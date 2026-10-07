Ο Πόρφι Φίσακ για την ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall: «Νιώθω καλύτερα που το έζησα»

Ο προπονητής της Μπούργκος, Πόρφι Φίσακ, εξέφρασε τον έντονο θαυμασμό του για την ατμόσφαιρα που βίωσε στο Nick Galis Hall, μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Άρη στο πλαίσιο του Eurocup. Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος που το έζησα», υπογραμμίζοντας την ξεχωριστή εμπειρία. Παράλληλα, ο Φίσακ αναγνώρισε την ανωτερότητα και την κυριαρχία του Άρη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα που αντιμετώπισε η δική του ομάδα.

Η «φοβερή» ατμόσφαιρα και η «θρυλική» Θεσσαλονίκη

Ο Πόρφι Φίσακ είχε ήδη εκφράσει τον θαυμασμό του για τη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντάς την «θρυλική» πόλη, πριν ακόμη διεξαχθεί ο αγώνας. Μετά το πέρας της αναμέτρησης, οι δηλώσεις του επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν αυτή την αρχική του εκτίμηση, εστιάζοντας στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο ιστορικό Nick Galis Hall. Ο προπονητής της Μπούργκος περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «φοβερή», δείχνοντας πόσο εντυπωσιάστηκε από την παρουσία των φιλάθλων.

Η εμπειρία της ζωντανής αυτής ατμόσφαιρας άφησε στον Φίσακ μια ιδιαίτερα θετική αίσθηση. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος που το έζησα», τονίζοντας τον προσωπικό αντίκτυπο που είχε αυτή η μοναδική εμπειρία. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο η συμμετοχή σε έναν αγώνα με τέτοιο παλμό και ενέργεια από το κοινό.

Η ανωτερότητα και η ενέργεια του Άρη

Προχωρώντας στην ανάλυση της αγωνιστικής εικόνας, ο Πόρφι Φίσακ αναγνώρισε ανεπιφύλακτα την ανωτερότητα του Άρη έναντι της ομάδας του. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, «ο Άρης έπαιξε καλύτερα από εμάς και με περισσότερη ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα». Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα και την επιμονή που επέδειξε η ελληνική ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Ισπανός τεχνικός επανέλαβε την εκτίμησή του για την απόδοση του αντιπάλου, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι «ο Άρης κυριάρχησε στο γήπεδο». Η κυριαρχία αυτή, όπως την περιέγραψε ο Φίσακ, ήταν εμφανής και καθοριστική για την έκβαση του παιχνιδιού, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στην Μπούργκος.

Τα σοβαρά ζητήματα στην επίθεση της Μπούργκος

Αναφερόμενος στην απόδοση της δικής του ομάδας, ο προπονητής της Μπούργκος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για συγκεκριμένους τομείς. Ο Πόρφι Φίσακ τόνισε ότι «η ομάδα μου είχε σοβαρά ζητήματα στην επίθεση», υποδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Μπούργκος στην ανάπτυξη και εκτέλεση επιθετικών φάσεων. Τα προβλήματα αυτά επηρέασαν σημαντικά την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Επιπλέον, ο Φίσακ εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα. «Δεν μου άρεσαν τα λάθη που κάναμε», δήλωσε, αναφερόμενος τόσο στα γενικότερα λάθη όσο και στα συγκεκριμένα που παρατηρήθηκαν στην επίθεση. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας και η απώλεια κατοχών συνέβαλαν στην αδυναμία της Μπούργκος να διεκδικήσει επί ίσοις όροις τη νίκη.

Η αναγκαιότητα βελτίωσης στα επιθετικά ριμπάουντ

Ένας ακόμη τομέας στον οποίο ο Πόρφι Φίσακ στάθηκε ιδιαίτερα ήταν η μη αξιοποίηση των επιθετικών ριμπάουντ. Ο προπονητής αναγνώρισε την αδυναμία της ομάδας του σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα, δηλώνοντας ότι «η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δουλέψουμε αυτόν τον τομέα». Η έλλειψη δεύτερων ευκαιριών στην επίθεση αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Ο Φίσακ ήταν σαφής ως προς την ανεπάρκεια της Μπούργκος σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, τονίζοντας: «Δεν ήμασταν καθόλου καλοί στην αξιοποίηση των επιθετικών ριμπάουντ». Η βελτίωση σε αυτόν τον τομέα θεωρείται απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ομάδας στο Eurocup.

Προοπτικές και ανάπτυξη των νέων παικτών στο Eurocup

Παρά την ήττα, ο Πόρφι Φίσακ διατήρησε μια αισιόδοξη στάση σχετικά με το μέλλον της ομάδας του. Ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη, δηλώνοντας ότι «η ομάδα μου θα πρέπει να μεγαλώσει μέρα με τη μέρα, κάνοντας βήμα με το βήμα». Αυτή η προσέγγιση δείχνει την πίστη του στην σταδιακή βελτίωση και ωρίμανση του συνόλου.

Ο Φίσακ αναφέρθηκε επίσης στη σύνθεση του ρόστερ, επισημαίνοντας την παρουσία πολλών νέων και ταλαντούχων παικτών στην Μπούργκος. Η διοργάνωση του Eurocup, σύμφωνα με τον ίδιο, προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη αυτών των παικτών. «Το Eurocup είναι αρκετά καλή διοργάνωση», κατέληξε, αναγνωρίζοντας την αξία και το επίπεδο του θεσμού για την εξέλιξη της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta