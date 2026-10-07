Ολυμπιακός: Ταξίδι αστραπή για τον Ντόντα Χολ στις ΗΠΑ, εκτός δράσης για έξι εβδομάδες ο Νίκος Πλώτας

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας για τις επερχόμενες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ωστόσο η καθημερινότητα των «ερυθρολεύκων» σημαδεύτηκε από δύο σημαντικά γεγονότα. Ο Ντόντα Χολ πραγματοποίησε ένα ταξίδι αστραπή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ ο νεαρός γκαρντ Νίκος Πλώτας υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό διάστημα.

Το ταξίδι του Ντόντα Χολ στις ΗΠΑ

Ο Ντόντα Χολ αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχοντας λάβει ειδική άδεια από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε για προσωπικούς λόγους του παίκτη. Η επιστροφή του στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου.

Στόχος του Ντόντα Χολ είναι να προλάβει την αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Αναντολού Εφές, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 21:15. Παρά την απουσία του, η ομάδα συνέχισε κανονικά την προετοιμασία της για τον σημαντικό αυτό αγώνα της Euroleague.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Νίκου Πλώτα

Ένα σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στην ομάδα του Ολυμπιακού με τον τραυματισμό του Νίκου Πλώτα. Ο νεαρός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή, μια αναμέτρηση που σηματοδότησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στην GBL.

Ο τραυματισμός του 22χρονου παίκτη είναι βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα, η οποία συνοδεύεται από μερική ρήξη του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου. Αυτή η ατυχία θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα έξι εβδομάδων. Ως εκ τούτου, ο Νίκος Πλώτας δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.

Η προετοιμασία για την Euroleague

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν την εντατική προετοιμασία τους ενόψει της 4ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εντός έδρας αυτή τη σεζόν, υποδεχόμενη την Αναντολού Εφές. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Sunel Arena, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 21:15.

Ο Ολυμπιακός αναζητά την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα που υπέστη στην Μπολόνια από τη Βίρτους. Η αναμέτρηση εκείνη είχε κριθεί στις λεπτομέρειες, με ένα buzzer beater του Καρ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Η επικείμενη αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές αποτελεί μια ευκαιρία για τους «ερυθρολεύκους» να ανακάμψουν.

Επιστροφές και νέα αγωνιστικά δεδομένα

Ο τραυματισμός του Νίκου Πλώτα ήρθε σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός φαινόταν να βρίσκει την πλήρη αγωνιστική του εικόνα. Είχε προηγηθεί η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην ενεργό δράση, γεγονός που είχε ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας.

Η απουσία του Πλώτα για έξι εβδομάδες δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς χάνει έναν νεαρό παίκτη που θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να παραμείνει συγκεντρωμένη στους στόχους της, ξεκινώντας από τον αγώνα της Euroleague.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta