Ο Κολοσσός επικράτησε της Κραϊόβα στην πρεμιέρα του Europe Cup, με τον Άρη Λυκογιάννη να τονίζει την αμυντική προσήλωση

Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς υποδέχθηκε την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου κατάφερε να πάρει μία πολύ σημαντική νίκη με σκορ 77-65, σηματοδοτώντας ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στη διοργάνωση. Ο προπονητής του Κολοσσού, Άρης Λυκογιάννης, έκανε το δικό του σχόλιο μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και αναλύοντας την εικόνα του αγώνα.

Η ιστορική πρώτη ευρωπαϊκή νίκη

Ο Άρης Λυκογιάννης, στην τοποθέτησή του, έσπευσε αρχικά να συγχαρεί τους παίκτες του για την επίτευξη αυτής της νίκης. Τόνισε με έμφαση ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, καθώς αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία του συλλόγου του Κολοσσού. Αυτό το γεγονός προσδίδει ξεχωριστή αξία στο αποτέλεσμα της πρεμιέρας, όπως άλλωστε επισήμανε και ο Ρόκι, επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα της επικράτησης.

Η αναμέτρηση, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη για την ελληνική ομάδα. Ο Έλληνας τεχνικός παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, και ειδικότερα καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτες του δυσκολεύτηκαν αρκετά. Η δυσκολία αυτή εκδηλώθηκε τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, με την ομάδα να βρίσκεται κάτω από τα συνηθισμένα της στάνταρ απόδοσης. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε αρκετά λάθη, τα οποία είχαν ως συνέπεια να δοθούν δέκα πόντοι στον αντίπαλο μέσα από αυτές τις λανθασμένες ενέργειες.

Η αμυντική βελτίωση μετά την ανάπαυλα

Η εικόνα του Κολοσσού άλλαξε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από μια εκτενή συζήτηση που έλαβε χώρα στα αποδυτήρια. Ο Άρης Λυκογιάννης αποκάλυψε ότι συζητήθηκαν πολλά πράγματα με τους παίκτες του, γεγονός που οδήγησε σε μια σημαντική μεταμόρφωση στον τρόπο παιχνιδιού. Ως αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης και των προσαρμογών, η αμυντική εικόνα της ομάδας παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

Η βελτίωση στην άμυνα ήταν εμφανής και αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Κολοσσός κατάφερε να κρατήσει τον αντίπαλο, την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, στους 65 πόντους, ένα στοιχείο που υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα της αμυντικής προσπάθειας που κατέβαλαν οι παίκτες. Αυτή η αμυντική σταθερότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Επιθετικές προσαρμογές και τελική επικράτηση

Πέρα από την αμυντική αναβάθμιση, ο Κολοσσός βρήκε και τις απαραίτητες λύσεις στην επίθεση, μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο του αγώνα. Ο προπονητής Άρης Λυκογιάννης εξήγησε ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν είχε καταφέρει να διαβάσει σωστά την άμυνα που χρησιμοποιούσε ο αντίπαλος. Ωστόσο, στην πορεία του παιχνιδιού, οι παίκτες κατάφεραν να προσαρμοστούν και να βρουν καλύτερες επιλογές στις επιθετικές τους ενέργειες.

Οι βελτιωμένες επιθετικές επιλογές συνοδεύτηκαν και από την ευστοχία σε κάποια κρίσιμα σουτ, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην αλλαγή της ροής του αγώνα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, τόσο η αμυντική προσήλωση όσο και οι επιθετικές προσαρμογές, οδήγησαν τελικά τον Κολοσσό στην κατάκτηση της νίκης με μια διαφορά 12 πόντων, επισφραγίζοντας την ανωτερότητά του στο δεύτερο ημίχρονο.

Η αμυντική φιλοσοφία και οι μελλοντικοί στόχοι

Ο Άρης Λυκογιάννης, κλείνοντας τις δηλώσεις του, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους παίκτες για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα έστειλε το μήνυμα της συνέχειας. Τόνισε ότι ο Κολοσσός είναι μια ομάδα που έχει στηθεί με σαφή αμυντική προσήλωση, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή η φιλοσοφία αποτελεί τον πυρήνα της ταυτότητας της ομάδας.

Παρόλα αυτά, ο προπονητής δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι στην επίθεση η ομάδα σίγουρα χρειάζεται ακόμη δουλειά και βελτίωση. Μετά την πρώτη αυτή ευρωπαϊκή δοκιμασία, η ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στα επόμενα παιχνίδια, με στόχο να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να τελειοποιήσει τόσο την αμυντική όσο και την επιθετική της λειτουργία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta