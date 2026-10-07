Δεσμεύτηκε υπέρ του ΠΑΟΚ ο Γιαννακόπουλος μετά τη συνεδρίαση της Euroleague

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προχώρησε σε μια νέα τοποθέτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία πυροδότησε πληθώρα αντιδράσεων. Οι δηλώσεις του αφορούσαν την έκβαση της πρόσφατης συνεδρίασης της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Κόμο της Ιταλίας, με τον ίδιο να απαντά εκ νέου στα σχόλια που δέχτηκε. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η προοπτική εισόδου του ΠΑΟΚ, για την οποία ο Γιαννακόπουλος έκανε μια δημόσια δέσμευση.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram

Η αρχική τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ επέλεξε να απαντήσει στα σχόλια που ακολούθησαν, αναπτύσσοντας περαιτέρω τις απόψεις του σχετικά με τα τεκταινόμενα στην EuroLeague.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις αρχικές του δηλώσεις, έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς η θέση που πήρε σχετικά με την έκβαση της συνεδρίασης της EuroLeague στο Κόμο της Ιταλίας προκάλεσε πληθώρα σχολίων και απαντήσεων.

Η συνεδρίαση της Euroleague στο Κόμο

Οι δηλώσεις του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετίζονται άμεσα με την χθεσινή συνεδρίαση της EuroLeague. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου και έλαβε χώρα στο Κόμο της Ιταλίας. Η έκβαση των συζητήσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν εκεί αποτέλεσαν το κύριο θέμα της τοποθέτησης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η συνεδρίαση αυτή φαίνεται να διαμόρφωσε ένα πλαίσιο εξελίξεων, το οποίο οδήγησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράσει δημόσια τις απόψεις του. Η τοποθεσία της συνάντησης, το Κόμο, και η ημερομηνία, η 6η Οκτωβρίου, αναφέρθηκαν ως το χρονικό και γεωγραφικό πλαίσιο των γεγονότων που σχολίασε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.

Έντονες δηλώσεις για «μισάνθρωπους» και «οικογένεια»

Στο πλαίσιο των απαντήσεών του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «εγώ δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους που δεν σέβονται τον θεσμό της οικογένειας». Η φράση αυτή υπογραμμίζει την έντονη δυσαρέσκειά του για συγκεκριμένα πρόσωπα ή καταστάσεις που προέκυψαν από τη συνεδρίαση.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόσθεσε: «Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτός που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγε και δεν ήρθε ο άλλος γιατί θα είχαμε παρατράγουδα». Η αναφορά του αυτή υποδηλώνει προηγούμενες εντάσεις και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων χάρη στην παρουσία συγκεκριμένου ατόμου. Τόνισε επίσης ότι «κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα», δείχνοντας την αμετακίνητη στάση του σε ορισμένα ζητήματα αρχών.

Δημόσια δέσμευση για τον ΠΑΟΚ

Ένα σημαντικό κομμάτι της συζήτησης που αναπτύχθηκε αφορούσε και τον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχτηκε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανότητα να μην ψηφίσει υπέρ της εισόδου του ΠΑΟΚ σε κάποιο θεσμό. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική και ξεκάθαρη.

«Πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ; Δέσμευση δημόσια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Με αυτή τη φράση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα υποστηρίξει την είσοδο του ΠΑΟΚ, καθιστώντας σαφή την πρόθεσή του επί του συγκεκριμένου θέματος.

Η δέσμευση αυτή, η οποία έγινε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη θέση του Παναθηναϊκού και του ιδιοκτήτη του σχετικά με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων στον χώρο του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta