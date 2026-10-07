Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο BCL με ανατροπή στο φινάλε

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Basketball Champions League, επικρατώντας αγχωτικά της Σαλόν Βίλπας με 95-93. Η «βασίλισσα» κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της στη Sunel Arena, παίρνοντας το θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ανατροπή του σκορ πραγματοποιήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, προσφέροντας μια νικηφόρα αρχή για τη φετινή της παρουσία στο BCL.

Η δραματική εξέλιξη του φινάλε

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τη Σαλόν Βίλπας να διατηρεί το προβάδισμα με 90-93 μόλις 15 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, ο Μπάρτλεϊ ανέλαβε δράση, ισοφαρίζοντας το σκορ με ένα σημαντικό τρίποντο.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 1.2 δευτερόλεπτο πριν το τέλος, όταν ο Ερτέλ, εκμεταλλευόμενος έναν αιφνιδιασμό, πέτυχε ένα λέι απ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του για να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή της παρουσία στο BCL.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Ο Μπάρτλεϊ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης στη Sunel Arena, ολοκληρώνοντας το ματς με 27 πόντους, εκτός από το κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε. Η στατιστική του περιλάμβανε 5/9 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 4 ριμπάουντ.

Σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης ο Τζόσεφ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, καθώς και ο Νόλεϊ με 12 πόντους, εκ των οποίων το ένα τρίποντο (1/3). Ο Ερτέλ, πέρα από το νικητήριο λέι απ, κατέγραψε 9 πόντους, με 2/4 δίποντα και 1/3 τρίποντα, και μοίρασε 6 ασίστ.

Αφιέρωση στον Γιώργο Αμερικάνο

Η νίκη της ΑΕΚ ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Αμερικάνου. Η «Ένωση» τίμησε τον παλαίμαχο αθλητή της πριν από την έναρξη του αγώνα.

Σήμερα, 07/1026, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Αμερικάνου, ενός ιστορικού προσώπου για τον σύλλογο.

Αναλυτικά τα στατιστικά της ΑΕΚ

Για την ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σάκοτα, οι παίκτες που συνέβαλαν στη νίκη ήταν ο Πίνκνεϊ με 7 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Σκορδίλης με 5 πόντους και ο Νόλεϊ με 12 πόντους, εκ των οποίων ένα τρίποντο σε τρεις προσπάθειες (1/3). Επίσης, ο Κατσίβελης σημείωσε ένα τρίποντο με μία προσπάθεια (1/1), ο Φλιώνης πρόσθεσε 2 πόντους, ενώ ο Λεκαβίτσιους είχε 5 πόντους με 1/2 τρίποντα.

Ο Τζόσεφ συνέβαλε με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Μπάρτλεϊ, πέρα από την καθοριστική του παρουσία στο φινάλε, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, έχοντας 5/9 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 4 ριμπάουντ. Ο Ερτέλ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο λέι απ, είχε 9 πόντους (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα) και μοίρασε 6 ασίστ.

Η απόδοση της Σαλόν Βίλπας

Από την πλευρά της φιλοξενούμενης Σαλόν Βίλπας, με προπονητή τον Σαβολάινεν, ο Γουόκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 28 πόντους, προσθέτοντας 7 ασίστ και 2/8 τρίποντα. Ο Τσάβις είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέφρις συνέβαλε με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Άλλοι παίκτες που ξεχώρισαν για τη Σαλόν Βίλπας ήταν ο Άαλτο με 12 πόντους (6/6 δίποντα), ο Λίντμπεργκ με 9 πόντους, ο Ιναμάα με 8 πόντους και 5 ριμπάουντ, και ο Λέινε με 4 πόντους. Η ομάδα έδειξε ανταγωνιστικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, προσφέροντας ένα δυνατό παιχνίδι στην πρεμιέρα του BCL.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta