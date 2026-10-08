Η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στον ΟΦΗ ενόψει πρωταθλήματος

Η ΑΕΚ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς επικεντρώνεται πλήρως στο επερχόμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, το οποίο θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Παράλληλα, καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Βάργκα στην επίθεση και να επιλέξει τον αντικαταστάτη του.

Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση και το απαιτητικό πρόγραμμα

Μετά από μια περίοδο τριών εβδομάδων κατά την οποία οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στις Εθνικές τους ομάδες, η ΑΕΚ, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες της Super League, επανέρχεται στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Την Ένωση περιμένει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ντέρμπι για το πρωτάθλημα, καθώς και προκλήσεις στο Champions League, με αγώνες εναντίον της Σαχτάρ και της Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία. Ωστόσο, η άμεση προτεραιότητα για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι το σαββατιάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Η προετοιμασία και η έμφαση στον ΟΦΗ

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του τη σημερινή και την αυριανή προπόνηση για να προετοιμάσει την ομάδα του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Κατά τη διάρκεια αυτών των προπονήσεων, αναμένεται να ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι διεθνείς ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις τους.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει στρέψει όλη την προσοχή του στο σαββατιάτικο ματς του πρωταθλήματος, χωρίς να κοιτάζει προς το Champions League αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς το μήνυμα θα επιχειρήσει να περάσει και στους ποδοσφαιριστές του, ώστε να μην υπάρξει αποπροσανατολισμός λόγω των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι κίνδυνοι από τον αντίπαλο και οι προηγούμενες αναμετρήσεις

Ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά τους κινδύνους που κρύβει η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Ο αντίπαλος βρισκόταν σε καλή αγωνιστική φόρμα πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων, κάτι που τον καθιστά έναν υπολογίσιμο αντίπαλο.

Επιπλέον, ο ΟΦΗ έχει δείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Πέρυσι, είχε καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για τον θεσμό του Κυπέλλου. Ακόμη, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ο ΟΦΗ επικράτησε των κιτρινόμαυρων στον τελικό του Super Cup, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητά του.

Το αγωνιστικό ρεπορτάζ και οι απουσίες

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό ρεπορτάζ, ο Ρότα υπολογίζεται ξανά για την αναμέτρηση, καθώς προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Αντίθετα, ο Ζούμπκοφ παραμένει αμφίβολος για τη συμμετοχή του στον αγώνα.

Η διαθεσιμότητά του θα φανεί στις προπονήσεις σήμερα και αύριο, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση. Οι Στρακόσια και Βάργκα μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στις προπονήσεις, ωστόσο είναι δεδομένο ότι θα χάσουν την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Οι επιλογές για την κάλυψη του κενού του Βάργκα

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο Νίκολιτς ενόψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης είναι ο τρόπος κάλυψης του κενού του Βάργκα στην επίθεση. Την ίδια απόφαση χρειάστηκε να πάρει και στην προετοιμασία για το ματς στον Βόλο πριν τη διακοπή, όταν είχε τοποθετήσει τον Μάνταλο ελαφρώς πιο πίσω από τον Γιόβιτς.

Μία από τις διαθέσιμες επιλογές για τον Σέρβο τεχνικό είναι ο Γκατσίνοβιτς, τον οποίο δοκίμασε συνεχώς ως δεύτερο επιθετικό κατά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Μια άλλη πιθανή επιλογή θα ήταν ο Κοϊτά, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και σε αυτή τη θέση από τον Νίκολιτς, εφόσον δεν διατηρηθεί στην αριστερή πλευρά.

Φυσικά, υπάρχουν και οι Μάνταλος και Μάγερ, οι οποίοι θα μπορούσαν να αγωνιστούν πίσω από τον Γιόβιτς, ωστόσο τα δύο πρώτα σενάρια μοιάζουν τα πιο πιθανά. Η τελική απόφαση αναμένεται να διαμορφωθεί στις προπονήσεις. Όσον αφορά τον Ζίνι, θα ενσωματωθεί στην προπόνηση την Παρασκευή, καθώς φτάνει σήμερα στην Αθήνα, ενώ ο Νίκολιτς επιθυμεί πάντα να έχει έναν επιθετικό στον πάγκο για να τον χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta