Διαμορφώνεται η εικόνα των πιθανών αντιπάλων της Εθνικής στα προκριματικά του Euro 2028

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην πρώτη διακοπή του Nations League, έχοντας πλέον εξασφαλίσει μια σημαντική θέση ενόψει της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro 2028. Το ενδιαφέρον της «γαλανόλευκης» παρέμεινε στραμμένο στα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της League A, καθώς η εικόνα των πιθανών αντιπάλων αρχίζει να διαμορφώνεται.

Η εξασφάλιση του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας

Η «γαλανόλευκη» έχει εξασφαλίσει τη θέση της στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας (Pot 1) ενόψει της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο για τα προκριματικά του Euro 2028. Αυτή η σημαντική εξέλιξη οριστικοποιήθηκε μετά και τη «λευκή» ισοπαλία με τη Γερμανία (0-0) στην Τούμπα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική περίμενε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τις υπόλοιπες ομάδες που θα εξασφάλιζαν την παρουσία τους στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση και οι περιορισμοί

Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο Pot 1, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κληρωθεί με κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες που θα τοποθετηθούν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028 είναι προγραμματισμένη να γίνει τον Δεκέμβριο.

Οι πιθανοί αντίπαλοι από τα υπόλοιπα γκρουπ

Παρ’ όλα αυτά, με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και τις υπάρχουσες βαθμολογίες, μπορεί να προκύψει ήδη μια πρώτη εικόνα σχετικά με τους πιθανούς αντιπάλους που ενδέχεται να συναντήσει η Εθνική στον δρόμο της. Οι προβολές των γκρουπ δυναμικότητας, όπως διαμορφώνονται έως τις 7 Οκτωβρίου, είναι οι εξής:

Pot 1: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Κροατία, Νορβηγία.

Pot 2: Ουαλία, Τσεχία, Σερβία, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Κόσοβο.

Pot 3: Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Σκωτία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο, Ισλανδία, Αλβανία.

Pot 4: Λευκορωσία, Φινλανδία, Κύπρος, Εσθονία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Νήσοι Φερόες, Αρμενία, Μολδαβία, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο.

Pot 5: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Λιχτενστάιν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr