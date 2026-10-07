Ο Λίονελ Μέσι αποχαιρέτησε την «Αλμπισελέστε» με γκολ και ασίστ, αναφορά στον Ντιέγκο Μαραντόνα

Ο Λίονελ Μέσι, σε ηλικία 39 ετών, έπαιξε χθες τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, της «Αλμπισελέστε», αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Μπενίν. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη 3-0 για την Αργεντινή, με τον Μέσι να έχει καθοριστική συμβολή. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αργεντινός αστέρας απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του και αναφερόμενος σε σημαντικά πρόσωπα της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η τελευταία εμφάνιση με την «Αλμπισελέστε»

Ο χθεσινός αγώνας σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για τον Λίονελ Μέσι με την εθνική του ομάδα. Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής, γνωστός ως ο «GOAT», αγωνίστηκε για τελευταία φορά φορώντας τα γαλανόλευκα της Αργεντινής. Η αναμέτρηση με την Μπενίν έληξε με σκορ 3-0 υπέρ της «Αλμπισελέστε», με τον Μέσι να πρωταγωνιστεί.

Ο ίδιος συνέβαλε στη νίκη της ομάδας του σκοράροντας ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και προσφέροντας δύο ασίστ στους συμπαίκτες του. Η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από αποθέωση στο «Μονουμεντάλ», καθώς οι φίλαθλοι και οι συμπαίκτες του αναγνώρισαν τη σπουδαία του προσφορά.

Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λίονελ Μέσι δημοσίευσε ένα μήνυμα, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για το τέλος του ταξιδιού του με την Εθνική Αργεντινής. «Χθες ήταν ο τελευταίος μου αγώνας και μου λείπει ήδη να φοράω τα γαλανόλευκα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως «ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρά και λίγη θλίψη, αλλά ξέρω σίγουρα ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο».

Ο Μέσι δήλωσε πεπεισμένος ότι παίρνει τη σωστή απόφαση, αν και τόνισε ότι έχει ακόμα «τόσα πολλά να πω» και πως είναι «αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή σε μια ανάρτηση». Υπογράμμισε επίσης ότι «ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν να φορώ την φανέλα της εθνικής», ενώ οι συμπαίκτες του δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού.

Η αναφορά στον Ντιέγκο Μαραντόνα

Στην ανάρτησή του, ο Λίονελ Μέσι έκανε ξεχωριστή μνεία στον μέντορά του, Ντιέγκο Μαραντόνα. «Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, που έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε», σημείωσε ο Αργεντινός αστέρας. Επίσης, υπογράμμισε τη συνεχή υποστήριξη του Μαραντόνα, λέγοντας πως «ξέρω ότι μας βοήθησε τόσο εδώ μαζί μας όσο και από τον παράδεισο, με κάθε βήμα που κάναμε».

Ευχαριστίες σε οικογένεια και συνεργάτες

Ο Μέσι ευχαρίστησε θερμά όλους όσους στάθηκαν δίπλα του σε αυτό το «απίστευτο ταξίδι». Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην οικογένειά του, η οποία «ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που τους χρειαζόμουν περισσότερο». Επίσης, αναφέρθηκε στους φίλους του, σε όλους τους συμπαίκτες και τους προπονητές που είχε, καθώς και στο προσωπικό τους, χαρακτηρίζοντάς τους «απαραίτητους».

Ευχαρίστησε επίσης τους συλλόγους για τους οποίους αγωνίστηκε, οι οποίοι «πάντα σεβάστηκαν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφιερωθώ στη χώρα μου όταν ήρθε η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας». Τέλος, απέδωσε «δόξα τω Θεώ», τονίζοντας πως «χωρίς την καθοδήγησή Του και το θέλημά Του, δεν θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα είχαμε φτάσει ως εδώ».

Το «αντίο» και η αποθέωση

Ο Λίονελ Μέσι ολοκλήρωσε το μήνυμά του με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τους φιλάθλους. «Σας αγαπώ όλους πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, δίπλα μου», ανέφερε. Το μήνυμα του Μέσι πριν από το «last dance» με την «Αλμπισελέστε» ήταν «Φεύγω με γαλήνη, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο», αντανακλώντας την ηρεμία και την ικανοποίηση για την πορεία του.

Η αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» και τα δάκρυα των συμπαικτών του αποτελούν την επισφράγιση ενός θρυλικού κεφαλαίου στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, με τον Μέσι να αποχωρεί έχοντας προσφέρει αμέτρητες στιγμές χαράς και επιτυχίας στην πατρίδα του.

Με πληροφορίες από: Topontiki