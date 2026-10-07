Ο Παναθηναϊκός πάλεψε απέναντι στη Μαρσέιγ στην πρώτη του εμφάνιση στη φάση των ομίλων του Champions League, όμως δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή και η γαλλική ομάδα πήρε τη νίκη με 12-11. Το παιχνίδι διεξήχθη στη Μασσαλία και αποτέλεσε το ντεμπούτο των «πρασίνων» σε αυτή τη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παρά την ήττα, η ελάχιστη διαφορά του ενός γκολ κρατά τους «πράσινους» στο παιχνίδι της πρόκρισης για την επόμενη φάση. Οι δύο ομάδες προσέφεραν μια δυνατή αναμέτρηση, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην γαλλική ομάδα.

Ο αγώνας στη Μασσαλία και το οριακό αποτέλεσμα

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με σκορ 12-11 υπέρ της γαλλικής ομάδας. Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη φάση των ομίλων του Champions League, σε έναν αγώνα που διεξήχθη εκτός έδρας, στη Μασσαλία.

Την τεχνική ηγεσία της Μαρσέιγ είχε ο Μίλος Σκεπάνοβιτς, ενώ τον Παναθηναϊκό κοουτσάρισε ο Δημήτρης Μάζης. Η οριακή διαφορά του ενός γκολ στο τελικό αποτέλεσμα θεωρείται σημαντική, καθώς διατηρεί τις ελπίδες του «τριφυλλιού» ζωντανές όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του πρώτου οκταλέπτου

Η Μαρσέιγ κέρδισε το πρώτο σπριντ του αγώνα και κατάφερε να βρει δίχτυα μετά από δύο λεπτά με τον Ράντοβιτς, εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Παπανικολάου. Η απάντηση από τους «πράσινους» ήταν άμεση, με τον Στάθη Καλογερόπουλο, πρώην παίκτη της γαλλικής ομάδας, να ισοφαρίζει σε 1-1. Ο ίδιος παίκτης πέτυχε και το 2-2 μετά από γκολ του Βερνού.

Στη συνέχεια, ο Μπουέ έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Μαρσέιγ, ενώ ο Κρουσιγιάτ ανέβασε τη διαφορά στο 4-2. Ο Κοπελιάδης μείωσε το σκορ και, μετά από κερδισμένο πέναλτι στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα, ο Κώστας Γκιουβέτσης ευστόχησε και ισοφάρισε σε 4-4. Λίγο πριν το τέλος του οκταλέπτου, 63 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα, ο Χαλυβόπουλος βγήκε στην κόντρα και έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, μετά από διπλή αποβολή των Σκουμπάκη και Κουρούβανη, ο Κρουσιγιάτ ισοφάρισε για το τελικό 5-5 της περιόδου.

Δεύτερο και τρίτο οκτάλεπτο

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η γαλλική ομάδα κέρδισε και πάλι το σπριντ. Μετά από αποκρούσεις των Τεσάνοβιτς και Γουάινμπεργκ, ο Κρουσιγιάτ σημείωσε το 6-5. Ο Στάθης Καλογερόπουλος ισοφάρισε για τρίτη φορά για τον Παναθηναϊκό, όμως η άμεση απάντηση ήρθε από τον Βερνού, μόλις 19 δευτερόλεπτα αργότερα. Οι δύο ομάδες παρέμειναν στο 7-6 για σχεδόν τέσσερα λεπτά, με τους τερματοφύλακες Γουάινμπεργκ και Τεσάνοβιτς να αποκρούουν διαδοχικά σουτ. Στο 01:28, ο Ναγκί έκανε το +2 για τη Μαρσέιγ, διαμορφώνοντας το 8-6, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, οι παίκτες της Μαρσέιγ κέρδισαν ξανά το σπριντ. Το σκορ 8-6 παρέμεινε για τα επόμενα τέσσερα λεπτά, καθώς υπήρξαν άστοχες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες. Εκεί, τα δίχτυα βρήκε πρώτος ο Ναγκί για το 9-6. Δύο λεπτά μετά, ο Κώστας Γκιουβέτσης σκόραρε, ενώ ο Δημήτρης Νικολαΐδης με ένα γυριστό σουτ έκλεισε τη διαφορά, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού.

Οι σκόρερ και οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Πρώτοι σκόρερ για τους «πράσινους» αναδείχθηκαν οι Κώστας Γκιουβέτσης και Στάθης Καλογερόπουλος, αμφότεροι με τρία γκολ. Επίσης, για τον Παναθηναϊκό σκόραραν οι Χαλυβόπουλος με δύο γκολ, ο Κοπελιάδης με δύο γκολ και ο Δημήτρης Νικολαΐδης με ένα γκολ. Από την πλευρά της Μαρσέιγ, πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Ουγκό Κρουσιγιάτ με τέσσερα γκολ, ενώ ακολούθησαν οι Νάγκι και Τόμας Βερνού με τρία γκολ ο καθένας, ο Μπουέ με ένα γκολ και ο Ράντοβιτς με ένα γκολ.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφειο κολυμβητήριο, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 21:30.

Όσον αφορά τη φάση των ομίλων του Champions League, το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Σε αυτή την αναμέτρηση, οι «πράσινοι» θα φιλοξενήσουν στην έδρα τους την Φερεντσβάρος, μια ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι Έλληνες διεθνείς Στέλιος Αργυρόπουλος και Κώστας Κάκαρης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta