Η θέση του Πουέρτα στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού και της Κολομβίας

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων αναφορικά με την καλύτερη αγωνιστική του θέση στη μεσαία γραμμή. Αυτό το θέμα απασχολεί τόσο την ελληνική ομάδα, όσο και την Εθνική Κολομβίας, όπου ο νεαρός άσος έχει ήδη ξεχωρίσει. Η παρουσία του στον κεντρικό άξονα και ο τρόπος που αξιοποιούνται τα χαρακτηριστικά του, αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού.

Ο ρόλος του Πουέρτα στον Ολυμπιακό

Στο ξεκίνημα της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Πουέρτα αγωνίζεται κυρίως δίπλα στον Φρόϊλερ, στον κεντρικό άξονα της ομάδας. Ο Βάσκος προπονητής, Ιμανόλ, τον τοποθετεί σχεδόν δίπλα στον Ελβετό συμπαίκτη του, χωρίς να επιδιώκει σε αυτή τη φάση να καθορίσει έναν ως καθαρό εξάρι και τον άλλον ως καθαρό οκτάρι.

Αντίθετα, μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, παρατηρείται εναλλαγή στους ρόλους τους, με τον έναν να βρίσκεται λίγο πιο πίσω και τον άλλον λίγο πιο μπροστά, και το αντίστροφο. Ο Φρόϊλερ, για παράδειγμα, άλλοτε παίρνει την μπάλα από τους στόπερ και άλλοτε βρίσκεται γύρω από την περιοχή για να δημιουργήσει ή να απειλήσει ο ίδιος, με την ίδια λογική να εφαρμόζεται και για τον Κολομβιανό μέσο.

Η επιτυχία στην Εθνική Κολομβίας

Ο Πουέρτα κινείται σε παρόμοια τετραγωνικά και στην Εθνική ομάδα της Κολομβίας, όπου έχει σημειώσει ξεχωριστή επιτυχία. Οι κριτικές για τις εμφανίσεις του ήταν πολύ θετικές, ακόμη και στα φιλικά παιχνίδια που αγωνίστηκε τις προηγούμενες ημέρες για τη χώρα του. Για παράδειγμα, το Espn σχολίασε την εικόνα του στο νικηφόρο (2-0) τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο Περού.

Σύμφωνα με το Espn, ο Πουέρτα «παρείχε την ισορροπία που χρειαζόταν η μεσαία γραμμή». Επιπλέον, κέρδισε σχεδόν όλες τις μονομαχίες του, ανέκτησε πολλές μπάλες και κανείς δεν μπορούσε να τον νικήσει σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Με την μπάλα στα πόδια, χαρακτηρίστηκε ως το σημείο εκκίνησης της επίθεσης της Κολομβίας, δείχνοντας προθυμία να αναζητήσει άμεσες μεταβιβάσεις.

Οι βασικοί παίκτες της Κολομβίας

Ο Γκουστάβο Πουέρτα συγκαταλέγεται στους τέσσερις πιο βασικούς παίκτες της Κολομβίας στα πρόσφατα τρία φιλικά της. Οι άλλοι τρεις παίκτες που θεωρούνται αναντικατάστατοι είναι ο 30χρονος στόπερ Ντάβιντσον Σάντσες της Γαλατασαράϊ, ο 28χρονος εξτρέμ Τζον Αρίας της Παλμέϊρας και ο 28χρονος σέντερ φορ Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άσος του Ολυμπιακού, στα 23 του χρόνια, είναι ο μοναδικός σε σχετικά μικρή ηλικία από τους λεγόμενους αναντικατάστατους παίκτες της Εθνικής Κολομβίας, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία του και το μέλλον που διαγράφεται μπροστά του.

Η συζήτηση για τη θέση του

Στην Εθνική ομάδα της Κολομβίας, διεξάγεται μία συζήτηση αναφορικά με τη θέση στην οποία πρέπει να αγωνίζεται ο Πουέρτα, καθώς άλλες φορές τον τοποθετούν περισσότερο ως εξάρι και άλλες περισσότερο ως οκτάρι. Το συγκεκριμένο θέμα σχολιάστηκε εκτενώς σε εκπομπή μεγάλης τηλεθέασης στην Μπογκοτά.

Η συζήτηση αυτή πυροδοτήθηκε με αφορμή την απουσία του 32χρονου Τζέφερσον Λέρμα της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος είναι ο καλύτερος κεντρικός χαφ του ποδοσφαίρου της Κολομβίας εδώ και χρόνια, με 72 διεθνείς συμμετοχές. Η απουσία του Λέρμα έφερε στο προσκήνιο τον προβληματισμό για τον βέλτιστο ρόλο του Πουέρτα.

Τα επιθετικά του χαρακτηριστικά

Οι σχολιαστές της εκπομπής στην Μπογκοτά, καθώς και η γενικότερη ποδοσφαιρική κοινή γνώμη της Κολομβίας, τόνισαν ότι ο Πουέρτα «θα έπρεπε να παίξει ως οκτάρι, με περισσότερη ελευθερία κινήσεων στο παιχνίδι του». Αυτή η άποψη είναι ευρέως αποδεκτή.

Παρόλο που ο Πουέρτα τα πάει καλά αμυντικά, τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού του κρίνονται ως πιο επιθετικά. Αυτό υποδηλώνει ότι η αξιοποίησή του σε έναν πιο δημιουργικό ρόλο, με περισσότερη ελευθερία, θα μπορούσε να αναδείξει περαιτέρω τις ικανότητές του στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta