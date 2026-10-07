Η Formula 1 επιστρέφει στην Αφρική: Συμφωνία για γκραν πρι στη Ρουάντα από το 2030

Η Formula 1 φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία για να εντάξει στο αγωνιστικό της πρόγραμμα Γκραν Πρι στην αφρικανική ήπειρο τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το paddock, η Ρουάντα έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα να φιλοξενήσει αγώνα από το 2030, με τη σχετική συμφωνία να έχει ήδη επιτευχθεί.

Η επίσημη ανακοίνωση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει ακόμα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η επιστροφή μετά από δεκαετίες

Εφόσον το σχέδιο ολοκληρωθεί, η Formula 1 θα επιστρέψει στην αφρικανική ήπειρο για πρώτη φορά μετά το 1993. Τότε είχε διεξαχθεί το τελευταίο Γκραν Πρι Νότιας Αφρικής στην πίστα του Κιαλάμι.

Η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική αποτελεί θέμα συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια, με τη Νότια Αφρική να έχει βρεθεί αρκετές φορές κοντά σε συμφωνία.

Το εμπόδιο της πίστας και η λύση

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υποψηφιότητα της Ρουάντα ήταν εξαρχής η απουσία μιας πίστας που θα μπορούσε να πληροί τις προδιαγραφές της Formula 1. Αυτό το ζήτημα φαίνεται πλέον να έχει πάρει τον δρόμο της επίλυσης.

Έχει αποφασιστεί η κατασκευή ενός νέου μόνιμου σιρκουί, το οποίο αναμένεται να δημιουργηθεί περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κιγκάλι, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουγκεσέρα.

Ο σχεδιασμός της νέας εγκατάστασης

Τον σχεδιασμό της νέας πίστας έχει αναλάβει η WurzDesign, μια εταιρεία που ανήκει στον πρώην οδηγό της Formula 1, Αλεξάντερ Βουρτς. Η WurzDesign έχει ήδη εμπλακεί σε μεγάλα έργα στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με την Tilke Engineering στην ανάπτυξη της πίστας Qiddiya Speed Park στη Σαουδική Αραβία. Το σχέδιο για τη Ρουάντα βασίζεται σε προτάσεις που είχαν διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα και πλέον φαίνεται να περνά στο επόμενο στάδιο.

Ο ρόλος του προέδρου Καγκάμε και προηγούμενες προσπάθειες

Η προσπάθεια της χώρας να μπει στο καλεντάρι της Formula 1 έχει ενταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο εγχείρημα.

Ήταν εκείνος που ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεση της χώρας να καταθέσει υποψηφιότητα. Ενδιαφέρον για φιλοξενία αγώνα είχε υπάρξει επίσης από το Κέιπ Τάουν, ενώ κατά καιρούς είχαν συνδεθεί με σχέδια για αγώνα Formula 1 τόσο το Μαρόκο όσο και η Νιγηρία. Ωστόσο, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν είχε καταλήξει σε συμφωνία μέχρι σήμερα.

Η σημασία για το πρωτάθλημα και οι δηλώσεις οδηγών

Η Αφρική παραμένει η μοναδική κατοικημένη ήπειρος χωρίς αγώνα στο σημερινό καλεντάρι της Formula 1, κάτι που έχει επισημανθεί επανειλημμένα από ανθρώπους του πρωταθλήματος.

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ένας από τους οδηγούς που έχουν ταχθεί περισσότερο υπέρ της επιστροφής του σπορ στην ήπειρο. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει τονίσει πως δεν θα σταματήσει από την ενεργό δράση αν δεν αγωνιστεί σε Γκραν Πρι στην Αφρική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta