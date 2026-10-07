Ο Άρης διέλυσε την Μπούργος στο Παλέ και έκανε το 2/2 στο EuroCup

Ο Άρης πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση μπροστά στο κατάμεστο Παλέ, προσφέροντας μια παράσταση υψηλού επιπέδου στον κόσμο του. Οι «κιτρινόμαυροι» διέλυσαν την Μπούργος με σκορ 93-80, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες στο EuroCup. Η επικράτηση αυτή ήρθε σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση της ομάδας.

Η κυριαρχία του Άρη και η σημασία της νίκης

Ο Άρης έδειξε εκκωφαντικός στην πρώτη του ευρωπαϊκή παράσταση μπροστά στους φιλάθλους του, καταφέρνοντας να διαλύσει την Μπούργος. Η νίκη με 93-80 σηματοδοτεί το 2/2 για την ελληνική ομάδα στο EuroCup, επιβεβαιώνοντας την καλή της πορεία στη διοργάνωση. Το κατάμεστο Παλέ είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια παράσταση υψηλού επιπέδου, με τους «κιτρινόμαυρους» να κυριαρχούν πλήρως στον αγωνιστικό χώρο.

Στις κερκίδες του γηπέδου βρέθηκαν και οι Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκος Γκάλης, παρακολουθώντας την εντυπωσιακή εμφάνιση της ομάδας. Η επικράτηση επί της Μπούργος έδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως η ήττα που είχε προηγηθεί στην Καρδίτσα, στην πρεμιέρα της GBL, αποτέλεσε απλώς μία κακή παρένθεση για τον Άρη.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Σε αυτή την σπουδαία νίκη, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες του Άρη. Κορυφαίος για τους «κίτρινους» αναδείχθηκε ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του επιθετικά. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την επίτευξη του υψηλού σκορ.

Παράλληλα, μια γεμάτη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ρόμπισον-Ερλ, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, συμβάλλοντας σημαντικά στην κυριαρχία του Άρη κάτω από τα καλάθια. Τέλος, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε επίσης μια αξιόλογη παρουσία, με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ, συμπληρώνοντας ιδανικά την επιθετική τριάδα των πρωταγωνιστών.

Η εξέλιξη του αγώνα: Από την αρχική διστακτικότητα στην κυριαρχία

Στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Άρης μπήκε αρκετά διστακτικά στο πρώτο δεκάλεπτο, κάνοντας κάποια επιπόλαια λάθη. Αυτό επέτρεψε στη Μπούργος να έχει αρχικά τη θέση του οδηγού στο σκορ. Ωστόσο, από το 5ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το σκορ ήταν 12-12, η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε δραματικά.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη εκμεταλλεύτηκαν τα πέντε ομαδικά φάουλ των Ισπανών, βρίσκοντας λύσεις τόσο από τη γραμμή των βολών όσο και με μεγάλα σουτ από τους Τολιόπουλο και Μοκόκα. Αυτό οδήγησε στο χτίσιμο ενός καλού σερί για τους «κίτρινους». Το «κλειδί» σε αυτή την αλλαγή ήταν η άμυνα του Άρη, η οποία επέτρεψε στη Μπούργος να σημειώσει μόλις 2 πόντους σχεδόν στο μισό δεκάλεπτο, με το σκορ να φτάνει στο 28-14.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Άρης μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένος και πάτησε «γκάζι», χωρίς να κοιτάξει ποτέ πίσω. Έχοντας την απόλυτη υπεροχή στα ριμπάουντ με 29 έναντι 16 της Μπούργος, καθώς και στη δημιουργία με 13 ασίστ έναντι 8, οι «κιτρινόμαυροι» έβγαλαν πολύ ωραίες συνεργασίες. Ως αποτέλεσμα αυτής της κυριαρχίας, ο Άρης έφτασε στο +23 ως το ημίχρονο, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 53-30.

Διαχείριση της διαφοράς και τελική επικράτηση

Στα πρώτα πέντε λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου, ο Άρης συνέχισε να αγωνίζεται με τον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας τη διαφορά κοντά στους 20 πόντους. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά αυτής της περιόδου, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη χαλάρωσαν αμυντικά. Αυτό είχε ως συνέπεια η Μπούργος να μειώσει τη διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 69-55.

Παρά το γεγονός ότι οι «κίτρινοι» δέχτηκαν 25 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως κακό αμυντικά, κατάφεραν να διατηρήσουν μια διαφορά ασφαλείας. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει το παιχνίδι μια και καλή. Με ένα σερί 9-2, έστειλε τη διαφορά ξανά στους 23 πόντους, ανεβάζοντας το σκορ στο 80-57.

Η Μπούργος προσπάθησε με νύχια και με δόντια να ξαναμπεί στο παιχνίδι, πλησιάζοντας τη διαφορά ως τους 12 πόντους. Όμως, ο Άρης φαινόταν να έχει λύση σε κάθε πρόβλημα που του παρουσιαζόταν. Έτσι, έφτασε σε μια σπουδαία νίκη με τελικό σκορ 93-80, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση του EuroCup.

Επόμενη πρόκληση στο Παλέ

Πέρα από την σημαντική νίκη, ο Άρης κέρδισε και αυτοπεποίθηση σε ένα κομβικό σημείο της φετινής σεζόν. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παραμείνει στο Παλέ, όπου έχει μπροστά της την επόμενη αγωνιστική πρόκληση. Το Σάββατο, οι «κιτρινόμαυροι» θα υποδεχθούν την ΑΕΚ.

Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής GBL. Ο Άρης θα αγωνιστεί έχοντας πλέον την ψυχολογία με το μέρος του, μετά την εντυπωσιακή ευρωπαϊκή του βραδιά, και θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στις επιτυχημένες εμφανίσεις του.

Με πληροφορίες από: Athletiko