης δράση

Το τζίντζερ ξεχωρίζει ως το φυτό με τα πιο ενδιαφέροντα δεδομένα όσον αφορά την πρωτοπαθή δυσμηνόρροια. Χάρη στην αντιφλεγμονώδη του δράση, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της έντασης των κραμπών κατά τις πρώτες ημέρες της περιόδου. Μια συστηματική ανασκόπηση έχει εντοπίσει ενθαρρυντικές ενδείξεις, αν και επισημαίνεται η ανάγκη για μεγαλύτερες μελέτες.

Παραδοσιακές χρήσεις: Αχίλλεια και φύλλα σμέουρου

Η αχίλλεια, που συνήθως καταναλώνεται ως αφέψημα, έχει μακρά παρουσία στην παραδοσιακή βοτανοθεραπεία για τις ενοχλήσεις της περιόδου. Χρησιμοποιείται κυρίως για τις κράμπες και το αίσθημα βάρους, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή κλινικά δεδομένα που να επιβεβαιώνουν όλες τις ιδιότητες που της αποδίδονται.

Τα φύλλα σμέουρου αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά «γυναικεία» αφεψήματα, χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά για τις συσπάσεις και τον πόνο της περιόδου. Παρόλο που η χρήση τους έχει μεγάλη ιστορία, οι επιστημονικές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητά τους παραμένουν περιορισμένες.

Άλλα φυτά και η δράση τους

Το έλαιο νυχτολούλουδου, διαθέσιμο κυρίως σε κάψουλες, έχει συνδεθεί με την ανακούφιση της ευαισθησίας στο στήθος και άλλων συμπτωμάτων του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου (PMS). Τα αποτελέσματα των ερευνών παραμένουν ανάμεικτα, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γυναίκες.

Το κόκκινο τριφύλλι περιέχει ισοφλαβόνες, ουσίες με οιστρογονική δράση, και γι' αυτό συναντάται συχνότερα σε σκευάσματα που απευθύνονται σε γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση. Η ορμονική του δράση καθιστά απαραίτητη τη λήψη του μόνο κατόπιν συμβουλής ειδικού.

Το φασκόμηλο χρησιμοποιείται κυρίως για τις εξάψεις και την έντονη εφίδρωση που μπορεί να εμφανιστούν στην περιεμμηνόπαυση. Δεν αποτελεί μια γενική λύση για κάθε διαταραχή του κύκλου και απαιτεί προσοχή στη δοσολογία και τη διάρκεια χρήσης του.

Η λουίζα, γνωστή για τη σύνδεσή της με τη χαλάρωση, μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία φυτών.

Με πληροφορίες από: elle.gr