Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγήθηκε στον αγώνα της με την Τσεχία χάρη σε ένα αυτογκόλ. Ο Βλάντιμιρ Τσούφαλ ήταν ο ποδοσφαιριστής που σημείωσε το τέρμα εις βάρος της ομάδας του, διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-0. Το γεγονός συνέβη στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, η οποία διεξάγεται στο στάδιο Γουέμπλεϊ.

Το απρόσμενο προβάδισμα της Αγγλίας

Η Αγγλία κατάφερε να ανοίξει το σκορ στον αγώνα της εναντίον της Τσεχίας με έναν απρόσμενο τρόπο. Το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης ήρθε από ένα αυτογκόλ, το οποίο σημειώθηκε από παίκτη της τσεχικής ομάδας. Αυτή η εξέλιξη έδωσε το προβάδισμα στους Άγγλους ποδοσφαιριστές, αλλάζοντας τα δεδομένα του αγώνα.

Συγκεκριμένα, το σκορ διαμορφώθηκε σε 1-0 υπέρ της Αγγλίας. Το τέρμα αυτό ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο του πρώτου ημιχρόνου, επηρεάζοντας την ψυχολογία των δύο ομάδων. Η αγγλική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το αυτογκόλ για να πάρει το προβάδισμα στην αναμέτρηση, η οποία διεξάγεται στο Γουέμπλεϊ.

Η φάση του αυτογκόλ και ο πρωταγωνιστής

Ο ποδοσφαιριστής που σημείωσε το αυτογκόλ ήταν ο Βλάντιμιρ Τσούφαλ. Ο Τσέχος αμυντικός βρέθηκε σε μια φάση όπου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Αυτό το γεγονός έλαβε χώρα στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το παιχνίδι βρισκόταν ακόμα στην αρχική του φάση.

Η φάση ξεκίνησε με μία μπαλιά από τα δεξιά, την οποία πραγματοποίησε ο Χάρι Κέιν. Ο Τσούφαλ, ο οποίος αγωνίζεται ως μπακ για την ομάδα της Χόφενχαϊμ, βρέθηκε στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε άμεση πίεση από αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ο Τσέχος αμυντικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Η ανεξήγητη ενέργεια του Τσούφαλ

Η ενέργεια του Βλάντιμιρ Τσούφαλ χαρακτηρίστηκε ως ανεξήγητη, δεδομένου ότι δεν υπήρχε εμφανής πίεση από κάποιον αντίπαλο παίκτη. Ο μπακ της Χόφενχαϊμ έκανε ένα τελείωμα που περιγράφηκε ως «σεντερφορίσιο», στέλνοντας την μπάλα στην εστία της Τσεχίας. Το αυτογκόλ προκάλεσε την έκπληξη, καθώς ο παίκτης δεν φαινόταν να απειλείται άμεσα.

Για σχεδόν μισή ώρα, η εθνική ομάδα της Τσεχίας κατάφερνε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνά της, αντιμετωπίζοντας την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Ωστόσο, η ενέργεια του Τσούφαλ στο 27ο λεπτό άλλαξε την πορεία του αγώνα, δίνοντας το προβάδισμα στην αγγλική ομάδα. Το αυτογκόλ διαμόρφωσε το σκορ σε 1-0, υπέρ της Αγγλίας.

Η εξέλιξη του αγώνα στο Γουέμπλεϊ

Ο αγώνας μεταξύ Αγγλίας και Τσεχίας διεξάγεται στο ιστορικό στάδιο του Γουέμπλεϊ. Μέχρι το 27ο λεπτό, οι δύο ομάδες διατηρούσαν ισορροπία στο σκορ, με την Τσεχία να αντιστέκεται στις επιθέσεις των Άγγλων. Η αμυντική της λειτουργία ήταν αποτελεσματική για το πρώτο διάστημα της αναμέτρησης, κρατώντας το μηδέν στην εστία της.

Ωστόσο, το αυτογκόλ του Βλάντιμιρ Τσούφαλ έδωσε τέλος σε αυτή την ισορροπία. Η Αγγλία βρέθηκε να προηγείται με 1-0, αποκτώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αναμέτρηση. Η φάση αυτή αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία αναφοράς του αγώνα, επηρεάζοντας την περαιτέρω εξέλιξη του παιχνιδιού στο Γουέμπλεϊ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta