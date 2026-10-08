Έντονη δυσαρέσκεια για τον Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης – Δεν αποκλείεται η αποχώρηση

Το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ επανέρχεται έντονα στο προσκήνιο των γαλλικών και ισπανικών ΜΜΕ, καθώς το ποδόσφαιρο συλλόγων επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο 10-11 Οκτωβρίου. Ο Γάλλος σούπερ σταρ βρίσκεται στο στόχαστρο σκληρής κριτικής, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για αυξανόμενη δυσαρέσκεια στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, ορισμένοι δημοσιογράφοι δεν αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη «Βασίλισσα».

Επιστροφή στο προσκήνιο και σκληρή κριτική

Ο Κιλιάν Μπαπέ, στα 27 του χρόνια, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των συζητήσεων και της κριτικής, τόσο στην πατρίδα του όσο και στην Ισπανία. Η επιστροφή του ποδοσφαίρου συλλόγων αυτό το Σαββατοκύριακο, στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα ζητήματα που αφορούν τον Γάλλο σούπερ σταρ.

Οι αναφορές των γαλλικών και ισπανικών ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα επικριτικές, υποδηλώνοντας ότι η κατάσταση γύρω από τον παίκτη έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν αποκλείονται «τα χειρότερα» για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η κριτική αυτή είναι πλέον σκληρή και αφορά τη συνολική του παρουσία και συμπεριφορά.

Η αντίδραση για την ποδηλασία και η δήλωση Μουρίνιο

Ένας από τους λόγους που ο Μπαπέ έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης είναι η απόφασή του να κάνει ποδήλατο. Αυτή η ενέργεια ήρθε μετά την αποχώρησή του από την αποστολή των «Τρικολόρ» λόγω τραυματισμού, προκαλώντας ερωτηματικά και αντιδράσεις.

Η συγκεκριμένη επιλογή του παίκτη έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε δηλώσει ανοιχτά πως δεν επιτρέπει στους παίκτες του να ασχολούνται με την ποδηλασία. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε τη δυσαρέσκεια και τα αρνητικά σχόλια γύρω από το όνομα του Μπαπέ.

Δυσαρέσκεια σε Γαλλία και Ισπανία

Η κριτική που δέχεται ο Μπαπέ δεν είναι πρόσφατη, καθώς εδώ και δύο χρόνια δεν έχει πανηγυρίσει κάποιον τίτλο με τη «Βασίλισσα», παρά το εντυπωσιακό του ρεκόρ των 94 γκολ σε 111 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό το διάστημα χωρίς τίτλους έχει δημιουργήσει προσδοκίες που δεν έχουν εκπληρωθεί.

Στην πατρίδα του, τη Γαλλία, θεωρούν πως με τη συμπεριφορά του προκαλεί και έχει ξεπεράσει τα όρια, ενώ στη Μαδρίτη η δυσαρέσκεια είναι έντονη. Η γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει ο παίκτης έχει οδηγήσει σε ένα κλίμα αμφισβήτησης και προβληματισμού και στις δύο χώρες.

Οι δηλώσεις του Ντανιέλ Ριολό και το ενδεχόμενο αποχώρησης

Την κατάσταση αυτή σχολίασε ο Ντανιέλ Ριολό, ρεπόρτερ του RMC, ο οποίος δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης του Μπαπέ από τους «Μερένγκχες». Ο Ριολό εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για το κίνητρο του παίκτη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω αρχίσει μάλιστα να αναρωτιέμαι: έχει ακόμα το κίνητρο ο Μπαπέ; Τι θέλει;»

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο Μπαπέ «δίνει την εντύπωση ότι ξυπνάει κάθε πρωί σκεπτόμενος: "Θα βάλω τρικλοποδιά στον εαυτό μου". Δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει τέτοια λάθη». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την ανησυχία για τη στάση και τις επιλογές του Γάλλου ποδοσφαιριστή.

Ψυχολογική κατάσταση και η Χρυσή Μπάλα

Ο Ντανιέλ Ριολό προχώρησε σε περαιτέρω ανάλυση της κατάστασης του Μπαπέ, εκφράζοντας την εντύπωση ότι ο παίκτης «δεν είναι καλά ψυχολογικά». Σύμφωνα με τον Ριολό, η εμμονή του Μπαπέ με τη Χρυσή Μπάλα τον οδηγεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, κάτι που ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε ως «Φτάνει πια! Δίνεις «πυρομαχικά» σε όσους σε επικρίνουν».

Ο Ριολό αναφέρθηκε επίσης στην απουσία του Μπαπέ από το Stade de France, σε μια στιγμή που «όλοι οι μεγάλοι θρύλοι, όλη η οικογένεια του γαλλικού ποδοσφαίρου ήταν συγκεντρωμένη». Παρόλο που δεν το χαρακτήρισε υποχρεωτικό, τόνισε ότι θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι αντί να στείλει το μήνυμα «Δεν δίνω δεκάρα για το τι σκέφτεστε», δείχνοντας έλλειψη στήριξης προς την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta