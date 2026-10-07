Ο Παναθηναϊκός μπροστά στη μεγάλη ευκαιρία και το ερώτημα του ντέρμπι στο Φάληρο

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο ντέρμπι στο Φάληρο, όπου καλείται να διαχειριστεί τόσο ένα σημαντικό πλεονέκτημα όσο και έναν κίνδυνο. Η αναμέτρηση αυτή θέτει ένα μεγάλο ερώτημα για τους «Πράσινους», οι οποίοι διαθέτουν λίγους βασικούς διεθνείς παίκτες. Το παιχνίδι μπορεί να καθορίσει τη συνέχεια του πρωταθλήματος για την ομάδα, η οποία διατηρεί την κορυφή της βαθμολογίας.

Το βαθμολογικό πλεονέκτημα και η διαχείρισή του

Πολλοί αναφέρουν ότι μια ισοπαλία την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν θα ήταν αρνητική για τον Παναθηναϊκό. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα θα διατηρούσε την απόστασή της από τους «Ερυθρόλευκους» στους πέντε βαθμούς, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ακόμη και σε περίπτωση ήττας στο Φάληρο, ο κόσμος δεν χάνεται για τον Παναθηναϊκό, καθώς θα παραμείνει στην πρώτη θέση και θα έχει κάνει μια καλή αρχή στη σεζόν. Αυτό το σενάριο αφορά μια «φυσιολογική» ήττα και όχι ένα βαρύ σκορ, όπως μια 3-4άρα, που θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα και γκρίνια.

Οι ανταγωνιστές και η πορεία τους

Σε περίπτωση ισοπαλίας, είναι πιθανό η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να πλησιάσουν τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία, αν δεν «γκελάρουν» στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, ενώ ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα.

Μετά το ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός θα έχει ολοκληρώσει δύο από τα τρία ντέρμπι του πρώτου γύρου, με το τρίτο, εναντίον της Ένωσης, να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ, το βράδυ της Κυριακής, θα είναι η μοναδική από τους τέσσερις ανταγωνιστές που δεν θα έχει αγωνιστεί σε κανένα από τα τρία ντέρμπι του πρώτου γύρου, ενώ αντιμετωπίζει και πολύ δύσκολες αναμετρήσεις στο Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η ψυχολογία και ο στόχος της νίκης

Το 5/5 στην εκκίνηση της σεζόν, σε συνδυασμό με τις απώλειες βαθμών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, προσέφεραν στον Παναθηναϊκό αυτό το πλεονέκτημα και τον «αέρα». Ωστόσο, η ομάδα δεν πρέπει να προσεγγίσει το ντέρμπι με τη λογική της «άνεσης», ακόμη και σε περίπτωση απώλειας βαθμών. Αντιθέτως, οφείλει να αξιοποιήσει αυτόν τον «αέρα» προς όφελός της και να διεκδικήσει το 6/6.

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει αυτοπεποίθηση και μια καλύτερη ταυτότητα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Έχει πολλές επιλογές στη μεσοεπιθετική του γραμμή και βρίσκει σταδιακά χημεία στην αμυντική του γραμμή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές και εμφανείς αδυναμίες, κυρίως ανασταλτικά, οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω σε επόμενο σημείωμα.

Η πρόκληση για τον Νίστρουπ και η κατάσταση του αντιπάλου

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό αποτελεί την πιο δύσκολη πρόκληση για τον προπονητή Νίστρουπ, μετά από 13 παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις με τον Δανό στον πάγκο. Το παιχνίδι διεξάγεται σε μια από τις τρεις πιο δύσκολες έδρες στην Ελλάδα, απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ ισχυρά κίνητρα και μεγαλύτερη πίεση, καθώς, όπως είχε πει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, «το πρωτάθλημα δεν μπορείς να το πάρεις από τον Οκτώβριο, αλλά μπορείς να το χάσεις από τον Οκτώβριο». Αν οι «Ερυθρόλευκοι» μείνουν τόσο νωρίς πολύ πίσω από τρεις ομάδες, θα δυσκολευτούν να ανατρέψουν την κατάσταση ολοκληρωτικά, και λόγω πιθανής εσωστρέφειας. Η λογική του Παναθηναϊκού, όμως, πρέπει να είναι μονόδρομος: η νίκη, ειδικά από τη στιγμή που ο αντίπαλος δεν βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta