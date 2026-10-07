Ο Άρης υποδέχεται τη Σαν Πάμπλο Μπούργος για τη 2η αγωνιστική του EuroCup

Ο Άρης ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την ομάδα της Σαν Πάμπλο Μπούργος, σε μια αναμέτρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 20:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Prime. Οι φίλαθλοι αναμένεται να γεμίσουν το «Nick Galis Hall», δημιουργώντας μια δυνατή ατμόσφαιρα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία στοχεύει στη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση.

Ο αγώνας του Άρη με τη Σαν Πάμπλο Μπούργος

Η ομάδα του Άρη βρίσκεται σε ετοιμότητα για να υποδεχτεί την αντίστοιχη της Σαν Πάμπλο Μπούργος, σε έναν κρίσιμο αγώνα για τη συνέχεια της πορείας της στο EuroCup. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί μέρος της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με τους «κιτρινόμαυρους» να επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα τους.

Ο αγώνας εντάσσεται στο πρόγραμμα του EuroCup, μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συγκεντρώνει σημαντικές ομάδες. Ο Άρης, ως γηπεδούχος, θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και την παρουσία των φιλάθλων του, προκειμένου να κατακτήσει τους βαθμούς της νίκης απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Το «Nick Galis Hall» σε ρυθμούς EuroCup

Το ιστορικό «Nick Galis Hall», γνωστό και ως Αλεξάνδρειο, αναμένεται να είναι κατάμεστο για την αναμέτρηση του Άρη με τη Σαν Πάμπλο Μπούργος. Οι φίλαθλοι του Άρη έχουν δείξει την πρόθεσή τους να στηρίξουν την ομάδα, γεμίζοντας τις κερκίδες του γηπέδου.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από το γεμάτο φιλάθλους Αλεξάνδρειο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους παίκτες του Άρη. Η παρουσία του κόσμου αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα, καθώς θα αγωνιστεί μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, το οποίο θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στη νίκη.

Οι στόχοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη δεύτερη νίκη του στο EuroCup. Η ομάδα επιθυμεί να αφήσει πίσω της την πρόσφατη ήττα που υπέστη απέναντι στην Καρδίτσα, στο πλαίσιο του εγχώριου πρωταθλήματος.

Η επικράτηση επί της Σαν Πάμπλο Μπούργος είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχολογία και την πορεία του Άρη στη διοργάνωση. Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του εργάζονται για να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να επιστρέψουν στις επιτυχίες, ξεκινώντας από αυτόν τον ευρωπαϊκό αγώνα. Η επιδίωξη της δεύτερης νίκας στο EuroCup αποτελεί σαφή προτεραιότητα για το σύνολο.

Πού και πότε θα παρακολουθήσετε τον αγώνα

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση μεταξύ Άρη και Σαν Πάμπλο Μπούργος θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να συντονιστούν την συγκεκριμένη ημέρα.

Η έναρξη του αγώνα έχει οριστεί για τις 20:00 το βράδυ. Η τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης θα γίνει από το κανάλι Nova Sports Prime, το οποίο θα μεταδώσει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του παιχνιδιού από το «Nick Galis Hall».

Με πληροφορίες από: Athletiko