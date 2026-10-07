Άρης - Μπούργκος 93-80: Ουσία και αποθέωση στο 2/2 για τους «κίτρινους»

Ο Άρης κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη επί της Μπούργκος με τελικό σκορ 93-80. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο Nick Galis Hall για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, έφερε τους «κίτρινους» στο 2-0 στη διοργάνωση, εν μέσω έντονου ενθουσιασμού από τους φιλάθλους.

Η εντυπωσιακή εκκίνηση του Άρη

Η ομάδα του Άρη παρουσίασε στο πρώτο ημίχρονο όλα τα χαρακτηριστικά μιας νέας ομάδας, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα. Μετά τα αρχικά αναγνωριστικά λεπτά, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-8 στο 3ο λεπτό, ο Άρης πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 24-6, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον Ερλ και παίκτη κλειδί τον Άνταμ Μοκόκα, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μετέδωσε την ενέργειά του.

Βασικό όπλο του Άρη στην αρχική του κυριαρχία ήταν η σκληρή άμυνα, η οποία του επέτρεψε να βρει πολλούς πόντους στο transition παιχνίδι, αλλά και από δεύτερες επιθέσεις, καθώς και από λάθη των αντιπάλων. Συνολικά, από αυτές τις δύο κατηγορίες, οι «κίτρινοι» κατάφεραν να σημειώσουν 30 πόντους μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Η διαφορά έφτασε στο +22, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 48-26 στο 27ο λεπτό, και το ημίχρονο έκλεισε με τον Άρη να προηγείται με 53-30, έχοντας δημιουργία και κλέψιμο μπάλας.

Παρουσία θρύλων και αποθέωση

Η ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς ο αγώνας διεξήχθη σε κλίμα αποθέωσης για την ομάδα. Το παρών έδωσαν δύο εμβληματικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης και ο Ρίτσαρντ Σιάο, οι οποίοι παρακολούθησαν την προσπάθεια του Άρη να διατηρήσει το αήττητο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η παρουσία τους προσέθεσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην αναμέτρηση, ενισχύοντας τον παλμό των φιλάθλων.

Η χαλάρωση και η αντίδραση της Μπούργκος

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Άρης εμφανίστηκε υπερβολικά χαλαρός, σε βαθμό αφέλειας. Ενώ αρχικά είχε σωστή αντιμετώπιση της ζώνης άμυνας της Μπούργκος, στη συνέχεια έκανε το αντίθετο. Κυρίως, έπαψε να παίζει την ίδια σκληρή άμυνα και δεν έβγαλε την απαιτούμενη ενέργεια στο παρκέ. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ισπανική ομάδα να κερδίζει δεύτερες ευκαιρίες μετά από σχεδόν κάθε άστοχη επίθεση.

Σε αυτή την περίοδο, ο Όντιτζ της Μπούργκος ήταν αλάνθαστος έξω από τα 6.75 μέτρα, εκμεταλλευόμενος την αμυντική χαλάρωση του Άρη. Το επιμέρους σκορ των Ισπανών στην 3η περίοδο έφτασε το 16-25, μειώνοντας τη διαφορά σε 69-55 στο 30ο λεπτό, δείχνοντας ότι η Μπούργκος δεν είχε παρατήσει τον αγώνα.

Η τελική επικράτηση και οι πρωταγωνιστές

Στα τρία πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου, ο Άρης κατάφερε να διορθώσει τη ζημιά που είχε προκληθεί στην 3η περίοδο. Με πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς, ο οποίος συνέβαλε με δημιουργία και σκορ, και τον Λονγκ, ο οποίος ξεχώρισε με διαδοχικά κλεψίματα στην άμυνα, οι «κίτρινοι» ανέβασαν ξανά τη διαφορά στο 80-57 στο 33ο λεπτό.

Ωστόσο, η χαλάρωση του Άρη ήταν και πάλι ενδεικτική, καθώς η Μπούργκος απάντησε με ένα επιμέρους σκορ 3-14, μειώνοντας τη διαφορά σε 83-71 στο 37ο λεπτό. Σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, ο Άρης τελείωσε το παιχνίδι με δύο καθοριστικά τρίποντα από τους Χαραλαμπόπουλο και Τολιόπουλο, διαμορφώνοντας το σκορ σε 89-71 στο 38ο λεπτό και εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Οι διακριθέντες της αναμέτρησης

Ο Άρης κέρδισε τον αγώνα κυρίως λόγω της απόδοσής του στο πρώτο ημίχρονο, όπου εφάρμοσε σκληρή άμυνα, βρήκε πόντους στο transition παιχνίδι, έλεγξε τα ριμπάουντ και επέδειξε αθλητικότητα. Παρόλα αυτά, το δεύτερο ημίχρονο χαρακτηρίστηκε ως προβληματικό. Ως Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, ο οποίος ξεχώρισε τόσο στην εκτέλεση με 21 πόντους, όσο και στη δημιουργία.

Άξιος συμπαραστάτης του Ντιμιτρίγεβιτς ήταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με την συνεισφορά του σε κρίσιμα σημεία. Στο πρώτο ημίχρονο, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης ο Ρόμπινσον και ο Μοκόκα. Από την πλευρά της ηττημένης Μπούργκος, ο Όντιτζ ήταν καταπληκτικός, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα του. Τέλος, ο Σάμαρ και ο Σινγκφέλντερ ήταν παίκτες που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta