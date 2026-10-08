Στέφανος Τσιτσιπάς: Άνετη πρεμιέρα στη Σαγκάη με νίκη επί του Κόπεανς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Masters της Σαγκάης, σημειώνοντας μια άνετη επικράτηση επί του Κίπερ Κόπεανς. Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε τον αγώνα σε χρόνο «dt», κερδίζοντας τον Βέλγο αντίπαλό του με 2-0 σετ, με σκορ 6-3 και 7-5. Με αυτή τη νίκη, ο Τσιτσιπάς έκλεισε ραντεβού για τον επόμενο γύρο με τον Ιταλό Λουτσάνο Νταρντέρι.

Η άνετη επικράτηση στην πρεμιέρα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μια ξεκούραστη πρεμιέρα στο τουρνουά Masters της Σαγκάης, χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα τους ρυθμούς του. Η νίκη του επί του Κίπερ Κόπεανς ήρθε με άνετο τρόπο, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του στο γήπεδο.

Η γρήγορη κατάκτηση του πρώτου σετ και ένα καθοριστικό break στο δεύτερο ήταν αρκετά για να του δώσουν την πρόκριση. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του, ελέγχοντας τον αγώνα και διασφαλίζοντας την παρουσία του στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η κυριαρχία του πρώτου σετ

Στο εναρκτήριο σετ, ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυναμικά, κλείνοντας το πρώτο game με έναν άσο, κάνοντας το 1-0. Συνέχισε με ένα love game, φτάνοντας στο 2-1, ενώ στο πέμπτο game έκλεισε με βολέ για να διαμορφώσει το 3-2.

Το καθοριστικό σημείο του σετ ήρθε στο επόμενο game, όπου ο Τσιτσιπάς δημιούργησε διπλό break point. Μετά από ένα διπλό λάθος από τον Κόπεανς, ο Έλληνας τενίστας πέτυχε το break, ανεβάζοντας το σκορ σε 4-2. Ακολούθησαν δύο διαδοχικά love game από τον Τσιτσιπά, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3.

Η απόδοση του Τσιτσιπά στο πρώτο σετ ήταν εντυπωσιακή, καθώς πέτυχε σχεδόν τριπλάσιους winners (11-4) σε σχέση με τον αντίπαλό του. Επιπλέον, παραχώρησε μόλις τρεις πόντους (20/23) στα δικά του service game, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του στο σερβίς.

Η μάχη του δεύτερου σετ

Στην αρχή του δεύτερου σετ, ο Κόπεανς κατάφερε να διατηρήσει ένα μικρό προβάδισμα, προηγούμενος με 1-0 και 2-1. Στο πέμπτο game, ο Βέλγος βρέθηκε μπροστά σε ένα νέο break point, όμως ο Τσιτσιπάς ανταποκρίθηκε άμεσα.

Με τρεις διαδοχικούς winners, ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να κάνει το 3-2, κρατώντας το σερβίς του. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 3-3 με τον τέταρτο άσο του στον αγώνα και συνέχισε να ισορροπεί το σκορ, φτάνοντας στο 4-4 χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο Κόπεανς πήρε ξανά το προβάδισμα με love game, κάνοντας το 5-4, αλλά ο Τσιτσιπάς απάντησε αμέσως, ισοφαρίζοντας σε 5-5. Στο καθοριστικό σημείο του σετ, ο Τσιτσιπάς πέτυχε το δεύτερο break του αγώνα, προσπερνώντας με 6-5. Ολοκλήρωσε το σετ με ένα love game, κατακτώντας το με 7-5 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Το επόμενο βήμα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρεμιέρας του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει πλέον την προσοχή του στον δεύτερο γύρο του Masters της Σαγκάης. Εκεί, θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό τενίστα, Λουτσάνο Νταρντέρι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta