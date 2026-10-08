Οι Μπακς ανέτρεψαν διαφορά 21 πόντων και νίκησαν τους Θάντερ

Οι Μπακς έδειξαν χαρακτήρα και πέτυχαν μια σημαντική ανατροπή κόντρα στους Θάντερ, επικρατώντας με σκορ 128-126 σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Η ομάδα του Μιλγουόκι βρέθηκε να χάνει με διαφορά 21 πόντων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η νίκη αυτή έρχεται σε μια περίοδο προσαρμογής για τους Μπακς, καθώς διανύουν την πρώτη τους σεζόν χωρίς ένα από τα βασικά τους στελέχη.

Η μεγάλη ανατροπή των Μπακς

Στην αναμέτρηση με τους Θάντερ, οι Μπακς βρέθηκαν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς το σκορ έφτασε κάποια στιγμή στο 91-70 υπέρ των αντιπάλων τους. Παρόλα αυτά, τα «ελάφια» κατάφεραν να αντιδράσουν δυναμικά και να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Η τελική επικράτηση με 128-126 επισφράγισε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση και την ικανότητα της ομάδας να επιστρέφει στο παιχνίδι.

Ο Τέρνερ ξεχώρισε για τους νικητές, σημειώνοντας 19 πόντους και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή. Από την πλευρά των ηττημένων Θάντερ, ο Μάρα είχε μια εντυπωσιακή βραδιά με 22 πόντους, επιτυγχάνοντας μάλιστα 10/10 εύστοχα σουτ. Επίσης, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνέβαλε με 17 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Γουίλιαμς πρόσθεσε 16 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας του, χωρίς ωστόσο να αποτρέψουν την ήττα.

Προσαρμογή στην εποχή χωρίς Αντετοκούνμπο

Η φετινή σεζόν αποτελεί μια περίοδο προσαρμογής για τους Μπακς, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που αγωνίζονται δίχως τον Αντετοκούνμπο. Η ομάδα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και να διαμορφώσει τη νέα της ταυτότητα, βασιζόμενη σε διαφορετικά σχήματα και παίκτες. Η νίκη αυτή απέναντι στους Θάντερ μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη του χαρακτήρα που χτίζεται και της δυναμικής που αναπτύσσεται στο σύνολο.

Νίκη για τους Μπουλς στην preseason

Στο πλαίσιο της preseason, οι Μπουλς κατάφεραν να επικρατήσουν των Σανς με σκορ 124-117, σε μια αναμέτρηση που τους έδωσε το πρώτο τους φιλικό ροζ φύλλο αγώνα. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπουλς έκαναν το 1-0 στην preseason, ξεκινώντας θετικά τις φιλικές τους αναμετρήσεις και δείχνοντας ένα καλό πρόσωπο. Αντίθετα, οι Σανς συνεχίζουν να αγνοούν τη νίκη στα φιλικά παιχνίδια, έχοντας καταγράψει δύο ήττες σε δύο αγώνες, γεγονός που τους φέρνει στο 0-2 στην preseason.

Για τους Σανς, ο Μπούκερ ήταν ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης, σημειώνοντας 24 πόντους. Παρά την ατομική του επίδοση, η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη απέναντι στους Μπουλς.

Οι Μάτζικ επικράτησαν των Γκρίζλις

Σε μια άλλη αναμέτρηση της ημέρας, οι Γκρίζλις κοντραρίστηκαν με τους Μάτζικ, με την ομάδα του Ορλάντο να είναι αυτή που χαμογέλασε στο τέλος. Οι Μάτζικ επικράτησαν με σκορ 122-118, εξασφαλίζοντας τη νίκη μετά από έναν ανταγωνιστικό αγώνα. Ο Ντα Σίλβα αναδείχθηκε κορυφαίος για τους νικητές, μετρώντας 19 πόντους και αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό της ομάδας του.

Από την πλευρά των Γκρίζλις, ο Μπούζερ σημείωσε 16 πόντους, ενώ ο Τζάκσον πρόσθεσε 15 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας του. Παρά τις καλές τους επιδόσεις και την προσπάθεια που κατέβαλαν, οι Γκρίζλις δεν κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη απέναντι στους Μάτζικ.

Ετοιμοπόλεμοι Πέισερς με Χαλιμπέρτον

Τέλος, οι Πέισερς, οι οποίοι φέτος αναμένεται να έχουν τον Χαλιμπέρτον ετοιμοπόλεμο, επικράτησαν της Μινεσότα με σκορ 123-112. Η νίκη αυτή δείχνει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Πέισερς ενόψει της νέας σεζόν. Για τους «λύκους» της Μινεσότα, οι 20 πόντοι του Έντουαρντς δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξουν τη ροή του αγώνα, παρόλο που αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά.

Από την πλευρά των Πέισερς, ο Νέσμιθ μέτρησε 19 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα. Ο Χαλιμπέρτον, αν και αγωνίστηκε για 16 λεπτά, συνέβαλε με 7 πόντους και 6 ασίστ, δείχνοντας την παρουσία του στο παιχνίδι και την επίδρασή του στην οργάνωση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta