Ο Παναθηναϊκός «υποδέχθηκε» τον Κέντρικ Ναν με ανάρτηση και φωτογραφίες

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην κοινοποίηση φωτογραφιών του Κέντρικ Ναν, στις οποίες ο Αμερικανός σούπερ σταρ φοράει την εφετινή φανέλα της ομάδας. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύτηκε από τη φράση «το παζλ επιτέλους συμπληρώθηκε», σηματοδοτώντας την επίσημη «υποδοχή» του παίκτη. Οι φωτογραφίες αυτές έρχονται να καλύψουν ένα κενό, καθώς ο Ναν δεν είχε συμμετάσχει στην προγραμματισμένη media day του συλλόγου, λόγω της απουσίας του από την Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρουσιάσει τον Κέντρικ Ναν με την πράσινη φανέλα της αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες του παίκτη, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική ατάκα «το παζλ επιτέλους συμπληρώθηκε». Αυτή η φράση χρησιμοποιήθηκε για να τονίσει την ολοκλήρωση του ρόστερ και την ενσωμάτωση του σούπερ σταρ.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, που έγινε στα social media του συλλόγου, υποδηλώνει την επίσημη ένταξη του Ναν στο φετινό σύνολο. Συνοδεύτηκε επίσης από το αγγλικό μήνυμα "The puzzle is officially complete! ???????? @nunnbetter_ in his @EuroLeague Media Day frames. ???? #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908", το οποίο επιβεβαιώνει την παρουσία του παίκτη στα πλαίσια της media day της EuroLeague.

Η ξεχωριστή φωτογράφιση του Ναν

Οι φωτογραφίες του Κέντρικ Ναν με την εφετινή φανέλα των «πρασίνων» πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά από αυτές των υπολοίπων συμπαικτών του. Ο λόγος αυτής της ιδιαίτερης φωτογράφισης ήταν ότι ο Αμερικανός παίκτης δεν βρισκόταν στην Ελλάδα την ημέρα που το «τριφύλλι» είχε προγραμματίσει την επίσημη media day του.

Η απουσία του Ναν από την προγραμματισμένη εκδήλωση οδήγησε στην ανάγκη για μια ξεχωριστή φωτογράφιση, προκειμένου να συμπληρωθεί το υλικό της ομάδας για την τρέχουσα σεζόν. Με αυτό τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός διασφάλισε ότι ο σούπερ σταρ του θα παρουσιαζόταν επίσημα με τη φανέλα του συλλόγου, παρόλο που δεν ήταν παρών στην αρχική συγκέντρωση των παικτών.

Ο τραυματισμός και η αποθεραπεία του σούπερ σταρ

Ο Κέντρικ Ναν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης του παίκτη, γεγονός που τον κράτησε εκτός του κανονικού προγράμματος της ομάδας και μακριά από τους συμπαίκτες του.

Μέχρι στιγμής, ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν έχει καταφέρει να ενσωματωθεί πλήρως στο πρόγραμμα προπονήσεων με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Αυτή η κατάσταση έχει καθυστερήσει την πλήρη ένταξή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πρασίνων», με την ομάδα να αναμένει την πλήρη αποκατάστασή του.

Η επιστροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το τελικό στάδιο

Προ ημερών, ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επιστροφή του σηματοδοτεί την έναρξη του τελικού σταδίου της αποθεραπείας του, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο βασικός σκοπός είναι ο παίκτης να πατήσει ξανά παρκέ για τον Παναθηναϊκό το συντομότερο δυνατόν. Η ομάδα και ο παίκτης εργάζονται εντατικά για την ταχεία επανένταξή του στην αγωνιστική δράση, προκειμένου να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο «τριφύλλι» και να ενισχύσει το σύνολο.

Με πληροφορίες από: Athletiko