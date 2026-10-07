Τεράστια άνοδος στην τηλεοπτική αξία της GBL με τη νέα πενταετή συμφωνία με τον ΣΚΑΪ

Η Greek Basketball League εισέρχεται σε μια νέα οικονομική εποχή, καθώς η πρόσφατη πενταετής συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ανεβάζει κατακόρυφα την αξία της. Η συμφωνία αυτή, συνολικής μεικτής αξίας 49 εκατομμυρίων ευρώ, διαμορφώνει ένα καθαρό ποσό περίπου 39 εκατομμυρίων ευρώ μετά τις προβλεπόμενες κρατήσεις. Τα νέα δεδομένα αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το πρωτάθλημα και τις συμμετέχουσες ομάδες, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη αύξηση σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Η προηγούμενη περίοδος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

Κατά την περίοδο που τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL ανήκαν στην ΕΡΤ, τα ποσά διαμορφώθηκαν σε συγκεκριμένα επίπεδα. Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, τα μεικτά τηλεοπτικά δικαιώματα ανήλθαν στα 5.370.000 ευρώ. Το ίδιο ποσό ίσχυσε και για την επόμενη σεζόν, την 2023-2024.

Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση στα ποσά. Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, τα δικαιώματα έφτασαν τα 5.500.000 ευρώ μεικτά. Αυτό το ποσό παρέμεινε σταθερό και για τη σεζόν 2025-2026, διατηρώντας τα τηλεοπτικά έσοδα σε αυτό το επίπεδο πριν την έναρξη της νέας συμφωνίας.

Η νέα εποχή με τον ΣΚΑΪ: Ετήσια καθαρά ποσά

Η νέα εποχή για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL ξεκινά επίσημα από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, με την έναρξη της συμφωνίας με τον ΣΚΑΪ. Το καθαρό ποσό που θα λαμβάνει το πρωτάθλημα ανεβαίνει στα 6.350.000 ευρώ για την πρώτη σεζόν της συνεργασίας.

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και τις επόμενες χρονιές. Την αγωνιστική περίοδο 2027-2028, το καθαρό ποσό αναμένεται να φτάσει τα 7.350.000 ευρώ. Για τη σεζόν 2028-2029, η άνοδος συνεχίζεται, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 8.000.000 ευρώ.

Κορύφωση των εσόδων στις τελευταίες σεζόν

Η κορύφωση των τηλεοπτικών εσόδων, σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, προβλέπεται για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους. Για τη σεζόν 2029-2030, τα καθαρά τηλεοπτικά έσοδα θα ανέλθουν στα 8.500.000 ευρώ.

Το ίδιο υψηλό ποσό, δηλαδή 8.500.000 ευρώ καθαρά, έχει προβλεφθεί και για την τελευταία σεζόν της πενταετούς συμφωνίας, την 2030-2031. Αυτό σηματοδοτεί το ανώτατο σημείο της τηλεοπτικής αξίας του πρωταθλήματος βάσει της παρούσας συμφωνίας.

Η συνολική οικονομική εικόνα και οι κρατήσεις

Η συνολική μεικτή αξία της νέας πενταετούς συμφωνίας με τον ΣΚΑΪ ανέρχεται στα 49 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, προκύπτουν διάφορες προβλεπόμενες κρατήσεις και παρακρατήσεις, οι οποίες μειώνουν το τελικό καθαρό ποσό που θα εισπράξει η GBL.

Μεταξύ των κρατήσεων περιλαμβάνονται το 10% υπέρ της Αστυνομίας, το 8% υπέρ του ΕΣΑΚΕ και το 3% υπέρ της ΕΟΚ. Επιπλέον, εφαρμόζεται και η φορολογική παρακράτηση. Μετά την αφαίρεση όλων αυτών των ποσών, το καθαρό ποσό που απομένει διαμορφώνεται περίπου στα 39 εκατομμύρια ευρώ για την πενταετία.

Σημαντική οικονομική λεπτομέρεια για τη σύγκριση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί μια κρίσιμη οικονομική λεπτομέρεια κατά τη σύγκριση των ποσών των δύο περιόδων. Τα ποσά που αναφέρονται για την περίοδο της ΕΡΤ είναι μεικτά, δηλαδή πριν από την αφαίρεση φόρων και κρατήσεων.

Αντίθετα, τα ποσά που αφορούν τη νέα συμφωνία με τον ΣΚΑΪ είναι καθαρά, δηλαδή το τελικό ποσό που απομένει μετά από όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις. Συνεπώς, η βάση σύγκρισης μεταξύ των δύο περιόδων δεν είναι απολύτως όμοια, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της αύξησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta