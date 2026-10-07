Μήτογλου: «Χαίρομαι πολύ που μπορώ να κάνω ερωτήσεις στον Ομπράντοβιτς και να μου κάνει διορθώσεις»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, η οποία θα διεξαχθεί στις 8 Οκτωβρίου στις 21:15. Ο Έλληνας φόργουορντ τόνισε την απαιτητική φύση του αγώνα, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ της τουρκικής ομάδας, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιστροφή παικτών στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στην υποστήριξη του κόσμου στο ΟΑΚΑ.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε

Ο Ντίνος Μήτογλου δήλωσε ότι η ομάδα έχει προετοιμαστεί ενδελεχώς, έχοντας δει το βίντεο και όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Θεωρεί ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς η Φενέρμπαχτσε διαθέτει μεγάλη ποιότητα και βάθος στο ρόστερ της.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι και ο Παναθηναϊκός είναι εξίσου δυνατός. Εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή κάποιων παικτών στην ομάδα, γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή του ότι μπορούν να τα καταφέρουν στον αγώνα.

Η ανάμνηση του περσινού αγώνα και η φετινή πρόκληση

Ο Μήτογλου αναφέρθηκε στη νίκη της Φενέρμπαχτσε την προηγούμενη σεζόν, η οποία είχε κριθεί με buzzer beater του Μπάλντγουιν. Συζητώντας με τον Τζέριαν, θυμήθηκαν τι είχε γίνει πέρσι και παραδέχτηκε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεχαστεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ειδικά για τους παλιότερους παίκτες, καθώς παραμένει στο πίσω μέρος του μυαλού τους.

Παρ' όλα αυτά, τόνισε ότι το να μένει κανείς στο παρελθόν δεν είναι καλό. Χαρακτήρισε τη φετινή Φενέρμπαχτσε ως μια τελείως διαφορετική ομάδα από πέρσι, η οποία όμως διατηρεί την ίδια ταυτότητα και παίζει πάρα πολύ σκληρά. Για αυτό, ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι έτοιμος για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Η επιρροή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ντίνος Μήτογλου εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που μπορεί να κάνει ερωτήσεις στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και εκείνος είναι πάντα εκεί για να του κάνει διορθώσεις. Ανέφερε ότι ο Ομπράντοβιτς είναι πάντα διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστεί, και ο ίδιος θέλει να διορθώνει τους παίκτες του.

Πρόσθεσε ότι οτιδήποτε λέει ο Ομπράντοβιτς, είτε για την τελευταία μέρα είτε για τη συγκέντρωση, έχει να κάνει με βάση το μπάσκετ και τη νοοτροπία που επιθυμεί ο ίδιος. Ο Μήτογλου δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό. Επίσης, σημείωσε ότι όλοι στην ομάδα προσπαθούν να προσαρμοστούν στο καινούργιο σύστημα, θεωρώντας ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Τα κλειδιά για τη νίκη: Ενέργεια και ριμπάουντ

Σχετικά με το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ο Μήτογλου επεσήμανε ότι η τουρκική ομάδα παίζει γενικά με πολύ μεγάλη ενέργεια. Αν και δεν παίζουν στο όριο του φάουλ, έχουν μεγάλα κορμιά, κάτι που απαιτεί ετοιμότητα από τους «πράσινους».

Τόνισε την ανάγκη να παίξουν πολύ δυνατά στα ριμπάουντ και να ματσάρουν την ενέργεια της Φενέρμπαχτσε, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Πρέπει να παίξουν και αυτοί με επαφή και με τον τρόπο που παίζει ο αντίπαλος, γιατί αν χαλαρώσουν έστω και λίγο, η Φενέρμπαχτσε μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αυτά θεωρούνται τα κλειδιά για το παιχνίδι.

Ο ρόλος του κόσμου στο ΟΑΚΑ

Όσον αφορά τον κόσμο, ο Ντίνος Μήτογλου επανέλαβε ότι, με γεμάτο ΟΑΚΑ και τους φιλάθλους στο πλευρό τους, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να χάσει. Πιστεύει ακράδαντα ότι το ΟΑΚΑ μπορεί να γίνει αήττητο και απόρθητο.

Για αυτόν τον λόγο, ζήτησε για ακόμα ένα παιχνίδι την παρουσία και την υποστήριξη των οπαδών τους, εκφράζοντας τη χαρά του για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί με τη βοήθεια του κόσμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta