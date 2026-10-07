Ο Κολοσσός Ρόδου πραγματοποίησε ένα δυναμικό ξεκίνημα στις υποχρεώσεις του για το FIBA Europe Cup, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Κραϊόβα με τελικό σκορ 77-65. Η ομάδα της Ρόδου εξασφάλισε τη νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης και αποφασιστικότητας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα αποτελεί το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τους Ροδίτες στον ευρωπαϊκό θεσμό.

Η ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο

Η ομάδα του Κολοσσού Ρόδου έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ενώ στο πρώτο μισό υπήρξαν σημεία που χρήζουν βελτίωσης, η είσοδος στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τους παίκτες του Άρη Λυκογιάννη με εντελώς διαφορετική διάθεση και στρατηγική προσέγγιση.

Συγκεκριμένα, οι Ροδίτες πάτησαν γκάζι αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, επιδεικνύοντας μια εξαιρετική παρουσία στο παρκέ. Αυτή η δυναμική αλλαγή στην απόδοση ήταν καθοριστική για την επικράτηση επί της Κραϊόβα, καθώς τους επέτρεψε να ανατρέψουν την εικόνα του αγώνα.

Η ομάδα κατάφερε να αφήσει πίσω της τα κακώς κείμενα του πρώτου μισού του παιχνιδιού, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα και την ομαδική συνεργασία. Η προσαρμογή αυτή οδήγησε σε μια σαφή βελτίωση της συνολικής της εικόνας και της απόδοσής της.

Η αμυντική υπεροχή στην τρίτη περίοδο

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην επικράτηση του Κολοσσού ήταν η εξαιρετική του άμυνα, ιδιαίτερα κατά την τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. Οι παίκτες εφάρμοσαν μια πιεστική και αποτελεσματική αμυντική στρατηγική, δυσκολεύοντας σημαντικά τις επιθετικές προσπάθειες της Κραϊόβα.

Η αμυντική αυτή λειτουργία μεταφράστηκε σε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 20-9 στην τρίτη περίοδο. Αυτό το επίτευγμα επέτρεψε στον Κολοσσό να κτίσει μια σημαντική διαφορά και να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Μέσα από αυτή την αμυντική κυριαρχία, οι Ροδίτες κατάφεραν να αποκτήσουν το προβάδισμα και να διατηρήσουν τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Η ικανότητα να περιορίσουν τον αντίπαλο σε τόσο χαμηλό σκορ σε μια κρίσιμη περίοδο αποδεικνύει την αμυντική τους προσήλωση.

Οι πρωταγωνιστές της επίθεσης

Στον τομέα της επίθεσης, ο Γιώργος Καμπερίδης αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς εκφραστές της ομάδας. Ο Έλληνας παίκτης «εκτέλεσε» έξω από τα 6.75 μέτρα με αξιοσημείωτη ευστοχία, σημειώνοντας 5/10 τρίποντα. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την επίτευξη των 77 πόντων.

Τον Καμπερίδη ακολούθησαν σε επιθετική παραγωγικότητα οι Πέιτον Γουίλις και Τζάκσον Κρούζερ. Ο Πέιτον Γουίλις συνέβαλε με 14 πόντους, προσφέροντας λύσεις τόσο εντός όσο και εκτός ρακέτας, ενώ ο Τζάκσον Κρούζερ πρόσθεσε 11 πόντους στο ενεργητικό του Κολοσσού.

Οι επιδόσεις αυτών των παικτών, σε συνδυασμό με την ομαδική προσπάθεια, βοήθησαν τον Κολοσσό Ρόδου να ανοίξει τον λογαριασμό του στο FIBA Europe Cup με μια νίκη. Η ικανότητα να βρίσκουν σκορ από διαφορετικές πηγές αποδείχθηκε ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Η αντίσταση της Κραϊόβα και η τελική επικράτηση

Από την πλευρά της φιλοξενούμενης ομάδας, της Κραϊόβα, ο Ρόναλντ Πολάιτ ξεχώρισε με την ατομική του απόδοση. Ο Πολάιτ προσπάθησε να «κάνει τη ζημιά» στον Κολοσσό, σημειώνοντας 22 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παιχνίδι.

Παρά την αξιόλογη προσπάθεια του Ρόναλντ Πολάιτ και την αντίσταση που έδειξε η Κραϊόβα σε ορισμένα σημεία του αγώνα, οι Ροδίτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους και δεν άφησαν την πρώτη νίκη να «γλιστρήσει» από τα χέρια τους. Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα της ελληνικής ομάδας ήταν εμφανής μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το τελικό σκορ 77-65 επισφράγισε την ανωτερότητα του Κολοσσού Ρόδου, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα πανηγύρισε έτσι το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή της πορεία, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη παρουσία στο FIBA Europe Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta