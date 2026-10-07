Επιστρέφουν οι 2οι Ισθμιακοί Αγώνες «Η Αναβίωση» στην Ισθμία

Οι 2οι Ισθμιακοί Αγώνες «Η Αναβίωση» επιστρέφουν στον ιστορικό τόπο της Ισθμίας, προσφέροντας ένα διευρυμένο αθλητικό πρόγραμμα. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026, με τη συμμετοχή σχολείων, τοπικών σωματείων και διακεκριμένων αθλητών. Η επίσημη παρουσίαση των αγώνων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, σε ειδική συνέντευξη Τύπου.

Η διοργάνωση και οι φορείς

Οι Αγώνες διοργανώνονται από τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, σε συνεργασία με την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας». Η Επιτροπή αυτή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ υποστηρίζεται και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, αναφέρθηκε στην πρώτη αναβίωση των αγώνων, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2024. Τόνισε τη σημασία της συνέχειας αυτής της διοργάνωσης, η οποία συνδέει τον αθλητισμό, την παιδεία και τον πολιτισμό στον ιστορικό τόπο όπου διεξάγονταν τα αρχαία Ίσθμια. Ευχαρίστησε τον Γιάννη Βρούτση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του από την αρχή της προσπάθειας, καθώς και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Η συνέντευξη Τύπου και οι συμμετέχοντες

Η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των 2ων Ισθμιακών Αγώνων «Η Αναβίωση» έλαβε χώρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν αρκετά σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής και του αθλητισμού. Μεταξύ αυτών ήταν ο δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, καθώς και η Ολυμπιονίκης Όλγα Βασδέκη, η οποία είναι πρόεδρος της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας».

Παρόντες ήταν επίσης ο Παραολυμπιονίκης του στίβου Στέλιος Μαλακόπουλος, ο οποίος συνοδευόταν από τον προπονητή του Δημήτρη Σκιντζή. Τη συνέντευξη τίμησε με την παρουσία του και ο Ολυμπιονίκης καλαθοσφαίρισης Γιάννης Μπουρούσης. Τον συντονισμό της συνέντευξης ανέλαβε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Θεώνη Μαυροματίδου, η οποία παρουσίασε και το αναλυτικό διήμερο πρόγραμμα των αγώνων.

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης

Πέραν των προαναφερθέντων, στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον και την υποστήριξη της περιοχής για τη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, Αθανάσιος Παπαθανασίου, καθώς και ο αντιδήμαρχος Διοικητικού - Οικονομικού, Αναστάσιος Σακελλαρίου.

Επίσης, στην εκδήλωση συμμετείχε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, Δημήτριος Πρωτονοτάριος, και ο αντιπρόεδρός της, δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Πέρρας. Η ευρεία αυτή εκπροσώπηση αναδεικνύει τη συλλογική προσπάθεια για την επιτυχή διεξαγωγή των Ισθμιακών Αγώνων και την ανάδειξη της περιοχής.

Μηνύματα από την πολιτική ηγεσία

Χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές απηύθυνε, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης. Ο Υπουργός τόνισε την απόφαση του Υπουργείου να στηρίξει ενεργά την αναβίωση των αρχαίων αγώνων στους τόπους όπου διεξάγονταν ιστορικά. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην περίπτωση των Ισθμίων, αλλά και σε άλλες παρόμοιες διοργανώσεις.

Ο δήμαρχος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, στην τοποθέτησή του, εξέφρασε το όραμα πίσω από την αναβίωση των αγώνων. «Το 2024 κάναμε την αρχή. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2026 κάνουμε το επόμενο βήμα. Γιατί οι Ισθμιακοί Αγώνες επιστρέφουν στον ίδιο τόπο, με ανθρώπους του σήμερα και, κυρίως, με τα παιδιά που θα τους δώσουν το αύριο. Αυτό είναι, για εμάς, το πραγματικό νόημα της αναβίωσης. Να πάρουμε τη σκυτάλη από την ιστορία αυτού του τόπου και να τη δώσουμε στην επόμενη γενιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta