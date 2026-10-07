Το μοναδικό ματς του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Ελλάδας υπό τον Μαραντόνα

Ο Λιονέλ Μέσι, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ολοκλήρωσε πρόσφατα τη μεγαλειώδη του πορεία με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής. Σε αυτή την πλούσια καριέρα, που περιλάμβανε 208 διεθνείς συμμετοχές, 126 τέρματα και 69 ασίστ, ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρέθηκε αντιμέτωπος και με την εθνική Ελλάδας. Η μοναδική αυτή αναμέτρηση διεξήχθη το 2010, σε ένα παιχνίδι που είχε στον πάγκο της «Αλμπισελέστε» τον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η λαμπρή διεθνής πορεία του «Πούλγκα»

Ο «Πούλγκα», όπως είναι το παρατσούκλι του, αποχαιρέτησε την εθνική του ομάδα στο γήπεδο Μονουμεντάλ, το οποίο γέμισε ασφυκτικά για να τιμήσει τον θρύλο του. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την «Αλμπισελέστε», ο Μέσι κατέκτησε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ έφτασε σε δύο ακόμα τελικούς Μουντιάλ.

Στην τροπαιοθήκη του με την εθνική Αργεντινής προστέθηκαν επίσης δύο Copa America, ένα Finalissima και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο. Οι αριθμοί του, με 126 γκολ και 69 ασίστ σε 208 εμφανίσεις, επιβεβαιώνουν το μέγεθος της συνεισφοράς του.

Η μοναδική αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Μουντιάλ 2010

Μία από τις ομάδες που συνάντησε ο Λιονέλ Μέσι στο διεθνές του ταξίδι ήταν και η εθνική Ελλάδας. Η αναμέτρηση αυτή έλαβε χώρα στις 22 Ιουνίου 2010, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξαγόταν στη Νότια Αφρική.

Εκείνη την περίοδο, ο Μέσι ήταν μόλις 23 ετών, αλλά είχε ήδη αρχίσει να μαγεύει τον κόσμο με τις ικανότητές του, προσελκύοντας όλα τα βλέμματα. Στον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε όλο το ενενηντάλεπτο.

Για την εθνική Ελλάδας, ο αγώνας αυτός ήταν κρίσιμος. Η «γαλανόλευκη» είχε ήδη πετύχει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-1 της Νιγηρίας, και χρειαζόταν μια νίκη απέναντι στην πανίσχυρη Αργεντινή για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι δύο «βασιλιάδες» στους πάγκους

Στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής, ως μέντορας του Λιονέλ Μέσι, βρισκόταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο άνθρωπος που ο Μέσι διαδέχθηκε στο ποδοσφαιρικό βασίλειο της χώρας του. Η παρουσία του Μαραντόνα προσέδιδε έναν ιδιαίτερο τόνο στην αναμέτρηση.

Από την πλευρά της Ελλάδας, στον πάγκο καθόταν ο δικός μας «βασιλιάς», ο Ότο Ρεχάγκελ. Ο Γερμανός προπονητής είχε καταστρώσει ένα συγκεκριμένο πλάνο για να αντιμετωπίσει την απειλή του Μέσι και της Αργεντινής.

Στο πλαίσιο αυτού του πλάνου, ο Ρεχάγκελ ανέθεσε στον Παπασταθόπουλο το προσωπικό μαρκάρισμα του Αργεντινού σταρ. Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας περιλάμβανε τριάδα πίσω τους Παπαδόπουλο, Μόρα και Κυργιάκο, ενώ στα άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν ο Τοροσίδης (αριστερά) και ο Βύντρα.

Η επικράτηση της Αργεντινής

Παρά την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας και τις τακτικές οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ, η Αργεντινή κατάφερε να επικρατήσει στον αγώνα με σκορ 2-0. Τα γκολ της «Αλμπισελέστε» σημείωσαν οι Ντεμικέλις και Παλέρμο.

Ο Λιονέλ Μέσι, αν και είχε τις ευκαιρίες του κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι στην ελληνική άμυνα. Ωστόσο, η νίκη της ομάδας του ήταν αρκετή για να συνεχίσει τη δυναμική της πορεία στη διοργάνωση.

Η Αργεντινή προχώρησε στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας την Ελλάδα εκτός συνέχειας, παρά την προσπάθειά της να πετύχει ένα ιστορικό αποτέλεσμα κόντρα σε ένα από τα μεγαθήρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta