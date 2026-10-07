Άνοδος πέντε θέσεων για την Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA

Σημαντική άνοδο στην Παγκόσμια Κατάταξη της FIFA σημείωσε η Εθνική Ελλάδας, ανεβαίνοντας πέντε θέσεις και φτάνοντας πλέον στην 41η θέση. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στα επιτυχημένα αποτελέσματα που κατέγραψε η ελληνική ομάδα στη League A του Nations League. Η προηγούμενη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη ήταν η 46η, πριν από την τελευταία ενημέρωση.

Η πορεία της Ελλάδας στην κατάταξη

Η άνοδος των πέντε θέσεων, από την 46η στην 41η, αποτελεί τη μεγαλύτερη βελτίωση για την Εθνική Ελλάδας κατά την περίοδο που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Η προηγούμενη μεγαλύτερη άνοδος στην εποχή του Γιοβάνοβιτς είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2025, όταν η ομάδα είχε ανέβει δύο θέσεις, από την 48η στην 46η.

Παράλληλα με την άνοδο στις θέσεις, η ελληνική ομάδα κατέγραψε και ρεκόρ βαθμών στο διάστημα της θητείας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε 25,71 βαθμούς, φτάνοντας πλέον τους 1498,71 συνολικά, από τους 1473 που είχε πριν την ανακοίνωση της ανανεωμένης κατάταξης.

Αλλαγές στην κορυφή της κατάταξης

Στην πρώτη δεκάδα της ανανεωμένης παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, η Πορτογαλία ήταν η μοναδική ομάδα που κατάφερε να βελτιώσει τη θέση της. Η Πορτογαλία ανέβηκε δύο θέσεις, φτάνοντας στο Νο. 5. Η επιτυχημένη της πορεία οφείλεται στις τέσσερις νίκες που πανηγύρισε σε ισάριθμους αγώνες του UEFA Nations League κατά το πρόσφατο διεθνές παράθυρο. Οι νίκες αυτές περιελάμβαναν δύο επικρατήσεις επί της Νορβηγίας, καθώς και μία επί της Ουαλίας και μία επί της Δανίας.

Αντίθετα, η Βραζιλία και το Μαρόκο υποχώρησαν από μία θέση στην πρώτη δεκάδα. Αυτές ήταν οι μοναδικές άλλες αλλαγές μεταξύ των δέκα κορυφαίων ομάδων. Η υποχώρηση των δύο ομάδων οφείλεται στο γεγονός ότι αναδείχθηκαν ισόπαλες σε φιλικούς αγώνες κατά το διεθνές παράθυρο που ολοκληρώθηκε.

Η κυριαρχία της Ισπανίας και το αντίο του Μέσι

Η Ισπανία, η οποία το καλοκαίρι κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή της κατάταξης. Η ισπανική ομάδα σημείωσε «4 στα 4» στα πρώτα παιχνίδια του Nations League, νικώντας την Αγγλία με 3-2, την Κροατία δύο φορές και την Τσεχία.

Η Αργεντινή παρέμεινε σταθερά στο Νο. 2 της κατάταξης, μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Μπενίν το βράδυ της Τρίτης (7/10). Αυτός ο αγώνας σηματοδότησε το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της χώρας του, με τον ίδιο να δηλώνει συγκινημένος: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη να φορώ την φανέλα της εθνικής». Οι συμπαίκτες του φέρεται να έκλαιγαν, ενώ ο Μέσι ολοκλήρωσε το τελευταίο του «ταγκό» στην Αργεντινή με ένα γκολ και δύο ασίστ, αποθεούμενος στο «Μονουμεντάλ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η μεγαλύτερη άνοδος

Την πρώτη τετράδα της κατάταξης συμπληρώνουν η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Μεξικό ολοκληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν στην ίδια θέση, στο Νο. 16, παρά το απόλυτο 4/4 που σημείωσαν στο συγκεκριμένο διεθνές παράθυρο. Οι νίκες τους περιελάμβαναν αναμετρήσεις απέναντι στο Περού (4-1), τη Χιλή (4-2), το Μεξικό (3-0) και τον Καναδά (1-0).

Τη μεγαλύτερη άνοδο στην κατάταξη, κερδίζοντας εννέα θέσεις, πραγματοποίησε η Ρουάντα, φτάνοντας στο Νο. 119. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στη νίκη της με 2-1 επί του Πράσινου Ακρωτηρίου, το οποίο είχε ξεχωρίσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στις 29 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki